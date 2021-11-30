Арлэн вакытъёсыз
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Удмуртиысь Суредан искусствоосъя музейын «Котырес лыдпус» проект улсын Александр Ложкинлэн адӟытонэз ужа (0+). Удмуртиысь калык художниклы туэ шуркынмон толэзе
85 арес тырмиз.
Александр Ложкинлэн творчествоезлы сӥзем выставкаез арлэн вакытъёсыз шуыса ниманы луэ. Музейлэн 4 залаз художниклэн тулысэз, гужемез, сӥзьылэз но толалтэез возьматэмын.
Суредан искусствоосъя музейлэн кивалтӥсез Вера Вахрушева верамъя, соослэн фондъёсазы туж трос А. Ложкинлэн картинаосыз:
— Та выставкаын возьматэмын творчествоезлэн тут-туж пичи люкетэз гинэ. Адӟытонын мынам вань аслам яратоно картинае но — «Кечсин вакыт» нимаське.
А. Ложкинлэсь тулыс суредзэ кема-кема, котькуд чыры-пырызэ синйылтыны тыршыса, учкем потэ. Зэм но, А. Ложкинлэн творчествояз валтӥсь тема — удмурт инкуазь. Котькуд суредысьтыз учкись адӟоз аслэсьтыз тодмо интыоссэ но шуоз: ма, та милям гуртмы суредамын ук! Художник арлэн вакытъёсызлэсь гинэ ӧвӧл — нуналлэсь воштӥськемзэ но умой шӧдэ.
— Художник луыны кулэ зэмлыко. Александр Егорович сыӵе, эшшо туж востэм, — вера Россиысь Суредасьёслэн огазеяськонзылэн ёзчиез Алексей Плотников. — Ми Александр Егоровичен кылем даурысен эшъёс. Монэ паймытэ солэн ужаны быгатэмез. Ӵукна 8 час бере мастерскояз вуэ но ӝыт
7 часозь суредаське. Со — удмурт инкуазез данъясь адями. Тани ук, суреда удмурт кызъёсты но кызьпуосты. Огез шуоз: шаркан палъёс, мукетыз кожалоз пурга котыръёс. Туж трос суредъёсаз возьматэ Иж шурез, шоркар котыръёсты.
Александр Ложкинлэн адӟытонэз ужалоз 28-тӥ шуркынмонозь.
Галина Семёнова