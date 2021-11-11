Гуртоос оско фермерлы

Уж ваньзылы тырме

Кизнер ёросысь Вуж Аргабашын 29 коркан гинэ улӥсез вань. Но соос туж оско: гуртсы уз быры!

Ӟуч нылаш удмурт луиз

Зэмзэ вераса, Вуж Аргабаш ноку бадӟым ӧй вал — тужгес ӟеч вакытъёсы ог 70 корка луылӥз. Гуртоос туж эшъяськыса, ог-огзылы юрттӥськыса улӥзы.

— Вань калык Тельман нимо колхозын ужаз, — СССР вакытъёсты тодаз вае Татьяна Данилова. — Али школамы ӧвӧл ни, нош вазен пиналъёс 3-тӥ классозь гуртамы ик дышетскылӥзы, 4-тӥ классэ Бемыже кошкылӥзы ни — отчыозь ог 7 иськем. Школа автобус соку ӧй вал бере, рейсовой автобусэн ветлоно луылӥзы. Мон ачим озьы ветлылӥ. Но арня вис­кын интернатын улӥм, средаосы гинэ анай-атаенымы адӟиськыны бертылӥм — мӧзмоно вал ук!

Татьяна Данилова куке но ӟуч вал.

Егитъёс гуртамы трос вал! Ноку ӧз ворсаськылы ФАП-мы, магазинмы. Жаль, клубмы быриз — юртэз вужмиз но, выльзэ ӧз пуктэ ни. Озьы егитъёслы нокытчы люкаськылыны луиз. Мынам но пиналъёсы со клубез ӧз адӟе ни. Нош аслам егит дыры отын ортчиз ай. Клубын ужась вал, но огназ мар кароз — ми солы асьмеос пӧртэм праздникъёс дыръя ужрадъёс ортчытъяны юрттылӥм, кӧня пол меда Выль аре Лымы ныл луылӥ!

Татьяна Данилова Вуж Аргабашын ӧз вордскы ке но, анай-атаеныз ӵош татчы туж пичиысен вуиз. Озьы ӟуч нылаш удмурт луиз. Татысь ноку ӧз кошкылы ни. Татчы ик бызиз, табере 2 пиосыз быдэ вуизы ни — семьяосынызы Кизнерын уло, котькуд суббота-арнялы бертыло. Ачиз Татьяна Владиславовна кема аръёс ӵоже Тельман нимо колхозын скал кыскиз. Скал кыскыны кутскиз вал Александр Семёнов фермер дорын но. Но берло аръёссэ кышномуртлы фермаен кивалтыны оскизы.

— Колхозмес банкрот каризы, тӥни соку кышкан вал, та ик меда гуртмылэн быронэз луоз шуыса, — азинтэ веранзэ Татьяна Данилова. — Туж бадӟым тау кариськом Александр Семёнов фермерлы. Со дӥсьтӥз аслэсьтыз ужзэ татын усьтыны, гурт калыклы ужан интыос кылдытӥз! Уж луиз ке, гуртамы ул но ул — газ вань, сюресмы асфальтэн шобыртэмын.

Кезьытъёс азьын

Гуртоос али ваньзы сямен фермер дорын ужало. Выль лыктӥсьёс но вань — туэ гинэ Выль Копкиысь трос пиналэн семья вуиз — 2 пичиосыз пиналъёссы школаын дышетско на, нош бадӟымъёсыз анай-атаенызы ӵош фермерлы юрттӥсько ни. Соослы Александр Семёнов улон инты висъяз, ремонт но лэсьтӥз. Фермер шуэ: оло, эшшо но лыктӥсьёс луозы — ваньзылы улон инты висъяны чакласько.

— Фермермы милемыз чик уг обидьы, — вера Яков Степанов. — Со дорын мон кыӵе уж сюре, сое лэсьтӥсько, толэзяз 15 сюрс манетлэсь ӧжыт уг басьтӥськы, кузпалы кунян сюдэ, солэн уждунэз трослы бадӟымгес.

Яков Степанов но — лыктэм адями, таиз — Тузьмо-Чабьяысь.

