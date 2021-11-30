Анайлэн шудэз

Дунне вылын миллиард кизилиос, миллион розаос, сю ӵыжы-выжыос, дас эшъёс. Анай гинэ одӥг луэ. Пичи Пурга ёросысь Пичи Бӧдья гуртысь Светлана ПЕТРОВА — 6 полэс анай. Солэн вань улонэз семьяез котырын ортче: нылпиоссэ садике, кружокъёсы но крезьгуръя школае нуэ-вае, уж дураз бызе. Висказ хоре кырӟаны ветлэ, гуртысьтызы пукон корка поталля. Светлана Ивановналэн гадь вылаз ӧвӧл на нокыӵе медальёс. Уго асьме кивалтӥсьёс нырысь возьмало, кыӵе будозы анайлэн нылпиосыз, кыӵе вормонъёс соос басьтозы улонын. Кин тодэ, оло, анайлы ассэ йӧногес шӧдон понна бурдъёс вазьгес кузьмано вылэм.

Нуналлы быдэ марафон

Светланалэн будильникез 5 час 30 минутлы пуктэмын. Но кышномурт солэсь жингыртэмзэ уг возьма: ачиз сайка. Анай тодэ: солэсь ужзэ нокин уз быдэсты. Котькуд нуналлы план чакламын. Тани нырысь ик сайкатоно школаын дышетскисьёссэ — Егорез но Софьяез. Соосты школа автобусэ келяно. Пичи Бӧдьяын школа но, нылпи сад но ӧвӧл ни — ваньмыз райцентрын. Отчыозь 5 иськем.

Светлана Петрова.

Туспуктӥз Максим Егоров.

7 часын автобус гуртысь нылпиосты бича.

— Тазьы но умой ни. Азьло ай бадӟымъёсыз пиналъёсы — Женя нылы но Лёва пие — школае пыдын ветлоно луылӥзы, — пальыштэ Светлана.

Сайкатон висказ анай чаляк кутске сиён пӧраны. Ӵемысь йӧлын ӝук пӧзьтэ. Трос нылпиё семьялы скалтэк улыны секыт луысал, шуэ кышномурт. Нош ӟеч скалэн йӧл но, творог но, вӧй но вань. Курегпуз но пӧзьтыны трос дыр уг быры.

— Милям нокин уг тэргаськы. Ма пӧраськом, ваньмыз кошке. Магазинысь печення-канфет ӵем ум басьяське. Шыръян вылысь гинэ ӧвӧл — пичиосызлэн бамъёссы гордэктыны кутско, кормасько. Собере, аслад сӥлед, йӧлыд, кукеед вань ке, малы нылпиосыз магазин сиёнэн сюдод? Вот нянь пыжыны дыры уг ни кыльы, нош милемлы нуналаз 4 сукыри тӧдьызэ басьтоно, — вера трос нылпиё анай.

Школае келяськон висказ Светлана скал кыскыны вуэ,

пудолы сиён понэ. Электрик картэз сменаын ӧвӧл ке, со но коргидэ потэ, юрттӥське.

Собере пичиоссэ сайкатыны дыр вуэ. Савелиен Фая нылпи садэ ветло. Соосты Света машинаен ачиз нуэ-вае. 8 часлы ваньмызлы Пургала вуоно.

— Монэ туннэ келялоды-а? — юа на кузпалыз.

Света картсэ но ужан дораз вуттэ, нылпиоссэ садике пыртэ, ӵукна кыскем йӧлзэ но вузаны-люкылыны вис шедьтэ. Собере уж дураз лобатэ.

10 ар пала ни Светлана ёросысь почтаын тырше. Нуналлы быдэ со райцентрысь ульчаосты котыръя. Гужемзэ капчигес: великен чаляк ортчыны луэ. Нош сӥзьылысен тулысозь котькуд нунал 3 часлэсь кема пыдын котыръяськоно.

Урокъёс бере нылпиос анайзылэн уж дураз — почтае — пыро. Татын чай юо, урок но лэсьтыны вутско. Куддыръя Пургалан улӥсь бадӟымез апайзы — Евгения — доры кожо. Но таизлэн табере аслаз семьяез, 2 нылъёсыз будо.

16 аресъем Лев но семьяезлэсь нимаз ни — со Ижысь техникумын дышетске.

Ӝытазе Света райцентретӥ котырске: пичиоссэ садикысь басьтэ, бадӟымъёссэ — кружокысь, машиназэ тырмытэ но дор палаз ширтэ.

Час басьтӥз — карт шедьтӥз

Света вордскиз Пичи Пурга ёросысь Орлой гуртын. Семьяязы 3 нылпи будӥз, Света бадӟымез. Соин амалтэк вылаз усизы выныз но сузэрез сярысь сюлмаськонъёс. Ма, тросэз-а пӧртэм будӥзы гуртъёсын, анай-атайёс лумбытэн ужазы бере?

