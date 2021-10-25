Юлэн дуныз куртчылӥське

Тол матэктэмъя, кеносъёсын ю тысь кулэсмемъя нянь дун нуналысь нуналэ ӝутӥське. Комбикорм басьтыны дунтэмгес усе ни.

Туспуктӥз Елена Сараматова

Комбикорм дунтэмгес

Туэ кӧс арен сэрен Россиысь 16 улосын шуэрес учыр (ЧС) ялэмын вал. Шунды шорын юоссы сутскыса, тужгес шуге-леке вуизы Приволжск но Шор федерал округъёс. Шаерамы ог 490 сюрс тонна сяна урожай кутсаны ӧз пӧрмытэ. Пудоез кӧттыро сюдыны, кизьыны та тырмыт ӧвӧл. Артысь улосъёсы вазиськыса толыкез уз луы — отын асьсэос животъёссэс маин сюдыны паймо. Таин валче ю тысьлэн дуныз ялан будэ. Али 1 килограмм ю-нянь шорлыдын 18-20 манет луэмын ни — кылем арын 7-8 манет вал. Басьтыны шедьтӥд ке но, пызен гинэ пудоез уд сюды, бордаз комбикорм кулэ на. Сотэк скалъёс йӧлзэс кулэсто. Но туала югдурын комбикорм басьтыны дунтэмгес усе ни — 1 килограммзэ шорлыдын 20 манетэн шедьтыны луэ, скалъёслы, эсьма, со трослы пайдаёгес но. Отын уго кыдэз но, шротэз но, пӧртэм сывороткаосыз, аминокислотаосыз, минералъёсыз, пызез, протеинэз лачак. Татчыозь, дуно шуыса, гуртоос комбикорм ӧзгес басьялэ, табере заводъёсын черод кылдэ.

— Комбикорм юасьёс но басьтӥсьёс тросгес луизы. Кылсярысь, Татарстанысь, Киров улосвылысь хозяйствоос нуналлы быдэ вазиськыны кутскизы. Азьвыл таӵеез ӧй вал. Петропавловск-Камчатский пала гинэ но комбикорммы кошке ни. Али толэзьлы быдэ 24 сюрс тонна поттӥськом. Февральысен июнёзь вазиськисез эшшо тросгес луоз шуыса чакласькомы. Соку хозяйствоослэн пызьзы воксё быроз ни. Дунъёстэс эн будэтэ, шуо. Али ӧм ӝутэ на. Но азьланяз мар луоз, вераны шуг — ваньмыз дуноя, кылсярысь, белоклы но дун ӝутӥське, нош сотэк ми комбикорм ум лэсьтӥське, — шуэ Глазовысь комбикорм лэсьтон заводысь вуз карон понна кыл кутӥсь Дмитрий Злобин.

Глазовысь комбикорм поттон завод Россиын огез вашкалаез но кужмоез луэ. Татчы вазиськыло парсь, тылобурдо, сюро таза пудо, кролик вордӥсьёс. Дунъёссэс йылтӥзы ке, гурт предприятиос воксё шуге-леке вуыны быгатозы. Кылсярысь, али шаерысьтымы парсь вордӥсь хозяйствоослы толэз потыны ичизэ 500 сюрс тонна ю-нянь кулэ. Сое басьтон понна ог

10 миллиард манет кошкоз. Парсез будэтон али ик 25-30 процентлы дунояз ни, шуо. Пудо сиён дуноямен валче сӥль дунъёс но тэтчемын.

— Россиын сӥль поттӥсь­ёслы но бакча сиён будэ­тӥсьёслы али субсидиос чак­лало, — вера гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Пудо сиён басьтыны дунтэменгес мед быгатозы шуыса, оглом вань улосъёслы ог 10 миллиард манет висъян пумысен кенешо. Юрттэт луоз, вылды, личной хозяйствоязы бакча емыш будэтӥсьёслы но. Со ваньмыз дунъёсты возьыны кулэ. Али, кылсярысь, Россиын сентябрь ӵоже гинэ курег 3,2 процентлы дунояз, октябре — 1,6 процентлы, парсь сӥль сентябре 1,7 процентлы дунояз, нош толэзь кутсконын 0,7 процентлы ӝутӥськиз.