— Кузпалы Вуж Аргабашысь, — азинтэ веранзэ воргорон. — Солэн анаез огназ кылиз но, ми семьяеным дораз лыктӥм. Гурт мыным туж кельше: калык вазиськись, бадӟым сюреслы матын. Кыксы но нылпиосы семьяосынызы Кизнерын уло ни, 4 внукъёсмы, ми дорын туж ӵем кунояськыло.

Та нуналэ но Яков Дмитриевич котырын внукъёсыз бергало вал, толлы, пе, дасяськиськом — мунчо гурзэ выльдо. Ужзэс дэмен пӧрмыто!

Ӵаш вазе Калугинъёс дорын но — кезьытъёс вуон азьын корказэс йылаз-пумаз вуттыны туртто. Туэ феврале соос секыт адӟонэз адӟиллям — юртъерзэс тылпу ньылэм.

Людмила Калугиналэн гуртысь кошкемез уг поты.

Яков Степановлы юрттӥсько нунокъёсыз.

— Нуназе бере ог 4 час котыр вал, — тодаз вае Людмила Калугина. — Мон коркан, нырысь номыре уг кылӥськы. Писее маке шорам туж учке. Мон солэсь юаны вырисько: мар вераськод, Васька? Нош со до-ол учке но учке! Шуак тачыр ваземез кылӥ. Ӧсэз усьтӥ — корказь тылэн басьтэмын ни.

Людмила Григорьевна вуттэм гид-азбарысьтыз пудозэ — скалзэс, парсьёссэс — поттыны. Но ачиз ӟырк кезьытэн дӥськуттэк кылем. Тылысь потымтэ писеез но.

— Тылын ик быризы вань данъян грамотаосы, тау каронъёсы, — вера арлыдо нылкышно. — Мон ведь весь дояркаын ужай, котьку азьмынӥсьёс радын вал, тусбуйме тырылӥзы ёросысь данъян пул вылэ но.

Людмила Григорьевна улэ кузпалыныз, пиеныз но нунокеныз. Нунокез 9-тӥ классэ ветлэ, пиез Татарстанын вахтаен ужа. Корказэс толлы вуттон понна медъяса ужасьёсты но ӧтиллям на.

Ачиз Людмила Калугина кемалась пенсиын ни, пе. Но тэк пукыны чидасьтэм нылкышно гуртын почтальон луэ на. Уждунэз — толэзяз… 400 манет. Газет-журналъёсты дораз вайыса кельто, собере со люкылэ ини. Зэм, газет басьтӥсьёс гуртын трос ӧвӧл, шуэ. Тросгес луо пӧртэм уведомлениос, тани ар пумын выт тырыны косыса бумагаос вуозы ни.

— Ачим мон бырем Воскресенскысь, — пусъе Людмила Григорьевна. — Со Вуж Аргабашлэсь шур сьӧрын гинэ вал. Бырыны кутскиз но, ми семьяеным татчы потӥм. Дэмлазы вал: выль коркадэс ӝуам бервылэ ик эн пуктэ, оло, мукет, ӟечгес гуртэ улыны выжоды… Мынам Вуж Аргабашысь кошкеме уг поты! Татын мынам быдэс дауре ортче ини, татчы ик мед кылём кадь потэ!

Сюлмо адями

Вуж Аргабашын буш сы­­­­­­­лӥсь коркаос вань ик — арлы­доос быро, пиналъёссы уг берытско ни. Гуртын вордскемъёс но быдэс улонзэс татын орт­чы­­тэмъ­ёс трос ик кылемын ӧвӧл. Со понна та интыос­ты туж кельшыто палэнысь лыктӥсьёс. Инкуазь та палан туж чебер. Нюлэсъёс тырмемын узыен-борыен, губиен, толалтэзэ гурт дортӥ ик поръяло койыкъёс. Калык сярысь сюлмаськыса, фермер Александр Семёнов тымет но ӵыпиз ни — со дорысь адями уг бырылы: пыласько, чорыгало. Фермер оске: гуртсы уз быры. Нош гуртоос оско фермерлы.

Элина Кумачёва

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