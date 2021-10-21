Эмъясьёс ӧтё прививкае!

Калыклэсь тазалык­сэ юнматонъя элькун центрын нуналлы быдэ 400-лэсь ятыр адями коронавируслы пумит прививка пуктэ. Быдэс шаерысьтымы сяна, палэнысь но лыктӥсьёс вань.

Прививка пуктон азьын адямилэсь тазалыксэ эскеро. Туспуктӥз Максим Егоров

Павел Загумёнов туэ гинэ Ижысь медициная кун академиез йылпумъяз. Кытчы мынон сярысь трос ӧз малпаськы — сюлэмыз но, визьмыз но кыскизы больницае. Уката ик али, куке эмъясьёс туж уг тырмо.

— Толэзь пала ужаса вуттӥ Ижысь поликлиникаын участокысь терапевт луыса, — вера Павел Олегович. — Отын туж секыт! Кынман висёнъёс алян вакытэ больницаос уката но тымисько калыкен. Эмъясьёслы шокчыны маза ӧвӧл. Тани толэзь пала тыршисько ни Калык­лэсь тазалыксэ юнматонъя элькун центрын. Коронавируслы пумит прививка пуктыны лыктӥсьёсын ужасько — чакласько тазалыксэс, дэмласько кудзэ вакцинаез пуктыны.

Ачиз Павел Загумёнов прививка пуктэм туэ гужем, студент вакытаз. Тазалыкъя алонъёс ӧвӧл ке, вакцина одно пуктоно, шуэ. Угось югдур, зэмзэ но, секыт: прививка пуктытэк макем кемагес дырез нуйтӥськом, сокем вирус лекгес луэ, туссэ вош­тэ. Юнметэк-а берло дыре реанимацие егитъёс но шедё ни.

— Паймисько: малы куд-огез вакциналы пумит верасько, — шуэ П. Загумёнов. — Улон возьматӥз ни: солэн пайдаез туж бадӟым. Бен, прививка пуктыса но, коронавирус куддыр кырмиське, но висён трослы капчиенгес ортче. Вань эмъясьёс верало: прививка пуктоно! Малпасько, специалистъёслэсь кыл­зӥськоно.

Удмурт кун университетын дышетскись Дарья Корепанова эмъясьёслэсь верамзэс пеляз понӥз.

— Дышетскем сяна, мон ужасько но, — шуэ со. — Соин ик нунал ӵоже трос калыкен пумиськылӥсько, кин тодэ, кытысен коронавирус кырмиськоз. Семьяямы прививказы огзылэн но ӧвӧл, анай-атае уг тодо, мон туннэ прививка пуктӥсько шуыса. Малы ке потэ, соос но табере мынэсьтым адӟем карозы. Вирус аля бере, солэсь утиськытэк уг луы. Прививка пуктӥ, табере яратоно пияшеным ӵошен киноосы, театръёсы ветлыны быгато!

Калыклэсь тазалыксэ юнматонъя элькун центрын коронавируслы пумит прививка пуктылыны кутскизы 1-тӥ октябрьысен. Та дыр куспын отчы 5 сюрслэсь ятыр адями вазиськиз ни.

Центр ужа котькуд нунал: понедельникысен пятницаозь — 8 часысен 19 часозь, шутэтскон нуналъ­ёсы — 10 часысен 16 часозь. Интыяськемын Ижысь Октябрьлы 50 ар нимо площадьын.

Элина КУМАЧЁВА