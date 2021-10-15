15-тӥ коньывуонысен 14-тӥ шуркынмонозь Россиын ортчоз калыкез лыдъян-чотан
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15-тӥ коньывуонысен 14-тӥ шуркынмонозь Россиын калыкез лыдъян-чотан ортчоз. Туэ нырысьсэ отчы «Госуслуги» портал пыр онлайн амалэн пыриськыны луоз. Со коронавируслэн вӧлмеменыз нюръяськыны, ичигес дыр быдтыны юрттоз.
Калыкез лыдъян-чотанэ Интернет пыр пыриськон понна кулэ:
— Огшоры яке юнматэм учётной запись
— Смартфон, планшет яке компьютер
— Интернет
Кызьы «Госуслуги» портал пыр лыдъян-чотанэз ортчоно?
— «Паспорта, регистрации, визы» вкладкае пыроно
— Быръёно «Участие в переписи населения» гожтэмез
— Усьтӥськем бамысь иворъёсын тодматсконо, отӥяз «Получить услугу» гожтэмез зӥбоно
— Бланкъёсысь одӥг юанэз но кельтоно ӧвӧл. 11-тӥ-14-тӥ юанъёслы валэктыку, тужгес сак луэ, удмурт выжыды, анай кылды сярысь эн вунэтэ.
— Анкетаез тырмытэм бере «Отправить переписные листы» гожтэмез зӥбоно
— Бланкъёс Росстатэ кошкозы, адямилы личной кабинетаз QR-код вуоз
Онлайн лыдъян-чотанэз 8-тӥ шуркынмонозь ортчыны кулэ.
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