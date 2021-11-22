Быронлэсь утёз-а коньы сюдон?

2022-тӥ арын Удмуртиын гуртъёсты ӝутыны висъяськоз 3 миллион манет

Балезино ёросысь Голёгуртын (Ягошур) улӥсьёс одӥг малпанэн уло: кызьы деревнязэс быронлэсь утёно? Со понна агротуризмен вырыны медо.

Гуртэз сайкатӥсь

Голёгуртын ог 47 коркан сяна улӥсез ӧвӧл ни. Деревнязы азьвыл но сокем зӧк (бадӟым) ӧй вал. Тужгес трос кузя татын 1930-тӥ аръёсы улӥзы. Но быдэс гуртсэс тылпу пеньлы пӧрмытӥз но, калык кин кытчы пазьгиськиз, кылисез гурезь улэ пуктӥськиз ни. Голёпи выжыысь потэмзэс малпаса, гуртсэс Голёгурт ик нимазы.

— Узыр гурт вал со. Колхоз татын зӧк вал — фермаын скалъёссы гинэ 1 сюрслэсь ятыр­ лыдъяськизы. Со сяна, вал вордӥзы. Специалистъёслы общежитие возизы. 2015-тӥ­ арысен колхоз лябӟыны кутскиз, кивалтӥсьёсыз вошъяськизы. Туннэ хозяйство «Развитие» нимаське. Но азинсконэз уг адӟиськы — фермаос бушесь, уждун йӧскадь ӧвӧл. Ужан инты ӧз луы ке, гурт быроз, — шуэ Юнды гурт поселенилэн азьвыл йырыз Владимир Урасинов.

Гуртын люкаськон интызы — вашкала клуб.

Туспуктӥз Елена Сараматова.

Школа, нылпи сад, медпункт тапалан кемалась пытсаськемын ни. Ужан но, люкаськылон интыос но ӧвӧл. Деревняязы улон-вылонэз кызьы ке коть шулдыргес карон вылысь Голёгуртысь Игорь Лекомцев кӧня ке ар талэсь азьвыл пытсаськем вашкала клубзэс улӟытыны басьтӥськиз.

— Гуртмылэсь историзэ утьыса, калыклэсь тодэ ваёнъёссэ, туспуктэмъёссэ, вашкала арбериоссэ люкано кариськи, — тодаз вае Игорь Евгеньевич. Суредаськыны яратӥсько бере, клубысь быдэс борддоре выжы калыкмылэсь писпузэ лэсьтӥ. Мылкыдме адӟыса, адямиос асьсэос но арбериоссэс, туспуктэмъёссэс вайылыны ӧдъязы. Гур пуктӥ, котыраз люкаськылыны кутскизы. Пу дасялом, праздникъёс дыръя адямиослы люкаськон места луоз, шуи. Калык шумпотӥз. Падера но Юнды гуртъёсысь ансамбльёс тодӥзы но, ми, пе, концерт возьматъялом. Деревнямы сайказ кадь. Пенсия но клубын люкылыны кутскизы. Табань, перепеч пыжиськом, вераськыса пукиськом. Но клубмес рос-прос ужатэммы уг луы: тупатъяны-сэзъяны кулэ. Огпалзэ, фойе шуонзэ, гуртоосын юнматӥмы, нош мукет пумызлы, заллы, кужыммы ӧзгес тырмы. Толзэ мед чидалоз на шуыса, пыкъяно луомы. Каль (али) тылмы гинэ но ӧвӧл. Клублэн кузёез ӧвӧл. Азьвыл со колхозлэн вал, вужмемысьтыз солэсь воксё куштӥськиз. Выльысь пытсаськиз ке, калык кытчы пырыны кулэ? Пересь бабушъёслы клуб туж кулэ на. Телефонын пуко ке но, егитъёс но пыралляло.

Гурезьысь нискылан

Деревняямы лыктӥсь луиз ке, ужрадъёс ортчытъямы ке, Голёгуртмы вужерысь потоз, шуо гуртоос. Озьы Игорь Лекомцев ӝужыт гурезь бамалазы пӧртэм шудонъёс, ӵошатсконъёс, нискыланъёс ортчытъяны кутскиз. Инкуазьлэсь но шулдыръяськонлэсь мӧзмисьёс ужрадъёсаз пыриськыны ӧдъязы. Голёгуртъёс сяна, артысь деревняосысь но татчы вуылыны ӧдъязы. Ымысь ыме, пельысь пеле шуэм сямен, ужрадъёссы сярысь ёросын кылӥзы. Калык трос люкаськылыны кутскемен, дэмен возь вылазы сцена, пуконъёс шуккизы. Отӥяз бугыръяськыса пӧзись ошмесъёссы котыре часовня ӝутӥзы. Тросэз со лэсьтӥськиз Игорь Лекомцевлэн коньдонэныз. Со ачиз ик стропальщик, монтажник, тракторист. Ушъямзылы пумит ӵемысь валэктэ: Владимир Урасинов бурдъя но юрттэ вал ай. Та нуналъёсы Владимир Гаевич ужысь кошкиз, 25 ар поселениен кивалтӥ ни, тырмоз, пе. Голёгуртэз ӝутыны зол сюлмаськиз со.

