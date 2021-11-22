«Адямиез тэрганы уг яра»

Иван Аркашев радиожурналистлы 65 арес тырмысал

Быдэс удмурт калыклы тодмо журналист, нош мон понна туж матысь, оскымон эш Иван Аркашев сярысь таӵе вазь тодэ ваёнъёс гожтоно луоз шуыса, ноку но ӧй малпа вал. Улонысь кошкиз со шӧдтэк шорысь 2014-тӥ арын.

Егит дыръяз ик — Иван Иваныч

Иван Иванович Аркашев вордскиз Дэри ёросысь Ожмос-Пурга гуртын 1956-тӥ арын 14-тӥ шуркынмонэ. Иванлэн, школаын дышетскыкуз, лётчик луон мылкыдыз вал. Соин ик спортэн юн эшъяськиз. Ожмосысь школалэсь данзэ ёросазы спортлэн пӧртэм удысъёсызъя утьылӥз: турникын но чупрес бергаз, куасэн но, пыдын но шаплы бызьылӥз. Но военной училищее со ортчымтэ: огъя тазалыкез умой ке но, пиньёссэ учкиллям но — «неправильный прикус» шуиллям. Собере Иван малпа вылэм Ижысь механикая институтэ пырыны. Но котьмае тодӥсь город пиналъёсын ӵош экзаменъёслы дасяськыны шедьыса, документъёссэ отчы сётымтэ ни. Озьы, пинал дыръяз «Дась лу!» газетын потэм одӥг гинэ кылбурзэ тодаз вайыса, Удмурт кун университетэ вамыштӥз.

Татысь эшъёсыз пӧлын со ӟеч мылкыдо луэменыз висъяськиз. Эшъёсыз студент дыръяз ик Иван Иваныч шуыса вазиськылӥзы. Нылъёс понна со котьку Ваня, Ванечка вал. Маскаръяськыны, аслэсьтыз юмоке шедьылэмъёссэ тумошо вераны быгатэмысьтыз, мон шуисько вал: Аркашевлэн интыез, оло, театрын луыны кулэ. Студент аръёсаз драмкружокын но шудылӥз, фольклор ӝытъёсын ассэ чебер возьматылӥз.

Университетэз йылпумъямез бере сое Грак ёросысь «Сельская новь» газетэ ужаны ыстӥзы. Со сӥзьылэ ик Иван солдат форма дӥсяз. Армиын, ӝыны арзэ учёбкаын ортчытыса, танклэн командирез луиз но Амур шур вӧзын служить кариз. Армиысь мыным лэзем гожтэтысьтыз кӧня ке чуръёс: «Али мон танклэн (уясь танклэн) командирез. Амур шур дорозь 800 метр, нош шур сьӧрын Китай. Таиз ӝыны ар секыт ке но вал, урод ӧз ортчы кадь. Гужем татын куазь туж пӧсь улӥз, пырнымы но чибиньёс чидантэм нерад каризы. Али кынтэ ини, но ӧз лымыя на. Мон одӥг толалтэзэ Амур областьын ортчытӥ ини, тодӥсько, мар со кезьыт. Малпасько но — йырси ик пежыр ӝутске».

Иван Аркашев «Удмурт дунне» газетын ужакуз.

Туспуктэм «Удмурт дунне» газетлэн архивысьтыз.

Вуын уясь чорыг

Службаысь дор палъёсаз бертыса, Иван Аркашев Удмурт радиоын ужаны кутскиз. Татын со ассэ вуын уясь чорыг кадь шӧдӥз. Нырысь ик нылпиослы ӟуч но удмурт кылъ­ёсын радиоверанъёс­ дасян бордын тыршиз: ­

«Алые паруса», «Орлёнок», «Чагыр тӧлпо». Ар пала ужамез бере, Москваын 2 толэзьем курсъёсын тодон-валанзэ йылэтыса, гурт удысъя редакцие пуксиз. Бӧрысь кема аръёс ӵоже иворъёсын «Визыл» программаын тыршиз. Уно очеркъёс но лэсьтӥз. Яратэ вал гурт калыкен пумиськылыны, аспӧртэмлыко адямиосын вераськемъёссэ кылзӥсьёс доры вуттылӥз. Кытын мар ке тунсыкоез вань — удмурт радиолэн корреспондентэз отын ини. Сьӧлталась ветеран Иван Павлович Порохов сярысь кӧня ке радиоверанъёс дасяз. Быдӟым ож дыръя И. Порохов болгар воргоронлэсь улонзэ утем, бӧрысь, трос аръёс ортчыса, пумиськиллям соос. Кунгож сьӧрысь куно Сьӧлтае вуылыку, Иван но отчы кемдэм. Ма, Иван Аркашевлэн калык пӧлын сыӵе данэз вал: солы жингыртыса ивортылӥзы тунсыко учыръёс сярысь, лыктыны курыса. Иван Иванович Сибирьын улӥсь удмуртъёс доры но вуылӥз. Отысь со кӧня ке радиоочеркъёсын бертӥз. Ӵапак сыӵе радиоверанъёс Москвалы но кулэ вал. Тросэз сюжетъёсыз «Земля и люди» программаын быдэс СССР тыр чузъяськылӥзы.

Элькунысьтымы дано журналист нимез нырысь ик Виктор Ивашкинлы сётӥзы. Но солэн удостоверениез гинэ соку вал. Нош таӵе гадьпус юнматӥзы но, нырысетӥ номерензэ бырттӥзы Иван Аркашевлэн мӧля вылаз.