Баграш-Бигра шор ёзо школаез йылпумъяса, Света Можгалась медучилищее пырыны дасяськиз вал. Но малпамезъя ӧз пӧрмы. Ужлэсь кышкасьтэм нылаш гужемзэ колхозысь фермае поталляз, анаезлы скал кыскыны юрттӥськылӥз.

— Мамаед интые быгаткод, милемыз но вошты, — куризы мукет дояркаос.

Озьы 2 арзэ скал кыскиз. Тазьы ужамез бере мамаез ӵектӥз:

— Астэ дӥсяны-кутчаны пӧрмытӥд ни. Табере мын ни ай, профессия но басьтыны визь пыриз, дыр.

Уже интыянъя центр пыр нылаш бухгалтере дышетскиз. Но ужен соку ик ӧз удалты. Нош 1990-тӥ аръёсы адями котькыӵе ужлы шумпотылӥз. Озьы Света райцентрысь УПК-е (учебно-производственной комбинат) выж миськыны мынӥз. Бухгалтере дышетскемзэ лыдэ басьтыса, татчы буфетэ вуз карыны пуктӥзы. Нуназезэ нылаш ужаз, нош ӝытъёссэ продавецлы дышетскиз. Татын ик машиналы право басьтыны но дасяськиз.

Но 22 аресъем маке бызьытэк кылё кожаз-а, мар-а. Ӵош дышетскем эшъёсыз бызё, нылпи ваё. Нош Света огназ. Озьы аслыз нылпи ваёно кариськиз, огзэ гинэ ачиз но будэтыны быгатоз шуыса оскиз.

Но Инмарлэн сётэмез вань ке, солэсь уд пегӟы, шуо. Светаез но аслаз парез возьма вылэм. Огпол нылмурт райцентр магазинысь час басьтӥз. Но малы ке выль арбериен ӧз удалты: гуртэ вуыса, час мынэмысь дугдӥз. Света сое воштыны вайиз. Вуз карись пияш часэз басьтӥз.

Нош кӧня ке дыр ортчыса, Света ужзэ воштоно кариськиз: вуз карисе кутскиз. Ӵапак артысь магазинэ тупаз. Озьы час вузась пияшен кылзы тупаз. Ог-огзы шоры ӵемгес учкылыны ӧдъязы, собере валче улыны кенешизы.

— Ойдо Пургалан улом, — ӵектӥз Вова.

— Нылылы садике инты сюриз ке, лыкто, — пумитаз вераз Света.

Егит анай райцентрысь огаз нылпи садэ, инты юаса, пыриз. Татын кивалтӥсь йырысеныз пыдозяз учкиз, нимзэ юаз но вазиз:

— Тон Ортя Ванькалэн нылыз-а?

— Ы-ы. Кытысь тодӥськоды? — паймиз Света.

— Ми соин одӥг классын дышетским. Вай нылыдлэсь документъёссэ, кутом, — пальпотӥз пумитаз кивалтӥсь.

Соку ваньмыз капчигес радъяськыны кутскиз. Уж вань, яратоно адямиез вӧзаз, нылыз будэ. Но гуртысь вӧл-вӧл юртэз квартиралы воштыны капчи вылымтэ. Вова вераз: Пурга вӧзысь Пичи Бӧдья гуртын музъем участоксы вань, отын бакча возё, пичи

корка ӝутэмын. Озьы егит семья яна потӥз.

Валче кариськыса, котькыӵе уж чаляк быдэсме.

Туспуктэм Светлана Петровалэн архивысьтыз.

Нылпи ке вань, корка но вань

Яратоно адямиен шалашын но райын кадь, шуо. Озьы Воваен Света пичи коркан ог-огзэс валаса улӥзы. Ӧз куалектэ семьязы йылоз шуыса тодэмзы бере но.

Огполаз Вова ӵыжы-выжыосызлэн сюаназы юмшаз. Оломар куспын воргорон кенешем выль бугро басьтыны. Ӵукна Светалы жингыртӥз:

— Бугро вайисько. Машина капка азьын сылэ ни.

— Кыӵе бугро? Малы бугро? — паймиз нылкышно. Укное учкиз но — зэм: капка азьын машина сылэ ни.

Кенешыса огкылэ вуизы: вуоно гужем корка ӝутоно. Со аре куазен удалтӥз: сӥзьыл шуныт но кӧс улӥз. Соин егитъёс фундамент кисьтыны гудӥськизы. Света но секытэн шуыса ассэ ӧз жаля, картэныз артэ ужаз. Визь-кенешен но, ужен но юрттӥськиз Светалэн атаез.

