Глазовын арлыдоос понна цифровой грамотностья курсъёс ужало

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 27 октября, 2021 09:58
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3 но ӝыны толэзь ӵоже тодон-валан 100-лэсь трос пенсионеръёс люказы ни.

Туспуктэм udmurt.ru сайтысь

«Азбука пенсионера» улсын арлыдоос туала технологиосын тодматско: компьютеръёсын, смартфонъёсын, планшетъёсын ужало, вотэсын поръяло, кун услугаосын порталэз дышето, палэнын улӥсь ӵыжы-выжыосынызы онлайн кусыпъёс возё. Туала улонын пенсионеръёслы та тодон-валанъёс туж кулэ.

Проект улонэ пыӵа «Огъя Россия» партилэн Удмуртиысь ёзэзлэн грантэзлэн юрттэменыз.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 27 октября, 2021 09:58
TAGS: Огъя Россияцифровая грамотность