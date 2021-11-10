Атлас возьматоз доре сюрес

Шаерысьтымы 100 ар ӵоже бырем гуртъёсъя интерактивной атлас кылдытэмын. Туннэ отчы пыртэмын ни 1 сюрс 863 гурт.

Льӧмпу возьма

Кизнер ёросысь Ӟамайгурт бервылын

Быдӟым ожын быремъёслы памятник сылэ.

— Адямиослэн туж потэ бырем гуртъёссы сярысь тросгес тодэмзы, бервылазы вуылэмзы. Но, жаляса верано, ивор шедьтыны шугъясько. Пересьёссы но кулэмын ни, гурт интыын но кемалась писпуос будо. Адямиослы юрттэм потыса ик, 2019-тӥ арын малпаськыны кутски: оло, бушам гуртъёсты возьматӥсь атлас кылдытоно? Интернетысь нимысьтыз сайтэ пырыса, котькудӥз аслаз гуртэз, отысь калык, инкуазь сярысь пыр-поч лыдӟысал, гуртэзлэсь интыяськемзэ шедьтысал, озьыен, вордскем палаз сюрес лёгысал. Оген та ужез уд вормы шуыса, котырам люкай экологъёсты, географъёсты, картографъёсты. Кылем арын грант утӥмы. Озьы ми дэмен 2020-тӥ арысен ог 7 сюрс иськемез ортчимы, 1 сюрс 863 гурт бервылэ вуылӥмы. Бырем гуртъёс эшшо но вань на. Мукетъёсыз дорозь но пыдъёс сузёзы, — шуэ проектлэн кивалтӥсез, география наукаосъя доктор Иван Рысин.

100 ар ӵоже бырем гуртъёс ог 2 сюрс 300 пала лыдъясько. Нуналысь нуналэ та лыдпус будэ. Атлас сярысь кылыса, гуртоос тодазы вайыны ӧдъяло вордскем палъёссэс, вазисько атласэз кылдытӥсьёслы. Иван Иванович пусъемъя, 90 процентаз бырем гурт бервылъёсын адямилэсь ӝужыт писпуос будо.

— Гуртсылэсь интызэ кызьы ке коть тодманы мед луоз шуыса, туж ӧжытэз гырем бусы шоры улмопу я льӧмпу мерттыны сюлмаське. Но сыӵеос вань ик, со писпу котыре ик гуртоос гужемлы быдэ люкаськыло, — шуэ Иван Иванович. — Бертӥсьёс медаз луэ ни шуыса, тросэз коркаос, садъёс азьло дырысен музъемен ӵошкатэмын. Шаерчиос но арлыдоос гинэ на вераны быгато со интыос сярысь. Соос ик милемлы утчаськыны но юрттӥзы. Гуртлэсь координатъёссэ карта вылэ пуктон понна котькудӥз доры вуоно вал. Нош со капчиен ӧз сётӥськы. Кылсярысь, Якшур-Бӧдья ёросысь Совето Союзысь Геройлэсь Феодора Пушиналэсь вордскем Тукмачи гуртсэ мырдэм шедьтӥмы. Артысь деревняысь песянай пужымъёс пыртӥ сюрес возьматӥз. Гуртэ вуимы но — шораз ик

Ф. Пушиналы сӥзем синпелет сылэ, котырыз турнамын, сяська мерттэмын. Сое лэсьтыны гуртоосты бугыртӥз-ӝутӥз Якшур-Бӧдьялась журналист Эвелина Иванова. Табере калык ачиз ик синпелетэз утялтыса возе.

Пичи Пурга ёросысь Найдёныш гуртэз 1878-тӥ арын кылдытӥллям. 1920-тӥ аръёсы татын 389 мурт улэм, «Друг труда» колхозын ужаллям, школазы, больницазы вылэм. Но 1981-тӥ арын татысь берпуметӥез адями Василий Бабурин кулӥз. Гурт бервылын обелиск. Та ёросысь ик Чемошуре, «Рассвет» гурт предприятие сюлмаськемен, стела пуктэмын: огпалаз гуртсылэн нимыз, мукет палаз — вакчияк историез, Быдӟым оже татысь кошкемъёслэн нимтулъёссы.

Озьы ик чебер синпелет пуктэмын Сюмси ёросысь Кучей гуртысь лётчиклы, Совето Союзысь Геройлы Василий Меркушевлы. Кучее бертась гуртоос люкаськылыны, вераськыны мед быгатозы шуыса, пукон инты лэсьтэмын. Шутэтскон инты вань Кизнер ёросысь Ямайкино гурт бервылын но. Куд-ог гурт бервылъёсын кирос шуккемын. Но туж тросаз номыр но ӧвӧл. Унояз пырыны ик уг луы. Кылсярысь, Грак ёросысь Ашальчи Оки нимо музеен кивалтӥсь Михаил Козлов Озелино гуртэ сюрес возьматыны медэ вал. Котыр вистэм-вожтэм нюлэс — пыртӥз потэммы ӧз луы.

