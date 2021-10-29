Юрттэтлы кулэяськон вакытэ…

Куд-ог ужбергатӥсьёслы, нимаз адямиослы выль капчиятонъёс чакламын

26-тӥ октябре Кун Кенешысь депутатъёс люкаськылӥзы 35-тӥ сессиязы. Эскеризы 32 ужпумез, 17-ез герӟаськемын вал элькун законъёсын. Кенешонэ озьы ик пыриськизы Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов, валтӥсь федерал инспектор Сергей Панов.

Арлыдоосты семьяосы кутон пумысен законэз юнматон азьын документъёсты эскерон. Туспуктэм udmgossovet.ru сайтысь.

Вытъёсты кулэстон

Коронавирус алямен сэрен шаерысьтымы ужберга­тӥсьёслы нош ик капчиятонъёс чакламын. Та рад списоке шедизы соос, кинлы та вакытэ уката секыт йӧтэ: калыкез сюдонэн, кино возьматонэн, концертъёс ортчытъянэн но мукет та выллем ужъёсын вырисьёс. Озьы спорт, культура, искусство удысъёсысь предприятиослэн-огазеяськонъёслэн выт тыронзы 1 яке 5 процент гинэ луоз. Чакламъя таӵе луонлыкез кутыны быгатозы

1 сюрс 600 пала ужберга­тӥсьёс — вытъёсты кулэстон соослы ӟеч юрттэт луоз.

Со сяна, 2022-тӥ-2023-тӥ аръёсы капчиятэм вытъёс тупатэмын мукет улосъёсысь лыктыса элькунамы ужаны кутскись ужбергатӥсьёслы. Таӵе капчиятон сётэмын ни вал 2020-тӥ-2021-тӥ аръёсы но.

— Ми чакласа потӥм, мар сётӥзы республикамылы таӵе капчиятонъёс, — шуиз Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев. — 2020-тӥ ар ӵоже 778 выль ужбергатӥсьёс мукет улосъёсысь дорамы лыктӥзы но бюджетэ 220 миллион манет пыртӥзы. Асьме предпринимательёс али уно пӧртэм вузъёс потто, соосты умой тодо ни палэнын но. Кун кивалтэт соослы ужан условиос кылдытыны, производствозэс азинтыны луонлыкъёс сётыны кулэ. Та понна ӧжыт уг лэсьтӥськы.

Арлыдоослы — семья

Табере оген кылем песянай-песятайёсты, инвалидъёсты интыяны луоз приёмной семьяосы — депутатъёс, огкылысь кариськыса, ватсанъёс пыртӥзы калыклы улон-вылонын юрттэт сётонлы сӥзем законэ.

Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова шуиз:

— Быдэс кунамы сямен ик, Удмуртиын но арлыдоослэн лыдзы йылэ, пӧлазы ӧжыт ӧвӧл оген кылемъёс, асьсэды учкыны быгатӥсьтэмъёс. Приёмной семьяе шедьыса, соослэн улонзы ӟечгес луоз — отын тазалыксэс но чаклалозы, мӧзмемысь но дугдозы. Россиысь куд-ог улосъёсын та амал кутӥське ни, адӟиське: песянай-песятайёс мыло-кыдо мыно семьяосы, нош инвалидъёслы, пересьёслы чаклам интернатъёсы черодъёс быро.

Та ужпумез пыр-поч эскерыса потӥз парламентысь Ужъя, социальной политикая но ветеранъёслэн ужпумъёссыя ялан ужась комиссия. Солэн кивалтӥсез Алексей Чернов верамъя, приёмной семьяосы куриськыны быгатозы 60 арессэс ортчытэм воргоронъёс но 55 арессэс тырмытэм нылкышноос, асьсэды учкыны уг быгато ни ке.

Кыӵе выплата луоз пересьёсты басьтэм семьяослы — чаклалоз Правительство.

Корка пыронъёс

Куашкан калэ вуэм юртъёсын улӥсьёслы выль инты ӵыжак-выль коркаосын сётыны быгатозы — депутатъёс льготаос тупатӥзы трос квартираем коркаос ӝутӥсьёслы.

Корка пуктӥсьёс 6 процентсэ квартираоссэс кунлы дунтэк сётыны соглаш луизы ке, лэсьтӥськон улэ музъем басьтыны

быгатозы, торгъёсы пыриськытэк. Зэм, коркан улон интыез 1 сюрс 500 квадрат метрлэсь ичигес луыны кулэ ӧвӧл.

Кунлы дунтэк сётэм квартираос отӥяз люкылэмын луозы куашкан калэ вуэм сэрегъёсын векасьёслы. Депутатъёс лыдъяло, озьы баракъёсты, куашкась коркаосты ӝоггес утялтыны, адямиослэсь улонзэс ӟечгес карыны луоз.

Тодады вайытом: Удмуртиын аварийной коркаосысь калыкез поттонлы сӥзем программа чакламын 2019-тӥ-2025-тӥ аръёслы. Та дыр куспын корка пырон лэсьтыны кулэ ог 2 сюрс адями. 2022-тӥ-2023-тӥ аръёсы 310 вуж юртъёсысь 739 мурт выль интые выжыны кулэ. Талы ЖКХ-ез выльдонъя фондысь 448 миллион манет вуоз, эшшо 16 миллионэз кутэмын луоз элькун бюджетысь.

Тау карыса

Куд-ог категориосы пырись адямиосты капчиятонъёс витё.

Кылсярысь, депутатъёс 2-тӥ лыдӟемен юнматӥзы технической паспортъёслэсь но куд-ог мукет документъёслэсь копизэс дунтэк сётонэн герӟаськем законэз. Сое дасян бордын Прокуратура

дэмламъя ужаз Экономикая, промышленностья но инвестициосъя ялан ужась комиссия. Угось Россиын таӵе закон 2015-тӥ арын юнматэмын ни вал. Озьы выль юнматэм законъя льготаоссы кылдозы ожысь но ужысь ветеранъёслэн, концлагерьёсы сюрылэмъёслэн, сиротаослэн, инвалид нылпиосты будэтӥсьёслэн но трос нылпиё семьяослэн.

Нош быгатозы-а ожысь инвалидъёс бадӟыматэм налоговой вычет басьтыны — мылкыдзэ вераны кулэ Кун Дума. Асьме депутатъёс отчы кичӧлтонэн потӥзы: вычетлэсь быдӟалазэ 10 сюрс манетозь йылэтоно.

Али Быдӟым тыложе но мукет ожъёсы, Чернобыльын, «Маякын» пуштылон бервылъёсты утялтонэ пыриськем инвалидъёслы тырем вытысьтызы 3 сюрс манетэз берыктӥське. Депутатъёс ӵектӥзы: та лыдпусэз будэтоно.

— Юрттэт чакламын луоз ужась гражданъёслы. Сыӵеос элькунамы 218 кузя, нош Россиын — 28,5 сюрс пала, — шуиз депутат Алексей Чернов.

Элина КУМАЧЁВА