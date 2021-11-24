Выль федерал законлэн проектаз QR-кодэз возьматон юнматэмын
Пӧртэм ужрадъёсы, куд-ог юртъёсы пырыку, озьы ик самолётэ но поездэ билет басьтыку, одно возьматоно луоз QR-кодэз — та пусъемын выль федерал законлэн проектаз.
23-тӥ ноябре ортчем сессиязы федерал законлэн проектэзлы дур басьтэмзэс веразы Кун Кенешысь депутатъёс. Кун Кенешлэн Тӧроезлэн нырысетӥ воштӥсез, тазалыкез утён понна кыл кутӥсь ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Надежда Михайлова пусйиз:
— Чурыт куронъёс тупатыса гинэ, коронавирусэз кортнаны, соин сэрен кулӥсьёслэсь лыдзэс кулэстыны луоз. QR-кодъёстэк али уз луы, но соос кутӥськозы огдырлы гинэ. Законлэн проектэзъя — 2022-тӥ арын 1-тӥ июнёзь.
Надежда Михайловна оскемзэ вераз: шаерамы улӥсьёс валалозы, чурыт куронъёс пыӵатӥсько калыклэсь тазалыксэ, улонзэ утён вылысь.