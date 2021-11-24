Выль политической технологиосъя центрысь экспертъёслэн куд-ог юртъёсы но транспортэ QR-кодэн пырон шоры учкемзы
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Удмуртиысь Кун Кенешысь депутатъёс 36-тӥ сессиязы QR-кодъёс сярысь федерал законлэн проектэзлы дурбасьтэмзэс веразы. Кун Кенешлэн Тӧроезлэн нырысетӥ воштӥсез, тазалыкез утён понна кыл кутӥсь ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Надежда Михайлова пусйиз:
— Чурыт куронъёс тупатыса гинэ, коронавирусэз кортнаны, соин сэрен кулӥсьёслэсь лыдзэс кулэстыны луоз. QR-кодъёстэк али уз луы, но соос кутӥськозы огдырлы гинэ. Законлэн проектэзъя — 2022-тӥ арын 1-тӥ июнёзь.
Ижысь медициная кун академиысь паласькись висёнъёсъя но эпидемиологияя кафедраен кивалтӥсь, врач-инфекционист Олег Малинин шуиз:
— Малпасько, Кун Кенешысь депутатъёс шонер лэсьтӥзы, федерал законлэн проектэзлы дур басьтэмзэс вераса. Закон улонэ пыӵаны кутскем бере 2-3 арня ортчыса ик, солэсь пайдазэ шӧдом ни. Чурыт куронъёслэсь пайдазэ адӟиськом ини Китай йылысен но. Отын быдэс городъёсты самоизоляцие ворсалляса — ковидэз вормизы! Калык пӧлысь 80 процентлэсь ятырез прививка пуктӥз ке, чурыт куронъёсты лябӟытыны но луоз. Соин ик адямилы ачиз сярысь гинэ малпаса улоно ӧвӧл — тодоно, котькудмы бордысь потэ, кыӵе тазалык луоз матысь адямиосмылэн. Юанъёс кылемын на. Кылсярысь, эмчиос но уг валало мар кароно коронавирусэн асьсэос но валатэк висемъёслы. Оскисько, документъёс юнматыку, та чакламын луоз. 2020-тӥ арын 19 врачъёс быризы, туэ — 1-ез гинэ, малы ке шуоно прививка пуктылыны кутскемын ни.