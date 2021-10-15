15-тӥ коньывуонысен 14-тӥ шуркынмонозь Россиын ортчоз калыкез лыдъян-чотан

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 13 октября, 2021 15:10

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15-тӥ коньывуонысен 14-тӥ шуркынмонозь Россиын калыкез лыдъян-чотан ортчоз. Туэ нырысьсэ отчы «Госуслуги» портал пыр онлайн амалэн пыриськыны луоз. Со коронавируслэн вӧлмеменыз нюръяськыны, ичигес дыр быдтыны юрттоз.

Калыкез лыдъян-чотанэ Интернет пыр пыриськон понна кулэ:

— Огшоры яке юнматэм учётной запись

— Смартфон, планшет яке компьютер

— Интернет

Кызьы «Госуслуги» портал пыр лыдъян-чотанэз ортчоно?

— «Паспорта, регистрации, визы» вкладкае пыроно

— Быръёно «Участие в переписи населения» гожтэмез

— Усьтӥськем бамысь иворъёсын тодматсконо, отӥяз «Получить услугу» гожтэмез зӥбоно

— Бланкъёсысь одӥг юанэз но кельтоно ӧвӧл. 11-тӥ-14-тӥ юанъёслы валэктыку, тужгес сак луэ, удмурт выжыды, анай кылды сярысь эн вунэтэ.

— Анкетаез тырмытэм бере «Отправить переписные листы» гожтэмез зӥбоно

— Бланкъёс Росстатэ кошкозы, адямилы личной кабинетаз QR-код вуоз

Онлайн лыдъян-чотанэз 8-тӥ шуркынмонозь ортчыны кулэ.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 13 октября, 2021 15:10
TAGS: лыдъян-чотан
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