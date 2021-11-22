Ачид ке ӟеч — калык но ӟеч

Алнаш ёросысь Кузёбай гуртын вордӥськем Татьяна ПРОКОПЬЕВА 10 арлэсь кема ини Москваын, Россиысь Г. Плеханов нимо экономикая университетлэн филиалъёсын ужанъя ёзэтэныз кивалтэ. Россиысь калыкъёслэн ассамблеязылэн кенешезлэн ёзчиез луэ. Пӧртэм удысъёсын тыршемез пусъемын Удмурт Элькунысь Егитъёсын ужанъя кун комитетлэн Данъян грамотаеныз, Россиысь Дышетонъя но наукая министерстволэн, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн, Москваысь Правительстволэн Таукаронъёсынызы но Россиысь калыкъёслэн ассамблеязылэн зарни медаленыз.

Татьяна Прокопьева.

Туспуктэм Татьяна Прокопьевалэн архивысьтыз.

— Татьяна Аркадьевна, выжыяды ваньмыз сямен ды­шетӥсьёс. Кин луон сярысь юанды ӧз кылдылы, дыр?

— Мон школаын дышетскыку, али сямен, пӧртэм профессиосын книгаос ӧз сюрылэ, Интернет вотэсын ми ум юмшаське вал. Кинэ адӟиськом, со кадь ик луыны тыршылӥм, лэся. Мамае Лидия Ивановна но папае Аркадий Николаевич Прокопьевъёс вань гумырзэс школаын ужазы, мама удмурт кыллы но литературалы дышетӥз, папа — физикалы но информатикалы, школалэн директорез вал. Выжыямы но ваньмыз сямен дышетӥсьёс.

Эшъёсылэн анайёссы фермаын ужало вал, соос отчы юрттӥськыны ветлылӥзы, тӥ­ни соку мынам но потэ вал, анае фермаын мед ужалоз шуыса. Эшъёсы сямен фермаын юрттӥськеме потылӥз. Но 9-тӥ классэз быдтыкум, малпаськылӥ инженер луон сярысь. Туж кельше вал черчение урок. Чайковский городысь техникуме пырыны малпай, соку отчы ваньзэс куто вал, кин 9 классэз быдтэмын. Папа тупен-тупен валэктӥз, кызьы улон сюрес быръёно. Озьы мон дышетскыны пыри Можгалась педучилищее. Уката ик ӵужатае Иван Васильевич Васильев та училищеез ик война кутскон азьын быдтӥз, вань улонзэ Алнаш ёросын нырысь Туймыйылын, нош война бере Усо школаын дышетӥсь луыса ужаз. Солэн выныз — дышетӥсь но писатель Николай Васильев Кузёбай школалэн директорез вал, «Советской Удмуртия» газетын но ужаз. Озьы мон но дышетӥсьлэсь сюрессэ бырйи.

Педучилищеын дышетскыны секыт ӧй вал, шуг вал огъяулоннилы дышыны, мамалэсь но папалэсь мӧзмыса, арня вискын но бертылӥ. Папа монэ ӵукна вазь ик машинаен Можгала нуэ но, ачиз Кузёбай школае ужаны мынэ. Со соку школалэн директорез вал. Озьы ке ӧй нуллысал, оло, мӧзмыса дышетсконме но куштысал…

Октябрёнок.

Татьяна Прокопьевалэн архивысьтыз.

— Кызьы тодады вайиськоды школаын ужан аръёс­тэс?

— Дышетсконме азьланьтэме потэ вал Удмурт кун университетын, соин ик Ижевскысь 49 номеро школаез бырйи. Кузёбай калыклэн удмуртлыкен висёнэз мыным но паласькиз. Ӟуч нылпиосыз удмурт кыллы дышетыны мынӥ…Трос валамтэос вал соку, мыным кулэ вал, пиналъёс удмуртэз мед валалозы шуыса, нош отчётъёсын вал кӧс лыдпусъёс — кыӵе арын кӧня удмурт класс усьтэмын но кӧня пинал отын дышетске. Мынам тодэме потэ, кызьы дышетско пиналъёс удмурт классъёсын, быгато-а соос вераськыны, кырӟаны удмурт сямен, мар малпало удмурт классъёсы пиналъёссэс вайись анай-атайёс но школаысь администрация.

Кылӥ но, малы анай-атайёс удмурт классэ нылпизэс гожто, мылкыды куашказ. Тросэз пиналъёссэс отчы ваё вылэм, классъёсын адями ӧжыт, озьыен, пиналзылы саклык тросгес луоз шуыса… Школа администрация номыр уг лэсьты, удмурт классын ӟеч мед дышетозы шуыса. Соин мылкыд суро-пожо вал. Милесьтым, егит дышетӥсьёслэсь, малпанмес нокин но санэ ӧз басьты. Удмуртлыклэсь мӧзмонэ ик вуттӥз кадь монэ егитъёслэн «Шунды» огазеяськоназы.

