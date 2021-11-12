Анай кылын визь-кенеш

Татьяна Скутиналы удмурт луэмез юрттэ улоназ

Нуны ваёнэн, утёнэн герӟаськем пособиосты, больничнойёсты тырон, инвалидъёслы улон-вылонын юрттон понна кыл кутэ Социальной страхованиея фонд. Солэн Удмуртиысь ёзысьтыз СМИ-осын ужанъя группаеныз кивалтэ удмурт нылкышно Татьяна СКУТИНА.

Синкылияськиз, синмаськиз

Калыкын кызьы шуо: пыдъёсызлэсь азьло кылыз, пе, потэм. Пичи Таня ай вамышъяны но рос-прос уг быгаты на вылэм, нош ымыз пытсаськылымтэ ни — кылъёсты ӝот-ӝот, чылкыт вераны быгатылэм. Ваньзэ — удмурт сямен. Ӟучез семьяязы шер чузъяськылӥз. Туж шаплы будэм та нылаш: 5 арес тырмыса вуттэм-а, ӧвӧл-а, бадӟым сюрес вылэ огназ потаны кутскем — ӵужанаез доры бускель гуртэ Вылӥ Постолэ куное ветлылэм.

— Гуртэ Ижлэсь кыдёкын ик ӧвӧл — Дэри ёросысь Шор Постол. Ӵужанае доры вуон понна тракт вылтӥ мыноно. Кӧберанэ чик но вылымтэ. Но учконо ке, шоркар матын ке но, кинэз но со сюрес вылтӥ уг ворттылы — ӟечез но, укылтэмез но, шуэм сямен. Кинлэн-о тон нылыз шуыса юасьёслы кужмо куараен удмурт сямен вазисько вылэм: Германь Катялэн но Левення Валериклэн! Гуртоосы али ке но тодазы вайыло пичи дырысьтым тумошо учыръёсты, — шуэ Т. Скутина.

Гуртысь вань нылпиос сямен ик, Таня но шудон корка лэсьяса шудӥз. Куштӥськем банкаосын, тусьтыосын сиён пӧрам кариськылӥз. Отын ик весэз но вал — сгущёнка банка вылэ понэм вакчи пул. Гираос интые — кӧльыос, изъёс. Турын-куаръёсты юдыса «пӧрам» сиёнзэ со эшъёсызлы мертаса «вузалляз» — магазинын сямен. Уйвӧтаз адӟылӥз: тани бадӟым будоз но вуз карись луоз!

9-тӥ классозь вуытозяз, та малпанэз ӧз воштӥськылы. Кытӥ-отӥ дышетӥсь луэмез потылӥз ке шат. Адӟем карыны кинлэсь вал угось: классэнызы кивалтӥсь Ольга Фёдоровна Рогожникова — йӧнолэсь йӧно, нош кыӵе тунсыко ортчыло удмурт кылъя дышетӥсьлэн Лариса Леонидовна Шамшуриналэн урокъёсыз! Но огпол сюлэмзэ бугыртӥз телевизор пыр адӟем суред: огаз городын газлэсь пуштэм трос этажъем юрт, быремъёс ичи ӧвӧл. Синкылияськиз но, синмаськиз но соку. Бӧрдӥз, быремъёсты жаляса, нош синмаськиз журналистлы — камера азьын вольыт вераськемезлы, шудтэм учырез возьматыны быгатэмезлы. Соку Таня малпаз журналист луыны. Гожъяны кутскиз пӧртэм учыръёс сярысь. Мар пӧрмытылӥз — возьматъялляз удмурт кылъя но литературая дышетӥсезлы. Ӵошенназы янгышъёсыз бордын пукылӥзы.

Социальной страхованиея фондысь

СМИ-осын ужанъя группаен кивалтӥсь Татьяна Скутина.

Татьяна Скутиналэн архивысьтыз

«Ву»

— Валай одӥгзэ: маке сярысь гожтоно ке, со «маке» нырысь ик бугыртыны кулэ журналистлэсь сюлэмзэ. Сотэк уд быгаты кыӵе ке ужпум яке адями сярысь тунсыко гожтыны, — шуэ Т. Скутина. — Нош монэ соку туж сюлмаськытэ вал гуртысьтымы воргоронъёслэн кудӟытӥсеныз кушласькемзы. Вожпотонэ бугырскылӥз: вот, малпасько, ӵукна ик ӟамыръяло ни — ужзы ужамын кадь, дунне ӵошкыт. Копейка потто но сое но юыса быдто! Юртъерзы, нылпиоссы — ваньмыз нылкышноос вылын. Вожпотонме бумага вылэ кисьтӥ но ёросысьтымы «Пригородные вести» газетэ келяй. Гожтэмме ӝоген поттӥзы. Мылкыды уката бурдъяськиз. Та бӧрсьы тросгес но тросгес гожъяны кутски: гуртоослэн улэм-вылэмзы, маин ке висъяськись адямиос сярысь. Кӧня ке улыса, монэ ёрос газетамы куное ӧтизы. Сюлэм пыртӥд поттыса гожъяськиськод — луод, пе, милям внештатной корреспондентмы. Пӧртэм заданиос сётъяллязы: интервью лэсьтоно, гурт хозяйстволэсь ужамзэ возьматоно. Озьы мон, школаез йылпумъятозям, весь гожъяськи. Куд-ог материалъёсме келялляй «Удмурт дунне» газетэ — мамае угось та газетлы котьку гожтӥськылӥз. Газет бамъёсысь зарисовкаосме адӟыса, бурдъяськылӥ. Вань гожъямъёсме огазе люкаса, аслам киосыным книга но лэсьтэме вань. Али ке но утиське ай со. Гуртэ бертылыкум, лыдӟисько но — сереме потэ, трос «вуэз» вылэм гожъямъёсам.

