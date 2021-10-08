8 гурт поселениос «Тазалыко гурт» вожвылъяськонын вормизы но куспазы 5,4 миллион манетэз люкизы

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоен ялэм конкурсэ шаерысьтымы 15 ёросъёсысь 33 гурт поселениос пыриськизы. Котькудзэс 27 куронъёсъя дунъязы. Кылсярысь, учкизы, макем трос нылпиос вордӥсько гуртъёсын, кӧня семья умой улэ, кӧня мурт ужа, кыӵе ужрадъёс ортчыло, мар вылез берло дыре поселениын, кызьы со ӝутӥське.

Туспуктэмез Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн

4 сюрслэсь ятыр улӥсен муниципал кылдытэтъёс пӧлын вормиз Сьӧлта ёрос. Солы висъямын 1,5 миллион манет. Та тужгес бадӟымез кузьым. 2-тӥ интые ӟеч азинскеменыз потӥз Сюмси ёрос. Со сяна, 1 сюрсысен 4 сюрсозь улӥсьёсын поселениос пӧлын устоосыз луизы Балезино ёросысь Карсовай, Вотка ёросысь, Кварса но Ува ёросысь Ува-Тукля гуртъёс. Нош 1 сюрслэсь ӧжыт улӥсен поселениос пӧлын вормизы Можга ёросысь Пазял, Сьӧлта ёросысь Халды но Эгра ёросысь Беляевское поселениос.

Ваньмыз таос утэм коньдонэн гуртсэс эшшо золгес ӝутыны пӧрмытозы. Кин ке культурая юртсэ выльдыны, тӥрлык басьтыны дасяське, кин ке спортэн вырыны инвентарь утча ни, кин ке нылпиослы шудон площадка лэсьтыны дасяське.

Вуоно арын конкурс азинтэмын луоз.

Елена Сараматова