Иван Аркашев Удмуртиысь Правительстволэн Данъян грамотаеныз но пусъемын. Но тужгес данъяськылӥз со КГБ-лэн кузьмам зарни пероен ручкаеныз. Огпол радиоен кивалтӥсь Леонид Петрович Емельянов сое кабинетаз ӧтем но шуэм: «Дэри ёросысь Изгуртын Китайысь вуэм уйгур выжыысь воргорон дурисьын, пе, ужа. КГБ куриз: тон соин мед пумиськод, тодод, малы татчы, Иж заводлы матэ, лыктэмын». Журналист ветлӥз, пумиськылӥз соин. Вераськонзэ мытэм тазьыгес: Изгуртын трос пӧртэм кылъёсын вераськись адямиос уло, пӧлазы уйгур но вань…Соиз танӥськымтэ, улэмзэ но, ужамзэ но верам. Огшоры адями, нокыӵе шпион ӧвӧл шуыса валаллям разведчикъёс но Иван Ивановичлы дуно кузьымзэс жаляллямтэ.

50 аресэзлы дасям радиоочеркын Иван Аркашев шуиз вал: «Котькуд пумиськон — со кыӵе ке но усьтон. Журналист кинэн ке пумиське ке, одно ик солэсь мае ке но басьтэ. Котькин со мед луоз — тодосчи-а, огшоры ужась-а, кураськись-а — адямиен вераськытэк, уд тоды солэсь пуш дуннезэ, лул-сюлэмзэ, кулэяськонъёссэ. Тэрганы но, куаретыны но уг яра, сое тодыны кулэ. Соку тон улон шоры но, адями шоры но чылкак мукет сямен учкиськод. Журналист ваньзэ сое адӟе, тодыны тырше ке, ачиз но улонэз ӟечгес, зэмлыкогес валаны-возьматыны кутске». Иван Иванович туж мыло-кыдо быгатылӥз калыкен вераськыны, солы котькуд адями быдэсак усьтӥськылӥз. Соин ик радиоверанъёсыз сюлэме лякиськымон пӧрмо вал. Кӧня очеркъёсыз кылемын Удмурт радиолэн зарни фондаз!

«Уг» ӧз шуылы

Шутэтскон-шулдыръясь­конъёс дыръя Иван Аркашев люкаськем калыклэн бергатӥсь шорсюлмыз вал: артист сямыныз шулдыртоз но, визьтэмъяськоз-шузияськоз но. Командировкаын луэм учыръёссэ-а, экзаменъёсысь серемес вакытъёссэ-а, армиын танксэ Амуре выйтэмез сярысь-а мадёз — кӧттэ посыса серекъялод. Мадьылӥз со, киосыныз шоналляса ик, верано муртъёсызлэсь выросъёссэс возьматъяса. Тон но со учырез ас синмыныд адӟид кадь. Соин ик Иван Аркашев котырын котьку трос калык вал.

Монэ асме но радио уже со ик кыскиз. Дораз ӵемысь пырасько вал бере, радиоверан дасяса но асме эскери. Собере Пимен Касаткин диктор, отпуске кошкылыкуз, монэ интыяз кельтылыны кутскиз. Бӧрысь радиоен кивалтӥсь ­Леонид Емельянов доры но мон понна кыл вераны Иван ик пыраз. Татын ужаны кутскыса, нырысетӥ командировкае но, дышетскыны шуыса, со сьӧры потай. Кытчы гинэ уд пыриськы — сое я азьвыл ветлэмъёсызъя тодмало ини, я куараезъя. Чырткем воргорон котькытчы вутскылӥз.

Иван Аркашев котьку но адямилы юрттон мылкыдын улӥз, «уг» шуэмзэ уг ик тодӥськы. Вордскем Ожмос-Пурга гуртаз студент дыръямы но вуылэммы вань. Анаез сое огназ будэтӥз, вань сюлэм шунытсэ пушказ пыртэм, лэся. Пиезлэсь эшъёссэ но аслэсьтыз нылпиоссэ кадь яратылӥз. Школаын ужаме бере, Иже вуыса, мыным прописка кулэ луиз но, Иван нош ик кизэ мычиз — гуртаз нуиз. Елизавета Михайловналэн корказ улӥсько шуыса со вакытысь гожтэм али но вань.

Иван Аркашев Ольга Михайловна кузпалыныз ныл но пи будэтӥзы, нунокъёссэс мусоязы. Арнялы быдэ анайзы доры Ожмос-Пургае бертыло вал. Иван инкуазез туж яратэ вал. Тулыс пушнерен шыд со котькинлэсь вазь пӧзьтылӥз. Калык губитэк бертыку, быдэс кудыен дораз вуылӥз. Пенсие потӥ ке, нунокъёсыным гуртам уло шуыса, юртъерзэ паськытатыны малпаз. Корка вӧзаз прируб лэсьтыкуз, шудтэм учыре шедьыса, улонысь кошкиз.

Иван Иванович вордскемезъя радиожурналист вал, газет ужлэсь со кӧня ке муртазгес. Но улон котьку но малпамъя но мылкыдъя гинэ уг погыльскы. Радиоысь ужась калыкез кулэстыку, со но яратоно ужезлэсь люкиськоно луиз. Кыӵе ке вакытэ уйин возьмаськись но вал. Собере «Удмурт дунне» газетлэн редакцияз лыктӥз. Сюлэмыз, оло, гизьыртылӥз, но Иван Иванович ӝож мылкыдзэ калыклы ӧз возьматъя. Ӵош пукыкумы гинэ, ӝожомемзэ, радио ужлэсь мӧзмемзэ куддыр поттоз вал. Нош калыкын — котьку пальпотӥсь, ӟечен вазиськись.

Сыӵеен ик кылёз эшъёсызлэн сюлэмазы но. Нош куараез солэн радио пыр кема чузъяськоз на. Пумиськылэм адямиоссэ со элькунлэн но удмурт калыклэн историязы кельтӥз.

Владимир Михайлов