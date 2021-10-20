60 арессэс ортчемъёсты утёно!
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Калыклы улон-вылонын юрттэт сётон удысысь 67 процентэз ужасьёс прививка басьтӥзы ини. Тужгес трос вакцина пуктэмын шаерысьтымы мӧйыослы но инвалидъёслы чаклам интернатын тыршисьёслы — 85 процент.
Али прививка пуктыло стационарын кыллись сӧсыръёслы но арлыдоослы. Пандемия кутскем бӧрсьы калыклы улон-вылонын юрттэт сётӥсьёс отын мукет сямен ужаны кутскизы: сменаоссы кыстӥсько 2 арня, та дыр кусыпын соос доразы чик уг бертыло. Кылсярысь, Сарапулысь лулсэрез йӧнатонъя интернатын али та амалэн дежурствозэ нуэ 87 адями. Мукет ёросъёсысь но городъёсысь 8 интернатъёсын-филиалъёсын ужало пандемиялэсь азьвыл сямен ик.
Туннэ 95 процентэз юрттэт басьтӥсьёс прививка пуктӥзы ини. Калыклы улон-вылонын юрттэт сётон политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова пусъе:
— Ми вань кужыммес сётӥськомы, 60 арессэс ортчемъёс коронавирусэн висьыны медаз кутске шуыса. Кышкыт черен нюръяськыны 1 амал гинэ вань — вакцинация. Соин ик та ужез рос-прос радъяломы.
Ольга Корепанова
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