Удмурт кун университетысь журналистикая факультетлэн удмурт ёзаз пырон Татьяналы капчиен сётскиз — пероез вольыт, гожъямъёсыныз папкаез но узыр вал ни, экзаменъёсты ӟеч сётӥз. Бырйиз печать удысэз.

— Университетын но, ваньмон дыр шедьтыкум, ялан гожъяськылӥ. Но таяз радэ — армие кошкем туганэлы гожтэтъёс. Соку сотовой телефонъёс ӧй вал ук ай. Яратэме сярысь кыӵе гинэ кылъёсын гожъяськымтэ! Мон солы бызи. Ӝоген пимы вордскиз, но дышетсконме ӧй кушты, заочное но ӧй поты. Нылпиме но утьыны вуттӥ, тодон-валан люканы но. Кӧня ке ар ортчыса, нылмы вордскиз. Мар ватонэз: гуртысьтымы азьтэм, юись воргоронъёс сярысь гожъяме ас вылам ик вуиз. Кузпалы семьяез сярысь ӧз сюлмаськы, гань-гань улыны дышемын вал. Аслым ик уксё поттон сярысь сюлмаськоно луиз. Кытын гинэ ӧй ужа — сиён-юонэн, косметикаен вуз карисьын но. Кузпалэным ӝоген люкиськи. Ӵыжы-выжыосы алӥзы ке но, гурт калык мар шуоз шуыса. Но мон бырйи нылпиосме: сыӵе йӧнтэм атай вӧзын соос будыны кулэ ӧвӧл. Умойтэм сюрестӥ кошкемез ик сое быронэ вуттӥз… Табере пие но, нылы но бадӟымесь ни.

Удмурт сямо

Инмар вылэм, вуз карисьын кема ужано ӧз луы, вуи яратоно журналистикаям, шуэ Татьяна. Ӵош дышетскем эшъёсыз сое ӧтизы «Известия Удмуртской Республики» газетэ: сайтазы пӧртэм ёросъёсысь иворъёсты дасялляз, пуктылӥз. Бӧрысь тыршиз Ижын потӥсь коммерческой газетъёсын. Солы оскизы пӧртэм йыружъёс, шудтэм учыръёс сярысь гожъяны. Кытчы гинэ вуылоно, кыӵе гинэ геройёсын пумиськылоно ӧз луы. Эшшо ке нуналлы быдэ Шор Постолысь Иже ужаны ветлылӥз.

— Олокыӵе но кышкыт учыръёсы ӝимылӥ. Огпол адями виён учыр сярысь гожтыны косӥзы. Журналист сямен расследование, пе, ортчыты, юалляськы, кин вылэм со кулэм мурт, кызьы шараяно адями быдтон сярысь малпанъёсын улӥсь муртэ. Дэри ёросысь одӥгаз гуртэ потӥ. Йыруж лэсьясь, пе, трос адямиез быдтэм ни — маньяк. Югдурез утисьёс толоназ гинэ сое ӝегатыны быгатӥллям. Гуртоослэсь юалляськисько но, нокин номыр уг вера, ваньзы кышкатскемын. Журналистэз пыдъёсыз сюдо ук — бер ӝытозь озьы юалляськыса ветлӥ. Дорам бертоно, нош автобусъёс уг ветло ни. Тракт вылэ потӥ, машина дугдытыны киме ӝутӥ. Одӥгез дугдӥз, пукси. Вераськонъямы тодӥ: руль сьӧрын пукись — йыр­ужчилэн выныз. Мугоры юзыр-кезьыр луыса кошкиз. Малпасько, таиз но сыӵе ик йӧнтэм ке… Васькытыны кури, ӧй быгаты дорозям соин бертыны.

Бӧрысь Т. Скутинаез ужа­ны ӧтизы шаерысьтымы вал­тӥсь федерал инспекторлэн аппаратаз, пресс-службаяз тыршиз. СМИ-ослэн, калыклэн вазиськонъёссы бордын ужаз, пӧр­тэм ужрадъёсты орт­чытъяны юрт­тӥськиз, соос сярысь гожъялляз. Со вакытэ ик пумитаз вуоно кузпалзэ — рок музыкантэз.

— Ма, ачим но яратӥсько таӵе крезьгурез, тужгес но удмуртсэ. Тодматским концертын. Ас бордаз кыскиз йӧспӧртэм луэменыз, — шуэ нылкышно.

Валтӥсь федерал инспектор дорын кӧня ке ар ужамез бере Татьянаез ӧтизы Социальной страхованиея фондлэн Удмурт ёзаз.

— Уже туж кельше: фондэ вазиськисьёслы визь-кенешен юрттӥсько. Туж трос юанъёс вуо инвалидъёслэсь, нуны витись нылкышноослэсь. Ма, больничнойёсты тырон пумысен но сомында вазиськонъёс — уката ик пандемия вакытэ. Фондысь специалистъёсын ӵош котькуд ужпумез нимаз эскериськом, котькуд вазиськисьлы тыро-пыдо юрттэт сётыны тыршиськом. Удмурт адямиослы удмурт кылын ик валэктӥсько. Анай кылын сётэм визь-кенеш йыре лач-лачгес пуксе ук! Ӵош ужась эшъёсы туж вожъясько удмуртсэ тодэмелы. Кыӵе, пе, тыныд удалтэм! Удмурт кылын но, ӟучен но вераса-кырӟаса лэзёд! Учконо ке, кытын гинэ ӧй ужа, удмурт луэме котьку юрттылӥз. Удмурт сямо — чидась, ӟечезлы оскись — луэме ик та улонын йыромыны ӧз сёты.

Елена Никитина