Школаын ужакум ик, одӥг кадь малпаськись адямиос кулэ вал, дыр, ини. Мон школаын но, педучилищеын но тэк пуконэз ӧй тодылы. Дышетӥсьын ужакум, нылпиосы пӧртэм ужрадъёсы пыриськылӥзы, котьку удмурт кылын номер дасяськом вал, удмурт дэремъёс но вуримы. Соин ик «Шунды» монэ копак ньылӥз, шуыны луоз: «Шундыкар» лагерь, этнофутуризмъя конференциос, быдэ вуон «Эру» праздник но трос мукет ужрадъёс. Правленилэн тӧроез луыса но кӧня ке ужай. Кыӵе шулдыр но огкылысь ми тыршимы огазеяськонлэн кивалтӥсьёсыныз-ёз­чи­осыныз Надежда Уткинаен, Татьяна Ишматоваен, Юрий Перевозчиковен но мукетъёсыныз. «Шунды» — улонэлэн яркыт люкетэз. Со аръёс али но уйвӧтын выллем. Соку ми дышетским пӧртэм адямиосын вераськыны, турлы ужрадъёсты сэрттыны-пертчыны, гожтэт гожъяны, ужрадлы коньдон утчаны. «Шундыын» ужакум ик, мон валай: удмурт егитъёс номырин но пӧртэм ӧвӧл мукет егитъёслэсь, угось ми пӧртэм огазеяськонъёсын валче тыршимы.

— Тӥ Кун Думаысь депутатлэн Светлана Смирновалэн юрттӥсез но вал.

— Светлана Константиновнаен тодматским, «Шунды» огазеяськонын ужакум ик. Отысен ик со монэ дораз ӧтиз, депутатлэн юрттӥсез луыса ужаны. Солы оскыса ик, школаысь кошки.

Монэ котьку паймытэ вал Светлана Константиновналэн харизмаез, уен-нуналэн ужаны, адямиен ӟеч кусып тупатыны быгатэмез. «Шунды» но Светлана Константиновна — со сыӵе улон школа вал. Мон дышетски трос калыкен пумиськылыны-вераськыны, проектъёс лэсьтыны, документъёсын вырыны.

Эшшо бадӟым урок вал — вылӥ кивалтӥсьёсын одӥг кыл шедьтыны но астэ пӧртэм интыосын эрико возьыны быгатон. Мон али ке но туж бадӟым тау карисько Светлана Константиновналы визьнодамез понна. Со туж трос ужа, со вӧзын ужатэк улыны уг луы. Соин артэ ик мон валай одӥгзэ — ужез умой лэсьтэмед потэ ке, лэсьты сое ачид но дась лу со понна азьланяз ачид ик кыл кутыны.

— Кызьы вуиды Москвае? Та город тӥледыз мурт ӧз кары-а?

— Кун Думаын ужан дырыз бырем бере Светлана Смирнова гижысь-пиньысь кутскиз Россиысь калыкъёслэн ассамблеяязы ужаны. Со вакытэ отын бадӟым проект борды кутско вал. «Дружба народов — единство России» проект сӥземын вал кунысьтымы калыкъёсты огазеянлы, соослэсь асваланзэс ӝутонлы, калыклэсь культуразэ, кылзэ, утёнлы но азинтонлы. Светлана Константиновна мыным оскиз та ужез валтыны. Ар куспын ми быдэс Россиез котыртӥм: Калининградысен Владивостокозь, Якутиысен Чечняозь. Зэмзэ но зарни вакыт вал со. Ми али но куд-ог улосъёсысь соку тодматскем адямиосын, табере ини эшъёсынымы, шуныт кусып во­зиськом. Соку мон эшшо зол пайми Светлана Константиновналэн ужан кужымезлы, кызьы со пыд йылаз султытыны быгатэ быдэс Россиез, кызьы пӧртэм выжыысь калыкъёсын огкадь вераське, котькудӥз сое аслаз сузэреныз лыдъя.

Со ик луиз мынам Москвае вуэме но. Ижын уж утчаны дыры ик ӧй вал кадь. Москва но чик мурт ӧз поты. Мыным туж кельше та городлэн шокамез, ритмез, улон манерез.

