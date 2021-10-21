33 юанлы валэктон

15-тӥ октябрьысен Россиын кутскон сётэмын калыкез лыдъян-чотанлы. Кыстӥськоз — 14-тӥ ноябрёзь. Кызьы со радъяське, кызьы тодмано переписчикъёсты? Та но мукет юанъёслы валэктон сётӥз Удмуртстатлэн кивалтӥсез Евгений Данилов.

Эгра ёросын 11 участок усьтэмын, 11 контролёръёс но 63 переписчикъёс ужало. Мазьги гуртысь калыкез гожъя Вера Тугбаева. Туспуктӥз Татьяна Завалина

Шаерысьтымы переписчикъёслы та дыр ӵоже гожъяно-чотано луоз 2 сюрс пала гуртъёсын-городъёсын

улӥсьёсты. Оглом та ужез быдэстонэ пыриське 3 сюрс 700 пала адями, пӧлысьтызы 2 сюрс 731-ез — переписчикъёс.

Евгений Данилов верамъя, котькуд адями ассэ, семьязэ 3 амалэн гожтыны быгатэ. Нырысетӥез — переписчикъёс пыр, кыкетӥез — «Госуслуги» портал пыр но куинетӥез — стационарной участокъёс пыр.

— Пӧртэм амалъёсты кутоно луэ коронавируслэсь

утиськон, калыклы переписез капчиен ортчыны луонлыкъёс кылдытон вылысь, — шуиз Евгений Данилов. — Одӥгез тужгес капчиез — «Госуслуги» портал пыр. Угось юанъёслы гань-гань, дыртытэк валэктонъёс сётыны луэ. Переписез ортчем бере лыктоз кюар-код. Переписчик ӧсады йыгаськиз ке, сое гинэ возьматыны луоз на. Стационарной участокъёс вазь ӵукнаысен бер ӝытозь ужало — респуб­ликаямы соос 456 интыын усьтэмын. Отчы лыктыны быгато соос, кинъёс переписчикъёсты доразы уг возьмало.

Переписчикъёс нуналлы быдэ ортчыло бордазы юнматэм участоксыя — котькудӥз перепись ӵоже оглом 500-лэсь ятыр адямиез гожтыны кулэ. Соослы нимысьтыз дыр тупатэмын ӧвӧл, но ӵемгес йыгаськыло, вылды, ӝытъёсы, угось соку калык дораз луэ ни. Со сяна, переписчикъёслы участокъёс бырйыку, лыдэ басьтэмын кытын улэмзы. Данакез соос

лыдъян-чотан ортчытозы бускельёссы пӧлын.

Кызьы тодмано переписчикез? Солэн кияз одно луоз лыз сумка, чыртыяз понэмын лыз шарф, дӥсямын пеймытын чилясь полоскаосын лыз жилет, удостоверенияз гожтэмын нимыз-тулыз, отын вань Удмуртстатлэн кивалтӥсезлэн кинюртэмез. Переписчик уз куры нокыӵе документъёсты. Юанъёслы валэктонъёсты пыртоз планшетэ.

— Юанъёсысь мон номыр чылкак выльзэ ӧй адӟы, — азинтэ веранзэ Евгений Данилов. — Адямиослы, азьло аръёсы сямен ик, ӵектозы вераны арлыдзэс, доходзэс, кыӵе кылъёсты тодэмзэс, национальностьсэс, дышетскемзэс, нимысьтыз юанъёс сӥземын улон условиослы. Оглом 33 юан люкаське. Перепись 2021-тӥ арын 1-тӥ октябрь­ысен ортче шуыса лыдъяське бере, соин ик та нуналлэсь вазьгес кулэмъёсты но солэсь бергес вордскемъёсты переписе уз пыртэ.

Удмуртиысь МВД чак­ласькыны куриз ни мошенникъёслэсь. Нош юись, наркотикъёсын кушласькись но переписчикъёслы кышкытлык кылдытӥсь мукет семьяосты лыдъяны-чотаны потало полицейскойёс но. Перепись ортчытозь, Росстатлэн «пӧсь линиез» ужа — юанъёсын вазиськыны луэ 10 часысен 22 часозь дунтэк ужась 8-800-707-20-20 телефон номеръя.

Элина КУМАЧЁВА