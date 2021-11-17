Атаезлэн пытьыезъя

Грак ёросысь «Родина» хозяйствоын валтӥсь агрономлэсь ужзэ быгатыса быдэсъя Владислав Долгов. Хозяйство кидыс уськытон бордын тырше.

Пуклё гуртын вордскем пияшлэн атаез Пётр Михайлович но ас вакытаз колхозын агроном луыса ужамын. Ӵошенназы эскерылӥзы турынъёслэсь ӝужамзэс, пичиысен ик пияш будос нимъёсты тодылӥз. Школаын дышетскыкуз, яратоно предметъёсыз вал биология но химия, дышетӥсез но Наталья Черемных пияшлы ватсаса тодон-валан сётыны тыршиз. Соин но, вылды, школазэ йылпумъякуз, Владик кин луон сярысь кема ӧз малпаськы, гурт хозяйствоя академие вамыштӥз, агрономлы дышетскиз но вордскем гуртаз бертӥз.

Грак ёросысь «Родина» хозяйствоысь валтӥсь агроном Владислав Долгов.

Туспуктэм В. Долговлэн архивысьтыз.

— Грак ёросысь гурт хозяйствоос пӧлысь ми гинэ кидыс уськытонэн выриськомы, — шуэ Владислав Пет­рович. — Нырысь ик агроном-семеновод луыса тырши, собере валтӥсь агрономе пуктӥзы. Тау карисько атаелы, ужаны кутскон аръёсам визь-кенешен юрттӥз. Хозяйствоямы вазенгес 2 агроном вал, берло дыре ваньзэ огнам лэсьтӥсько.

Гурт хозяйствоын ваньмыз итымъёссы рос-прос лэсьтэмын, проточной линиез вань, котькуд выжыысь тысьлы нимаз висъет тупатэмын. Котькуд сортэз агроном сак эскере, удалтонлыксэ лыдэ басьтэ, озьы со ваньзэ аслаз журналаз гожъя. Хозяйствоын гыроно-кизёно бусыоссы трос — 7 сюрс 200 гектар пала. Быгатэмзыя бусыосын ужан техниказэс выльдыны тыршо. Туала вакытэ, пе, кужмо техникатэк ӟеч кидыс басьтыны уз луы.

— Ми палась ёросъёслы тужгес тупало «Экада-109», «Маргарита», «Ульяновская-105» выжыосысь чабей, «Раушан» йыды, «Конкур» но «Штиплер» сезьы, — веранзэ азинтэ агроном-семеновод. — Гектарысьтыз шорлыдын 30-35 центнер тысь басьтӥськомы вал ай. Жаляса верано, туэ куазь кӧс улӥз, тысьмы но гектарлы быдэ 17 центнер сяна ӧз люкаськы. Милемлы со кидыслы но, фуражлы но тырмоз, ог 200-300 тонназэ вузаломы но. Нош куазь удалтыку, 2 поллы тросгес тысь вузаны быгатӥськомы вал, одӥг аре 1 сюрс тонналэсь тросгес вузамы.

Удмуртиысь лымшор ёросъёсы сяна, «Родина» Киров улосэ но Татарстанэ тысьсэ вуза. Егит специалистлэсь ужамзэ Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство но синйылтӥз ни. 2009-тӥ арын Удмуртиысь делегациен Москваысь ВДНХ-е вуылӥз.

2011-тӥ арысен Влади­слав Долгов луэ на «Родина» хозяйстволэн кивалтӥсезлэн воштӥсез. Соин ик хозяйствоысь вань ужъёсты син азяз возе. Басьтэм тодон-валанэныз гинэ уг буйгатскы, ялан дышетске, гурт удыс наукаосъя кандидат луэ.

Кылем арын Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство Владислав Долговез Данъян грамотаен пусйиз вал, соин ик туэ но данъялозы шуыса, ӧз ик малпа. Со понна кузпалыз но нылпиосыз шумпотэмын, эшшо но золгес — атаез.

Валентина Емельянова