«Айкайлэн» юртэз выльдӥське

Удмуртиысь калык кырӟанъя но эктонъя «Айкай» театр 1992-тӥ арысен В. Г. Короленко нимо театрлэн юртаз улэ. Али отын тупатъян ужъёс кутскизы.

В. Г. Короленко нимо театр.

Туспуктэм «Удмурт дуннелэн» архивысьтыз.



— «Айкай» театр юртлэсь 15 процентсэ басьтэ, со люкетэз выльдон понна Элькун бюджетысь 6 миллион манет висъямын, — вераз культурая министр Владимир Соловьёв, — 2021-тӥ арлэн пумозяз выльдӥськозы гримёркаос, репетициос ортчытъян понна зал, оркестровой гу, концертъёслы дӥськут вурись цех, костюмерной… Ремонт йылпумъяськем бере, «Айкай» театр татын ик пичи концертъёс пуктылыны быгатоз.

Тупатъян ужъёс мыно ке но, театр азьло сямен ужа, артистъёс матэктӥсь концертъёссылы дасясько.