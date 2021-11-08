Данзы — элькун тыр

Арлы быдэ Удмуртилэн кунлык басьтон нуналыз азьын выльдӥське Данъян пул. Отчы шедё шаермес азинтӥсь адямиос, коллективъёс. Туэ пӧлазы пыртэмын Дэри ёросысь Якшур гуртысь «Путь Ильича» хозяйствоысь йӧл сиён поттӥсьёс.

Дэри ёросысь «Путь Ильича» хозяйстволэн йӧл поттон цехысьтыз коллектив калык понна тырше. Туспуктӥз Максим Егоров.

Якшур гурт пыр ортчыса, гурезь бамалэ шедиськод: отын радэн-радэн пуксемын «Путь Ильича» огазеяськонлэн тӧдьы-лыз буёло фермаосыз. Соос вӧл-вӧлэсь, югытэсь. Хозяйствоын ю тысь но, бакча сиён но будэто, скал но вордо, йӧллэсь пӧртэм пумо сиён но дасяло.

Йӧллэсь продукция поттон цех 2 этажъем ӝикыт юртын интыяськемын. Отчы йӧлэз вутто молоковозъёсын. Кузятэмзэс (творог), сырзэс, йӧлзэс, кефирзэс келяло Ижысь, Дэри, Дэбес ёросъёсысь уно магазинъёсы. Калык сиёнзэс куаныса басьтэ — дорын лэсьтэм кадь ческыт.

— Продукцимы ӟеч мынэ, но интымы ӟоскытгес. Шумпотӥськом: кайтаысен вӧл-вӧл луоз — али пристрой пуктӥське. Отын луоз туала тӥрлык, ужмы капчиялоз. Туннэ нуналлы угось сиёнмес киын лэсьтӥськом. Вань сюлэм шунытмес сётӥськом, шуыны луоз, — вера цехлэн кивалтӥсез Надежда Ашпалатова.

Цехын ог 30 адями ужа. Ваньзы сямен удмуртъёс. Пӧлазы ичи ӧвӧл егитъёс. Н. Ашпалатова ачиз но та хозяйствоын егит дырысеныз тырше. Нырысь скал кыскиз, кунян сюдӥз. Цех усьтӥськем бере солы кивалтыны оскизы.

Цехын ужзы гур! вазе: одӥгъёсыз кузятэм пӧзьто, мукетъёсыз сое пакетъёсы тыро но этикетка лякыло, куинетӥосыз сыр лэсьто, воргоронъёс дась продукциез машинае вортто. Сутка ӵоже ог 8 тонна пастеризованной йӧл потто, 22 тонна — сыр, 1,5 тонна — кузятэм, 150-200 килограмм — нӧкы вӧй.

— Поттэм сиёнмы ӝоген супермаркетъёсы но вуыны кутскоз, соку ужмы уката йылоз. Йӧлмес, кефирмес бутылкаосын поттыны кутскомы. Продукцимылэсь маркировказэ но выль сямен дасяно луоз: со вылын QR-код луыны кулэ. Сыӵе курон пуктэмын быдэс кунысьтымы йӧллэсь сиён поттӥсьёс азе. Со код пыр магазинъёс но, басьяськисьёс но тодыны быгатозы, кытын но малэсь лэсьтэмын сиёнмы, — шуэ Надежда Ашпалатова.

Шаерысьтымы Данъян пул вылэ шедеммылы туж шумпотӥськом, мылкыдмы бурдъяськемын, шуо якшуръёс. Но дан понна ум тыршиське, калык понна сюлмаськиськом.

Елена НИКИТИНА