Арлы быдэ — 40 выльдэм трактор

Пичи Пурга ёросысь «Шонер» огазеяськон шаерысьтымы гинэ уг, быдэс Россиысь хозяйствоослы техниказэс возьыны юрттэ, озьы ик татын тупатъяло но выльдо Т-150 тракторъёсты. Кызьы азинске но кыӵе малпанъёсын улэ предприятие, вераськиськомы солэн кивалтӥсеныз Дмитрий Кузьмич Кочинэн.

— Вераськыны кутскон азьын тӥ милемлы предприятидэс возьматӥды: цехъёсады выль ужан тӥрлыкъёс сыло, техника бордын тыршо йыг-йыг воргоронъёс, тракторъёслэсь туссэс тодмантэм вошто. Нош мар бордысен ваньмыз кутскиз?

— Предприятимы 20 арлэсь кемагес ужа ини. Сое кылдытӥз но ӝутӥз мынам атае Кузьма Егорович Кочин. Татын ми Т-150 тракторъёс­ты тупатъяськомы, быдэсак выльдӥськомы, соослы пӧртэм агрегатъёс, детальёс лэсьтӥськомы. Та нуналлы асьмеос кабинаосты, тракторлэсь вылзэ лэсьтыны быгатӥськомы ни. Вераны кулэ: выльдэм тракторъёсмы заводысь ӵыж-выльёсызлэсь номырин но пӧртэм уг луо.

«Шонер» огазеяськонлэн кивалтӥсез Дмитрий Кочин.

Туспуктэм «Шонер» огазеяськонлэн архивысьтыз.

2 ар талэсь азьло «Шонер» магазинмес усьтӥмы. Пӧртэм детальёс, агрегатъёс сяна, отын вузаськомы заводъёсысь выль тракторъёсты. Но улон возьматӥз: клиентлы дунтэмгес но умойгес басьтыны милесьтым выльдэм тракторъёсмес. Нырысь ик, со дунтэм усе, 2-3 ар ужаса, аслэсьтыз дунзэ берыктэ ни. Со сяна, умой лэсьтэмын. Ми трактормылы 1 ар гарантия сётӥськомы бере, клиент азьын кыл кутӥськомы: корт вал ужаны кулэ тӥяськытэк. Россиысь 5-6 предприятиосты гинэ висъясал, кудъёсаз тракторъёсты ӟеч но чебер выльдо. Малпасько, ми соос пӧлы пыриськомы. Кылсярысь, тужгес «пересез» техника, кудзэ ми выльдӥмы, поттэмын 1978-тӥ арын, но сое вылез вӧзы пуктӥды ке, уд валалэ, кудӥз ӵыж-выль, нош кудӥз выльдэмын.

Ужмы тырме. Кин трактормес огпол басьтэ, вазиське кыкетӥзэ но, куинетӥзэ но. Ми сярысь ивор ымысь ыме, пельысь пеле вӧлме. Огез хозяйство вазиське ке, бӧрсяз вуэ мукетыз. Куд-ог хозяйствоосы техосмотре лыктӥськод но, артысь артэ 5-6 тракторъёс сыло, ваньмыз — милям.

— Предприятиды туала сямен ужа — со понна трос уксё, кужым но быгатӥсь адямиос кулэ.

— Зэм но, куддыръя трос уксё кисьтыны кулэ луэ, вань ужез куштыса, разработкаосын выроно луэ, сотэк уг пӧрмы. Кытӥ-отӥ заводъёслэсь дышетскиськомы, выль тракторъёсты учкылыса, выставкаостӥ ветлӥськомы.

Ужан амалъёсты арысь аре выльдыны тыршиськом, кылем арын, кылсярысь, ЧПУ станок басьтӥмы, со ужмес капчиятӥз. Азьло кабинаосты палэнысь басьяськомы вал. Но туэ поставщик ӝегатӥз, соин йырин ужмес дыраз ӧм йылпумъялэ, заказчикъёсмы номыр ӧз шуэ ке но, озьы ужаны аслым чебер уг поты. Та учыр бере асьмеос кабинаос лэсьтыны кутскимы, сертификат басьтӥмы. Солэсь азьвыл капотъёс пӧрмытъяны дышетскимы. Пӧламы вань быгатӥсь адямиос, соос малпаськизы, лэсьтӥзы. Вормонъёсмы понна коллективлы тау шуэме потэ.

5 ар талэсь азьло предприятиын 25 адями ужа вал, али — 60 котыр. Тросэз быдэс улонзэс татын ужамын бере, тодо, кытчы но кыӵе деталь пуктоно, кытӥзэ кызьы тупатоно. Озьы ик снабжениен но. Ужасьёс тодо, кин кыӵе детальёс вуза, кинэн кызьы вераськоно, дунзэс мед кулэстозы шуыса. Азьло ми мае-сое Ижысь басьтӥськомы вал, нош али ижъёс ми доры асьсэос детальёслы ветло ни.

— Ар куспын кӧня трактор лэсьтӥськоды?

— Туэ 40 тракторез выльдыны чакламын. Ужмы тырме, куддыръя лэсьтыса ум вуттӥське. Кылем арын складын 3-4 трактор басьтӥсьсэ возьмаса сылэ ке вал, али бичаськомы но соку ик кузёезлы лэзиськомы.

Удмуртиын асьме удысамы ми валтӥсь предприятие луиськомы, тракторъёсмы котькуд ёросын вань ини. Арлы быдэ география паськыта: табере выльдэм техникамы келямын ни Татарстанэ, Башкирие, Вологда, Самара, Пермь, Саратов, Москва улосвылъёсы.

— Азьланяз кыӵе малпанъёсын улӥськоды?

— Потэ быдэсак ӵыж-выль трактор бичаммы, араз 100-зэ лэсьтысалмы ке, тырмыт луысал. Али сертификация ортчыны дасяськиськомы. Трактормылэн котькуд тӥяськемез сюлэм пыртӥ потэ. Выль техника но тӥяське, ӵемысь урод запчастьёсын йырин. Нош ӟеч детальёсты туннэ нуналлы шедьтыны шуг. Соин ик троссэ запчастьёсты асьмелэн ик лэсьтэммы потэ. Озьы детальлэн ӟечлыкез понна асьмеос кыл кутыны, ужасьлэсь кылзэ юаны быгатом.

Мария Векшина