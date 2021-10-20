Шарканъёс черен зол нюръясько
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Шаерамы та вакытэ 49 сюрс дышетӥсьёс лыдъясько. Пӧлысьтызы 60,5 процентэз коронавируслэсь прививка пуктӥз ини.
Но ляб тазалыкенызы сэрен 3 сюрс 700 визьнодасьёс туннэ вакцина басьтыны уг быгато. Берло 6 толэзь куспын 2 сюрс 700 тодон-валан сётӥсьёс коронавирус пыр потӥллям.
Дышетонъя но наукая министрлэсь ужзэ быдэсъясь Ирина Крохина ивортэмъя, элькунысьтымы 3 муниципал кылдытэтъёсысь школаосын черлы пумит иммунитетсы 80 процентозь вуэмын. Ёросъёс пӧлын вакцинация тужгес усто мынэ Шаркан палъёсын — 83 процентэз дышетӥсьёс прививка пуктӥллям ини. Таос сьӧры кыстӥсько Дэбес но Кизнер ёросъёс. Чылкак мукет югдур Дэри, Грак районъёсын но Вотка городын. Татын лыдпус 40 котырын гинэ возиське.
Туннэ нуналлы Дэбес но Каракулино ёросъёсын 2 школа коронавирусэн сэрен пытсамын. Озьы ик шыпыт али элькунысьтымы 511 классъёсын. 378 дышетӥсь эмъяськыны кошкемын. Кынман висёнъёсын йырин карантин ялэмын 171 классъёсын.
Ольга Корепанова
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