Якшур-Бӧдья ёросысь Тукмачи гурт интые пуктэмын

Совето Союзысь Геройлы Феодора Пушиналы синпелет. Туспуктэмез Эвелина Ивановалэн

Бушасез али но трос

Иван Рысин пусъемъя, тужгес ӧжыт гуртъёс быремын Вотка ёросын — 16. Троссэ ву ньылӥз, 1957-тӥ арын Вотка водохранилищеез мургес карыкузы. Ог 20 гурт быремын Дэри ёросын, куд-огзэ частникъёс но фермеръёс али выльысь улӟыто.

— Мукет ёросъёсын 50-ысен 100-озь гуртъёс бушамын, — веранзэ азинтэ тодосчи. — Тужгес уно сыӵеос Кез палан — ог 274-ез музъемен ӵошкатэмын. Ува ёросын ог 200 гурт быремын. Озьы ик кӧшкемыт лыдпусъёс Балезино, Глазов, Дэбес но Шаркан ёросъёсын. Пичи гинэ Яр ёросын ог 100 гурт куашкатэмын. Паймимы Ал­наш ёрослы но: инкуазьзы ӟеч, музъемзы буй-буй, но ог 50 гурт ӧвӧл ни. Экспедициосы потаса, валаськод, макем зол шӧдӥськиз калыклэн улоназ 1930-тӥ аръёсы кулаке поттон, 1960-тӥ аръёсы неперспективной гуртъёсты быдтон. Нош со неперспективной гуртъёсын шаерысьтымы 60-70 процентэз гуртоос улӥзы. 1990-тӥ аръёсы деревнязэс возись песянай-песятайёс кулӥзы но, со тросэзлы поселениослы муг луиз гуртъёсты реестрысь куштыны. Азьланяз списокысь эшшо но тросгес гуртъёсты ӵушылозы на. Кылсярысь, вуылӥмы Сюмси ёросысь Харламовская пристань гуртэ. Татын туннэ одӥг но улӥсез ӧвӧл ни. Коркаос ваньмыз сямен пыд йылазы сисьмо-пограло. Огаз кин ке прописать каремын, соин гинэ гуртэз реестрысь куштэмзы уг луы. Нош мылкыдзы вань — гуртэз угось ялан чакласа возёно, кылсярысь, тылпу ке но медаз поты шуыса. Татысь Лумпун шур вамен рос-прос выж лэсьтӥсь луысал ке, оло, гуртэ берытскись но сюрысал на. Али котырысьтыз нюлэсэз поттало. Ӟеч тэль быриз ке, тапала вуылӥсь но воксё быроз.

Котькуд гурт сярысь тросгес тодон вылысь проектэ пырисьёс ёросъёслы вазиськизы. Иван Рысин ивортэмъя, нокыӵе ивор ӧз вуы Красногорск но Кизнер палась.

— Эскеронъёсын вырыны дыр но кужым кулэ — ваньмызлы со тунсыко но ӧвӧл, — шуэ Иван Иванович. — Но ми вань ёросъёсы вуылыны тыршимы. Шумпотоно, дышетскись нылпиос пӧлын бордамы итӥськисьёс трос вал. Уно эскерон ужъёс лэсьтӥзы Сюмси, Можга но Кез ёросъёсысь пиналъёс. Кылсярысь, Кез ёрос администрация юрттэмъя нылъёс-пиос бырем гуртъёслэсь картазэс суредазы, фотографиос, тодэ ваёнъёс люказы, видео пуктӥзы. Соосты озьы ӝутканы быгатӥз татысь шаерчи Александр Иванов. Сыӵе адямиос тросгес луысалзы ке, уногес тодэ ваёнъёсты люканы но весяк­лы кельтыны луысал.

Историен тунсыкъяськисьёслы та атлас азьланяз но юрттоз. Отчы 1930-тӥ аръёсысь вашкала интыосъя картаос, тусъёс, аэросъёмкаосысь кадръёс, тодэ ваёнъёс, газетъёсысь статьяос но пыртэмын ук. Кин тодэ, карта вылысь гуртсэс шедьтыса, оло, сое выльысь улӟытыны мылкыд карисьёс но сюрозы, шуэ тодосчи.

Атласэн тодматскыны луэ Интернетысь lostvillages.udsu.ru сайт пыр. Со ялан выль иворъёсын узырмоз.

Елена Сараматова