Малпасько «Шундыын» ужаме но Светлана Константиновналэн ужаны дышетэмез, оскемез юрттӥзы мыным Москваын асме дорам кадь шӧдыны. Собере, анай-атайлэн но визьмамзы асваланме ӝутыны-дунъяны юрттӥз. Мон ноку ӧй возьдаськылы удмурт акцентэн ӟуч кылын вераськыны — со понна монэ «удмурточка» шуо, мыным со туж кельше. Мон котьку данъяськыса верасько-гожъясько вордӥськем интые — яратоно Кузёбай гуртэ — сярысь. Нялтас вераса, сюлэмме шунтэ, мон та школалэн К. Яковлев нимо премиезлэн лауреатэз луисько, солы сӥзем книга поттыны быгатӥмы шуыса. Одӥгез эше туж ӧпкельыса вераз: малы меда анай-атае валаллямтэ вордӥськем интыме Ижкар гожтыны. Кӧня улӥсько ни, пе, Москваын, сомында ик возьдаськисько, удмурт гуртын вордӥськемын шуыса. Пайми. Малы нош возьдаськоно?

Мон данъяськисько!

— Тӥ али дышетӥсь-а, кивалтӥсь-а?

— Али мон кивалтӥсько Россиысь Г. Плеханов нимо экономикая университетлэн филиалъёсын ужанъя ёзэтэныз. Туннэ нуналлы милям 15 филиалмы, соос пӧлысь 4-ез — кунгож сьӧрын. Котькуд филиал — со сыӵе пичи университет: ваньмыз, мар ортче университетын, со ик мынэ филиалын но. Татын дышетон удысэз но эскерыса возёно, коньдон шыръянэз но чаклано, трос юанъёс кылдо дышетскон юртъёс (имущество) пумысен но.

Дышетон сярысь верано ке — филиалъёсын дышетсконлэн тубатъёсыз вань — пичи классъёсын дышетон

программа бордысен кутскыса 11 классозь, шор ёзо профессия басьтон программаос но нуиськомы, валтӥсь инты басьтэ, конечно, вылӥ тодон-валан сётон удыс — бакалавръёсты, специалистъёсты, магистръёсты дышетон.

Али паськыт вӧлмемын онлайн ортчылӥсь ужрадъёс. Ми но пӧртэм видеоконференциос, пумиськонъёс

радъялляськом. Улонлэн

туала куронъёсыз филиалъёс вылын уката но зол шӧдӥськизы угось. Кунгожъёс ворсаськемен, Россилэн палэназ интыяськем филиалъёсынымы ужан амалъёсты воштоно луиз. Соин ик кытын ке мон дышетӥсь но луисько, кытын ке администратор но…

— Юмоке сюрылэмды вань-а?

— Котькуд адямилэн улоназ юмоке шедьылэмез вань, дыр. Мынам сыӵе учыръёсы студент вакытъёсам вал. Удмурт кун университетын мон дышетски заочной амалэн. Арлы кык пол сессие лыктыса гинэ, быдэс группамес — ог-огмес — адӟиськомы вал.

Заочной амалэн тодон-валан басьтӥсь студентъёс дышетскон сярысь парта сьӧ­ры пуксьыса гинэ тодазы ваё вал, дыр. Огполаз, тол сессие лыктыса, эшъёсынымы нырысьсэ пумиським немец кылъя параын. Вераськыны ӧдъям — мар ке уж сётэмын вал-а, ӧй вал-а? «Кунгожсьӧр кылэз сессия вакытэ дышетыса гинэ, пайдаез уз луы, ас поннады тодон-валан люкалэ, тани тӥледлы дорысь уж», гужем сессия бырыку, тазьы келяз вал немец кылъя преподаватель, шуэ огез студентка.

Азьлояз немец кылъя параосты ортчытӥз егит дышетӥсь. Нош таяз радэ кабинетэ мукет дышетӥсь пыриз — йӧно, арлыдо, соку ик немец кылын вераськыны кутскиз.

Ми шумпотӥмы, ог-огмылы, дышетӥсь медаз вала шуыса, удмурт кылын сипыртӥськомы:

— Эн вералэ, сессия вискын уж сётэмын вал шуыса, ато юалоз!

— Кыӵе умой, мукет дышетӥсь лыктӥз шуыса!

— Эн вералэ, мае азьвылаз ортчимы!

Милесьтым ӵашетэммес куспетӥ карыса, дышетӥсь кескич пальпотӥз но чылк-чылк удмурт кылын шуиз:

— Вералэ, вералэ! Малы уд вералэ?

Аудиториын гуын кадь чалмыт луиз. Нокин но ӧз малпа вал, та йӧно дышетӥсь удмурт кылын сыӵе чылкыт вераське шуыса. Нырысь паймимы вал, нош берло туж зол гажамы со дышетӥсез.

— Адями, пе, та дунне вылэ шудо луыны вордӥське.

— Мон туж шудо! Мынам вань мусо мамае, Надя сузэре, Коля выны. Папа но монэ вылӥысен адӟе-уте. Вань яратоно уже, улыно-вылыно коркае, нош самой бадӟым вормонэ — мынам Иван пие. Со дышетске Воронежысь

Н. Жуковский профессор но Ю. Гагарин нимо военно-воздушной академиын. Ваня али кадетской корпусын 11-тӥ классын тодон-валан люка. Азьланяз но дышетскыны мылкыдыз вань. Туж шумпотӥсько, палэнын улыса но, со удмурт кылын вераськыны быгатэ, удмурт луэмзэ уг ваты шуыса.