Вуоно арын картошка но бакча сиён будэтӥсьёслы юрттон вылысь федерал бюджетысь улосъёслы 5 миллиард манет висъяны чак­ламын. Субсидиос вуозы бусыоссэс паськытатӥсьёслы, урожайзэс йылтӥсьёслы, хранилище ӝутӥсьёслы. Чидатэк возьмаськомы ни Правительстволэсь решенизэ: ноябрь толэзьысен шаерамы чугун сюрес вылтӥ ю тысь

ваён тарифъёсты кулэстозы шуыса оскиськомы. Озьы ик Россиысь Гурт удысъя министерствоен кенешон мынэ, кыд, шрот, комбикорм, сенаж, силос но мукет сиён басьтыны быдтэм коньдонзэс гуртоослы ӝынызэ ке но субсидиен берыктыны мед луоз шуыса. Огез тодмо ни: 2020-тӥ арын будэтэм но туэ вузам ю тысь понна гуртоослы юрттэт вуоз — талы оглом 129 миллион манет чакламын.

Выль выжы утчалозы

— Туэ кадь секыт арез ум тодӥське, — шуэ Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоен кивалтӥсь Владимир Красильников. — Музъем али ке но кӧс — ӝыны штык лопатаез берыктӥськод, нош мускытэз ӧвӧл. Кызьы сиён дасяны быгатӥмы шуыса паймиськом. Силосэн, сенажен капчигес ай. Нош ю тысь но рапс сутскизы — ог 250 миллион манет бусые кылиз. Комбикорм но кукуруза басьятэк нокызьы уз луы. Ог 5 ар талэсь азьвыл ми пудо йырмес йылтыны кутскимы, йӧл поттонмес зол ӝутӥмы. Со луонлык сётӥз уксёен улыны, сое запаслы кельтыны. Соин но туннэ мегаферма пуктонмес азинтӥськомы, пудо йырмес утьыны быгатӥськомы. Таӵе секыт аре пичи хозяйствоос кызьы улозы — малпаны ик кышкыт. Басьям сиёнэн трос уд сюды, уката ик коньдонэд ӧвӧл ке. Таӵе югдурын дунъ­ёсты кутыса возён сярысь мед сюлмаськысалзы.

Ува ёросысь «Рико-Агро» хозяйстволэн кивалтӥсез Константин Володин пусъемъя, тулыс кизьыны вазьгес потозы, пудозэс маин ке сюдыны мед быгатозы шуыса. Кӧс куазьлы сётскисьтэм гибридной выжы быръёзы. Зэм, сое басьтыны кулэ на.

— Таиз ар осконъёсмес чутрак чигиз. Кизем бусыосмес утялтыны, удобренилы сомында коньдон кисьтӥмы, нош толыкез ӧз луы. Чакласькомы вал шорлыдын 30 центнер урожай басьтыны, нош 20-23 центнер сяна ӧз люкаськы, — шуэ кивалтӥсь.

— Запасэн улытэк нокызьы но уг луы. Туэ ар эшшо огпол тае возьматӥз, — бордаз итӥське Грак ёросысь «Родина» хозяйстволэн кивалтӥсез Сергей Петров. — Пудо сиён ӧжытсэ 1,5 арлы чакласа дасяно. Али валаськомы: рапс кизьыны кельтэм бусыосмес вуоно арын одно ик кулэстомы — кӧс аре со хозяйствоез уллань гинэ кыске. Азьвыл подсолнечник будэтӥськом вал — пудо сюдыны туж ӟеч, оло, выльысь со борды берытскомы на. Зэм, со бусыосты ачиз куасьтэ, отысь вань ӟеч минералъёссэ сюпсе. Но малпаськыса будэтӥд ке, пайдаез луоз.

Гуртоос али ик 2031-тӥ арлы дасясько ни — нош ик кӧс ар луоз шуыса чаклало, инкуазь, пе, 10 арлы огпол зол-зол шукке. Отчыозь пӧсь куазьлы чидась выль выжы уськытыны, выль ужан амалъёсты хозяйствоосазы пыӵатыны чаклало.

Елена Сараматова