Выль ар бере егитъёслэн Лев пизы вордскиз. Нош гужем лэсьтӥськон мытӥзы. Веме люкаса, коркалэн мугорыз пуксиз. Кыкетӥ пол веме карыса, липыны вуизы.

Пиеныз декретын пуконъяз Света ӧз но вала нош ик секытэн луэмзэ. Мумизлэн гинэ сюлмыз тарс! кариз:

— Выль корка но ӧд на потэ, нош ик пияно.

Вова шара вераны ӧз дырты, но шумпотонэз пушказ улӥз: табере солэн бадӟым семьяез. Воргорон анаеныз гинэ будэмын, не выныз, не сузэрез ӧвӧл. Соин котьку но бадӟым семьяослы вожъяськылӥз.

Кыкетӥ пиез вордскон азьын Вова Светазэ загсэ нуиз: кӧня пе, тазьы улод, мон Фёдоров, мукетъёсыз — Петровъёс. Озьы ке но нылкышно фамилизэ вошъяса ӧз ни выры. Озьы бадӟым семьяын огназ Петрова кылиз, вань мукетъёсыз Фёдоровъёс луизы.

Нунал бӧрсьы нунал

— Пиосме бӧрсьысь бӧрсе вайи но, Женя нылылы саклыке ӧжытгес кылиз. Со вынъёссэ учкиз. Пиосты коляскае пуктӥсько вал, Женя вынъёссэ ураме поттэ, чипыоссэ учкись курег кадь будӥз. Эшъёсыз шудо, нош милямез коляскаен солань-талань ветлэ. Али кӧтӝожзэ вера, но мар карод: ми корка пуктыны сюлмаським, — нылпиосызлэсь пичи дырзэс тодаз вае анай.

Табере корказы вӧл-вӧл, 2 этажо, 150 квадрат метрлэсь бадӟым. Вань нылпиослэн комнатаоссы вань. Буш улӥсь висъетсы но кылиз на.

Нылпи будэмъя мумы-бубыос но визьмасько. Ог 10 ар талэсь азьло Светлана нылызъя кариське вал. Женя кутскиз кружокъёссэ вошъяны: татчы мыно ай, соиз уг ни кельшы. Нош корка лэсьтон сярысь сюлмаськонэ выем анаез чурыт ӧз кариськы, «эктондэ ке но эн кушты» шуыса гинэ визьмаз.

Табере Светлана тодэ: нылпиослэн ӵуказе нуналзы сярысь малпаськоно туннэ. Гуртын уж пумтэм ке но, школа бере пиналъёсыз бызё пӧртэм занятиосы.

Котькыӵе ужрадъёсы быдэс семьяен пырисько.

Туспуктэм Светлана Петровалэн архивысьтыз.

— Бадӟымъёсыз пиосмы экто. Соос «Дети будущего» ансамбле ветло. Коллективенызы ӵош Удмуртилэн палэназ но потало, Москвае, Нижний Новгородэ фестивальёсы ветлэмзы вань. Со сяна, бадӟымез пимы футболэн «висе». Нош Егормы тани 2-тӥ арзэ вал вылын ворттылэ, ассэ ӵошатсконъёсын но возьматъя ни. Вал вылэ ачим пуктӥ, шуыны луоз. Адӟисько: ӝӧк сьӧрын кырыж пуке. Лӥятыса-лӥятыса нуи тренер доры. Кылем арын «мама косэ» шуыса ветлӥз. Туэ ачиз мыло-кыдо мынэ ни, — шуэ анай.

Паймымон: макем тырше та кышномурт нылпиосыз понна. Уго куд-ог кружокъёсы дунтэк ветлыны луэ ке но, конкурсъёсы, ӵошатсконъёсы мынон понна анай-атайлэн кисыысьтыз уксё поттоно. Нош ансамбльын кыкез ӵош экто ке, сюрес вылэ но кыксэ ик лэзёно, уксё тыроно.

Софьялы Инмар трос быгатонлыкъёссэ сётэм. Со крезьгурез усто шӧдэ: баянэн, крезен шудэ. Чебер суредаське, бисер сузье. Эшшо эктыны но вуттӥське, гимнастикае но ветлэ. Дышетске но мыло-кыдо.

— Пиос бере туж ныл ваеме потӥз на. Соку Интернет юрттэмъя таблица шедьтӥм. Отысь чакланы луэ вал: ку ныл шедёз, ку пиен удалтоз. Ми озьы ик чотаським. Софьямы соин, дыр, котькыӵе удысын ассэ капчиен шедьтэ, — мыньпотэ кышномурт.

