Ар пумозь Россиысь егитъёс понна 120 лаборатория кылдоз
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«Наука но университетъёс» нацпроект улсын 2021-тӥ арын Россиысь егитъёс понна 120 выль лаборатория кылдоз. Со сярысь вераз Россиысь Правительстволэн Председателезлэн воштӥсез Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьерлэн верамезъя, доразы лаборатория кылдытон понна вузъёс, наукаен вырись огазеяськонъёс конкурс пыр ортчизы. Вормисьёсты бырйыку, комиссия эскериз, лабораториен кивалтӥсьёс 39 ареслэсь егит мед луозы шуыса. Вормисе потӥзы 81 вузъёс но огазеяськонъёс. Лабораториосты пуктыны кутскизы 1-тӥ коньывуонэ.
— 2024-тӥ арозь Правительство чакла 900 таӵе лаборатория кылдытыны, со понна бюджетысь арлы быдэ 1,8 миллиард манет висъяськоз, — вераз Дмитрий Чернышенко.