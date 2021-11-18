Гур но дор

Кыӵе тылгизьы нылпиослы сёто городысь вуэм визьнодасьёс

Туэ «Гуртысь дышетӥсь» («Земский учитель») программая шаерысьтымы 12 школаосы педагогъёс вуэмын. Нош конкурсэ 40 куриськон вуиз вал. Программа чотын Дэбесысь шор ёзо школае 2 дышетӥсьёс ужаны лыктӥзы ни.

Уг окмо кылчиос

Дэбесысь шор ёзо школаын 1 сюрс 19 пиналъёс тодон-валан люкало. Соос 1 сменаен дышетско, инты ваньмызлы тырме. Пиналъёсты визьнодало 100 дышетӥсьёс.

— Педагогъёс пумысен шугъяськонъёсмы ичи ӧвӧл. ОБЖ удысъя, англи кылъя, ӟуч кылъя дышетӥсьёсмы уг окмо. Ярам ай, начальной школаын педагогъёсмы тырмыт. Уго соосты Дэбес политехникумын дасяло. Егитъёс школае практикае ветло, дорамы ужаны интыясько. Дышетӥсь утчаса, арлы быдэ ветлӥсько Глазовысь педагогикая институтлэн распределенияз. Егитъёслы ивор­тӥсько: милям ёросамы туж ӟеч постановление кутэмын. Соя районамы лыктӥсь егит дышетӥсьлы, со ссуз яке вуз бере вуэ ке, 3 ар ӵоже тыриське юрттэт — окладэзлэн ӝыныез мында. Ужаны кутскись специалистлы со туж ӟеч, малпасько. Но егитъёслэн нырысетӥ кулэяськонзы — улон инты. Тазэ висъяны ум быгатӥське, со бордысь ик пото шугъяськонъёсмы, — маде школалэн директорез Галина Опарина.

Берло 2 ар ӵоже Галина Алексеевналэн сюлмаськонэз борды шумпотон ватсаськиз ни. Уго «Гуртысь дышетӥсь» программая Дэбес школае историен но биологиен педагогъёс вуизы.

Кытчы вень, отчы сӥньыс

Историен дышетӥсь Виктор Шубин 2-тӥ арзэ выль интыын ужа. Ува ёросысь Булай гуртын вордскем воргорон йылпумъяз Можгаысь педагогикая колледжез. Собере дышетӥсь луон мылкыдыз вуттӥз Глазовысь педагогикая институтэ. Диплом басьтэмез бере Виктор Александрович вордскем гуртаз ужаса вуиз. Собере Глазовысь 11-тӥ школаын дышетӥз.

— «Гуртысь дышетӥсь» программа сярысь тодӥ но асме эскереме потӥз. Конкурсэз ортчи. Собере но кема малпаськи на. Уго выль интые огнам уг выжиськы — семьяе вань ни. Шумпотӥсько, Дэбес школалэн администрациез котыр ласянь юрттӥз шуыса. Улыны 2 комнатаен квартира висъяз. Кышное школаысь библиотекае ужаны интыяськиз. Нылпи сад но улон юртмы вӧзын гинэ — нылмы отчы шумпотыса ветлэ. Калыкын шуо: кытчы вень, отчы сӥньыс. Милям но озьы луиз, — вера Виктор Шубин.

Нош кыӵе шумпото Дэбес школаын ужасьёс воргорон дышетӥсь вуэмлы!

— Милям ог 10 процентэз гинэ педагогъёсмы пиосмуртъёс. Соин историен дышетӥсьмес туж дунъяськом. Виктор Александрович нылпиосын но одӥг кыл капчиен шедьтӥз, школа улонэ но мыло-кыдо пыриське. Туж оскиськом, милям коллективмы яралоз но мукет нокытчы кошкемез уз ни поты шуыса, — мылкыдзэ усьтэ школалэн директорез Галина Опарина.

Виктор Шубин верамъя, Дэбес солэн сямызлы туж матын.

— Гуртын будэмын бере, мыным татын капчигес, городын сярысь. Нылпиос но лякытэсьгес, — шуэ воргорон.

Дэбесысь шор ёзо школалэн директорез Галина Опарина (шорысез) кенеше «Гуртысь дышетӥсь» программая вуэм специалистъёсын Людмила Цикалоен но Виктор Шубинэн.

Туспуктӥз Максим Егоров.

Москваез воштӥз Дэбеслы

Таяз дышетскон аре Дэбесысь школае вуиз биологиен но химиен дышетӥсь Людмила Цикало. 18 ар Москваын улэмез бере Людмила Фёдоровна вордскем палъёсаз бертоно кариськиз.

— Мон ачим Дэбесысь. Кемалась бертэме потэ ни вал. Дэбесын атай юртэ вань на. Соин арлы быдэ 9-тӥ мае бертӥсько, бакча мерттӥсько вал. Сӥзьыл пал нош ик вуисько. Берло дыре малпанъёсы Дэбесэн герӟаськемын вал. Нош пандемия кутскемен валче вордскем палъёсы бертон сярысь ӵемгес но ӵемгес малпаськыны ӧдъяй. Кӧлыны выдӥсько — атай юртэ син азям, ӵукна сайкасько — нош ик корка сярысь малпанъёс. Соин кылем тулыс Дэбесэ бертӥ ӝот-ӝот малпанэн: коркам газ пыртоно. Газ пыртыны документъёс дасян вискам школае пырано кариськи: биологиен дыше­тӥсьёссы тырмыт-а меда? Галина Алексеевна чабкиськиз: ӵап, пе, «Гуртысь дышетӥсь» программае таӵе куриськонэн вазиським вал. Мон, шуисько, программатэк но бертысал, школаын ужасал. Но Москвае кошки но документъёсме люкай, соосты конкурсэ келяй, вуттӥськем, — пальпотэ Людмила Фёдоровна.

Табере Людмила Цикалолэн выль нуналэз кутске, гур эстыса. Уго газ оп! шуыса гинэ уг вуы вылэм. Дышетӥсь гурен огкыл шедьтыны выре на: я ӝог пытса, я воксё ворсатэк кельтэ. Нош нылпиосын нокыӵе шугъяськонэз ӧвӧл: пиналъёс котькытын одӥг кадесь, соослэсь тодон-валан басьтон мылкыдзэс гинэ ӝуатыны кулэ, шуэ Людмила Фёдоровна.

— Сямзэс верано ке, гуртысь нылпиос туж шунытэсь. Соос ог-огзэс ӟечгес тодо, школа бере ӵош берто, эшъясько. Дышетӥсьёсты но нылпиос ульчаысь, магазинысь пумитало, пальпото, ӟечъясько. Нош городын таӵе учыръёс туж шер тупалляло. Мукет ласянь, гуртысь нылпиос керпото на. Соос юанзэс но сётыны уг дӥсьто. Соин визь-кенеш сётӥсько: номырлэсь но эн кышкалэ, мае тодэмды потэ, ваньзэ юалэ, — мылкыдзэ вера дышетӥсь.

Елена Скворцова