Пургалась нылпи садын но, школаын но ӟуч кылын дышето бере, удмурт пиналъёс пӧлазы чаляк ӟучомо. Софьялы удмурт кылэз яратон анай йӧлын пыӵамын. Кылем арын райцентрысь библиотекае «Выжыкыл» студие ветлыны кутскиз, спектакльын удмурт рольёсты но шудэ. Мылкыдзэ адӟыса, мамаез сое ӵемгес калыке потта.

— Ачим кытчы ке мынӥсько ке, пиналъёсме сьӧрысьтым уг кельтӥськы. Тани Софьяез концертэ но поттӥсько, 1 кырӟан ке но учкисьёс азьын шудӥз ке, нош ик пайда луоз. Дышетӥсез но та пумысен индылэ: макем ӵемгес учкись азе пота, сокем чалякгес кышканэз быроз. Софьяен пӧртэм ужрадъёсы мынӥськом, проект гожъяськом. Тани кылем толалтэ пельняньлы сӥзем уж гожтӥм. Трос пӧртэм пельнянь кутӥм: котырессэ но, ньыль

сэрегозэ но, куинь сэрегозэ но. Пичиосыз но вӧзамы карисько. Дэмен ужаськом. Савелиен Фаямы пичиесь на — кыкназы но нылпи садын. Пичиез пие вераськыны уг яраты, со понна самой зол бызьылэ. Мыным 40 вал ни, картэным кенешим: 6-тӥез пиналмы мед луоз на, соин тырмоз. Озьы Фаямы вордскиз.

Нош эшшо 1 ар ортчыса, Светлана песянай луиз — Женяез бызиз. Табере 2 полэс мемей кариз ни, шуэ Светлана.

Команда

Трос нылпиё семьялы туж юртто Светалэн анай-атаез. Володялэн мамаезлы та быдӟа командаез адӟыны ӧз кылды — со улонысь кошкиз ни.

— Нылпиосты ӵужмемей шуыны дышетӥсько вал. Секыт-а, мар-а потӥз, со интые «меми» шуизы, собере папаме «дяди» нимазы, вынме — «аги». Орлойёс милемлы туж юрттӥсько. Декрет бере ужаны потоно вал, садикмы ӧвӧл на. Юасько: мама, папа, нылпиосын пукоды-а? Вай, шуо. Вань вордскем нуналъёсмес Орлойын кариськом. Со милям сыӵе сям луэмын ни. Сузэрелэн 3 нылпиосыз, вынылэн 2 кузя. Тӥни кӧня люкаськиськом. Юр-яр, шулдыр милемлы, — вера нылкышно.

Ӵошен ужаны но капчи. Тани картофка мерттыны потоно — ужзы тыпыр-тапыр быдэстэмын. Скаллы турын кулэ ке, Лёваен Егор мотокоса куто ни. Пичи Бӧдьяын скал трос уг ни вордо, бакчаосазы тросгес турын кизё. Собере Фёдоровъёслы вазисько: бакчамес асьтэлы турналоды-а? Озьы турнало но, мажсало но, коргид сигазы но пырто.

Лёваен Егор гужемзэ уже но интыяськыло ни. Конечно, быдэ вуымтэосты туж ик кутэмзы уг поты. Но тыршись пиослы уж шеде. Огаз гужеме Лёва районысь егитъёслэн центрзы пыр ужаз. Толэзь тыршемез понна нырысетӥ уждун басьтӥз. Ой, кӧня шумпотонэз вал: аслаз картаяз аслаз поттэм уксёез вуиз.

Туэ пиос валэн ворттылон базаын тыршизы, конюхъёслы юрттӥськизы. Уждунзэс тус-тас уг каро, дӥськут басьтыны сюлмасько.

— Папамес отчы-татчы кысканы ум выриське. Куспамы легковой машинамес люкыны выриськомы. Вань на «Газельмы». Но таиз милемлы турын ворттыны, маке ужаны кулэ. Нош папамылэн нунал кутсконын 2 юанэз: туннэ тӥледлы машина кулэ луоз-а? Туннэ ӝыт гуртын кин ке луоз-а? — шуэ Светлана.

Сабырлы кышномурт юрт котырысь ужъёсаз гинэ уг выйы. Со мыло-кыдо ветлӥз Пичи Бӧдьяысь кышноослэн «Ӟардон» коллективазы. Табере районысь калык хоре гожтӥськиз. Арнялы 2 пол ёросысь культурая юртэ репетициосы пота. Кылем арын гужем хорын кырӟасьёсын ӵош Анапае фестивале ветлӥз.

— Солэсь азьвыл гинэ скалмес воштӥмы вал. Кызьы кошкод кадь? Мынӥ ведь, сьӧрам Софьяме но нуллӥ. Табере тодӥсько: кытчы ке кошконо луи ке, пиосы пичиосты но учкозы, пудоез но уз аналтэ, скал но кыскозы — кивоштӥсьёсы вань, — шумпотэ анай.

Елена Скворцова