Удмуртиысь Суредан искусствоосъя музейын «Котырес лыдпус» проект улсын Александр Ложкинлэн адӟытонэз ужа (0+). Удмуртиысь калык художниклы туэ шуркынмон толэзе

85 арес тырмиз.

Александр Ложкинлэн творчествоезлы сӥзем выставкаез арлэн вакытъёсыз шуыса ниманы луэ. Музейлэн 4 залаз художниклэн тулысэз, гужемез, сӥзьылэз но толалтэез возьматэмын.

Удмуртиысь калык художник Александр Ложкин.

Туспуктӥз Максим Егоров.

Суредан искусствоосъя музейлэн кивалтӥсез Вера Вахрушева верамъя, соослэн фондъёсазы туж трос А. Ложкинлэн картинаосыз:

— Та выставкаын возьматэмын творчествоезлэн тут-туж пичи люкетэз гинэ. Адӟытонын мынам вань аслам яратоно картинае но — «Кечсин вакыт» нимаське.

А. Ложкинлэсь тулыс суредзэ кема-кема, котькуд чыры-пырызэ синйылтыны тыршыса, учкем потэ. Зэм но, А. Ложкинлэн творчествояз валтӥсь тема — удмурт ­инкуазь. Котькуд суредысьтыз учкись адӟоз аслэсьтыз тодмо интыоссэ но шуоз: ма, та милям гуртмы суредамын ук! Художник арлэн вакытъёсызлэсь гинэ ӧвӧл — нуналлэсь воштӥськемзэ но умой ­шӧдэ.

— Художник луыны кулэ зэмлыко. Александр Егорович сыӵе, эшшо туж востэм, — вера Россиысь Суредасьёслэн огазеяськонзылэн ёзчиез Алексей Плотников. — Ми Александр Егоровичен кылем даурысен эшъёс. Монэ паймытэ солэн ­ужаны быгатэмез. Ӵукна 8 час бере мастерскояз вуэ но ӝыт

7 часозь суредаське. Со — удмурт инкуазез данъясь адями. Тани ук, суреда удмурт кызъёсты но кызьпуосты. Огез шуоз: шаркан палъёс, мукетыз кожалоз пурга котыръёс. Туж трос суредъёсаз возьматэ Иж шурез, шоркар котыръёсты.

Александр Ложкинлэн адӟытонэз ужалоз 28-тӥ шуркынмонозь.

Галина Семёнова