Пиелэн удмурт сямыз, сабырлы, адямилы юрттыны дась луэмез — со мамалэн но папалэн индылэмъёссы, пиме пичи дыръяз ӵужаелэн утемез.

Аркадий Николаевич, Лидия Ивановна но Иван Прокопьевъёс.

Татьяна Прокопьевалэн архивысьтыз

— Кыӵе адямиослы синмаськиськоды?

— Улон сюрес вылын трос пӧртэм адямиос пумиськыло. Котьку синмаськисько трос но тыро-пыдо ужаны быгатӥсь адямиослы, сыӵеосыз мыным ӵем гинэ пумиськыло. Соослэсь адӟем карыны тыршисько. Паймисько ас ужзэс бергатӥсь адямиослы. Соос кыӵе ке мукет дуннеысь кадь. Ас вылам ӵем гинэ мертасько — быгато меда ачим? Али уг, дыр, дась ӧвӧл ай.

Туж синмаськисько сыӵе адямиослы, кудъёсыз «мон ваньзэ тодӥсько ни» уг шуо, быдэс улонзэс дышетско. Тэк кыллись визь куасьме ук… Папа училище бере Ижевскысь гурт удысъя академиез йылпумъяз, собере Удмурт кун университетын дышетскиз на. Солэсь адӟем карыса, дыр, мон но педучилище бере Удмурт кун университетэз йылпумъяй, Госслужбая академиын дышетски, эшшо экономикая магистр луи на. Нош али улон уката ӝог вошъяське. Туала куронъёслы тупась цифровизация амаллы но дышетскытэк уг луы. Со понна тодонлыкез ялан будэтоно, нимысьтыз курсъёсты ортчылоно.

Туж гажасько ӟеч сюлэмо адямиосты. Дорысь кошкыку, мама котьку вера: «Ачид ке ӟеч, калык но ӟеч». Та веран мынам котьку но йырам. Бадӟым городын улыку, трос сюресъёс вылтӥ ветлыку, котькыӵе адямиен пумиськоно луэ. Мон нырысь ик ӟечсэ адӟыны, шуныт вазьыны турттӥсько, умой адямиос тросгес ук.

— Киужен вырыны но дыр шедьтӥськоды.

— Ваньмон дыр Москваын ӧжытгес. Трос дырез басьтэ уже мынон-бертон. Озьы ке но мон туж яратӥсько ки­ужен вырыны. Керттӥськисько, чильпаськисько, вуриськисько, пужыятскисько. Квилинг, скрапбукинг амалъёсын киужъёс лэсьтӥсько, фоамиран басмалэсь пӧртэм сяськаос пӧрмытъясько, фриволите амалэн но коклюшкаосын керттӥськисько на.

Пичи инженер пушкам улэ ик, дыр, пиеным яратӥськомы кагазлэсь пӧртэм макетъёс лэсьтылыны. Берлоез — Берлинысь Рейхстаглэн юртэз. Та киужмы пиелэн школаяз али но выставкаын сылэ. Эшшо яратӥсько машинаен ворттылыны, руль сьӧры пуксисько ке — бурдъёсы пото кадь, аслым ачим кузё.

— Удмуртие ӵем бертась­коды-а?

— Москваын улыса, сюлэм дор палъёсы кыске. Соин ик Алнаш палъёсы пиеным ӵошен туж ӵем бертаськомы. Удмурт музъем вылэ бертӥсьёсыз нырысь ик Ӟуння гурт пумита. Ми одно ик отчы кожиськом, пичияк ял кариськом, «Удмуртия» гожтэм стела дорын туспуктэм лэсьтӥськом.

Отын ик заправка вань. Огполаз пиеным пыримы но дышем сямен ӟуч кылын вераськиськом. Кылӥсько татын ужасьёслэсь удмурт кылын ми сярысь вераськемзэс. Ас поннам валасько: таос уг шӧдо, ми удмуртъёс шуыса, угось машинамылэн номераз 18 ӧвӧл, мукет регион…

— 4-тӥ колонка, 95-тӥ бензин быдэс бак тыр, — верай мон удмурт сямен касса сьӧрын сылӥсь пияшлы. Со абдраз. Пальпотӥз. Шонер ук, Удмуртиын анай кылынымы вераськиськом ке.

Ма, Россилэн шоркараз но удмурт кыл чузъяське. Мон али Москваысь удмурт землячестволэн ужаз пыриськисько. Татчы но пӧртэм калык лыктэ, но ас пал эшъёсын пумиськыса, мылкыд шуна, арня шорын доре бертам кадь потӥськод.

Галина Семёнова