Глазовын арлыдоос понна цифровой грамотностья курсъёс ужало
Related Articles
3 но ӝыны толэзь ӵоже тодон-валан 100-лэсь трос пенсионеръёс люказы ни.
«Азбука пенсионера» улсын арлыдоос туала технологиосын тодматско: компьютеръёсын, смартфонъёсын, планшетъёсын ужало, вотэсын поръяло, кун услугаосын порталэз дышето, палэнын улӥсь ӵыжы-выжыосынызы онлайн кусыпъёс возё. Туала улонын пенсионеръёслы та тодон-валанъёс туж кулэ.
Проект улонэ пыӵа «Огъя Россия» партилэн Удмуртиысь ёзэзлэн грантэзлэн юрттэменыз.
УД