— Мунчоен шутэтскон база лэсьтэме потэ, — вера Игорь Лекомцев. — Клуб воксё сисьмиз ке, калыклэн коть отчы пыремез луоз. Каль вахтаен ужасько, коньдон тросгес мед поттом шуыса. Выль арлы берто но лэсьтӥськон борды басьтӥсько. Аслам калыке понна маке лэсьтэме потэ. Деревнямы быре шуыса, жаль. Малы ас коньдонэныд пуктӥськиськод, шуо. Кор ӝутъяны мужикъёс юртто ук, со понна но шумпотӥсько ни. Калык гинэ деревняысь медаз кошкы.

Шутэтскон база луиз ке, гуртэ турмаршрут но усьтыны, агротуризмез но радъяны капчигес луоз, шуэ. Кылсярысь, нюлэсазы ватэмын Граждан оже ветлэм Кондратьев. Зэм, нимтулзэ вераны уг тодо ни — пересьёс кулэмын. Но со герой дорозь туэ сюрес лэсьтыны малпа. Гузэ тупатъяз ни.

— Нюлэскы мынон сюресмы толалтэ но туж чебер, — азинтэ Игорь Евгеньевич. — Гӧртэ ке, выжыкылэ вуиськод кадь. Нош коньыосыз мамында! Киысь но сиён кышкатэк басьто. Кормушкаос сюрес кузя ошылӥмы ке, эшшо тросгес лыктозы. Нылпиослы но татын шулдыр луоз. Школьникъёсмы туэ 6 кузя. Мукет школаосысь но вуылозы. Гуртын вашкала колодчаосмы но трос.

Игорь Лекомцевлэн ӝуам гурт бервылазы 66 кедр мерттэмез потэ. Ӵапак сомында адями Быдӟым тыложын быриз. Котькуд кедр борды нимын-тулын из юнматэме потэ, пе. Пӧрмытоз шуыса, гуртын юн оско. Тыпы сад мерттӥз ни.

Балезино ёросысь Голёгуртэ нискыланы быдэс ёросысь ветло.

Туспуктэм Владимир Урасиновлэн архивысьтыз

Уж кылдытон

— Деревняямы кӧня ке ӵыпетъёс вань. Огез 3 гектар зӧкта вал, но 1982-тӥ арын зор ву кыриз, — шуэ Игорь Лекомцев. — Сое выльысь ӵыпеме потэ. Калыклы шутэтскыны эшшо одӥг места луоз. Ми палан уж ӧвӧл, адямиос сюрес вылысь жадьыса берто. Бертыса мылкыдзы капчи мед луоз кадь потэ. Ачим но 1-2 ар вахтаетӥ ветлыса жади ке, нылме дышетӥ ке, оло, фермер луо. Но со понна эшшо трос ужано, трос валано. Каль гидам пудо вордӥсько. Йӧлтэк улыны уг быгатӥськы. Пичи дырысеным нуналаз 3 литр йӧл юоно мыным. Картошкаен, сьӧд нянен куртчиськод ке, солэсь ческытэз номыр ӧвӧл. Нош лудъёс Голёгуртын трос. Колхозын али гуртысь 2 мурт пудо сюдэ, мукетъёсыз ваньзы вахтаен ужало. Куштӥськем гидъёсы пудо пыртӥд ке, адямиослы но уж кылдоз. Туала вакытэ пастуханы каньыл: котыртӥськод но электропастух юнматӥськод. Али ужаны турттӥсезлы грант но люкыло. Оло, отын удалтоз. Техникаен ачим ужаны быгатӥсько. Калык понна ужано, аналсконо ӧвӧл. Пересьмыса юэм дырдэ тодад ваёд шат?

Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, вуоно арысен гуртъёсты азинтон вылысь агротуризмен вырыны малпасьёслы грант люкылозы. Голёгурт выллем пичи деревняослы ӝутӥськыны со бадӟым юрттэт луоз. Кылсярысь, 2022-тӥ-2024-тӥ аръёслы Россиын чакламын 1,5 миллиард манет тыр грантъёс висъяны. Берло дыре адямиос гуртэ вуылыны, отын ваньмон дырзэс.

Елена Сараматова