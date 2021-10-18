Шаерамы быдэ вуэмъёс пӧлысь 47 процентэз прививка пуктӥз ни
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Удмуртиын 5-тӥ-15-тӥ коньывуонэ 38 сюрслэсь трос мурт прививка пуктӥз.
— Али нуналлы быдэ прививка 6 сюрс пол пукто, — вераз Правительстволэн председателезлэн воштӥсез Эльвира Пинчук, — коньывуонлэн кутсконэныз ӵошатыса, со 3 поллы тросгес. Роспотребнадзорлэн Удмуртиысь управлениезлэн, кинлы одно ик коронавируслэсь прививка пуктоно, списокез юнматэмез бере, калык вакцина дуре ӵемгес лыктыны кутскиз. Со шумпоттэ, угось прививка гинэ висёнлэсь вӧлмемзэ дугдытыны юрттоз.
15-тӥ коньывуонлы Удмуртиын вакциналэсь нырысетӥ компонентсэ 373 сюрс 206 мурт пуктӥз, 2-тӥ компонентсэ — 334 сюрс 823 мурт. 61 сюрс 372 мурт одӥг компонентъем «Спутник Лайт» прививкаез пуктӥз. Озьыен, Удмуртиын быдэ вуэм калык пӧлысь 47 процентэз вакцинация пыр ортчиз ни. Коллективной иммунитет кылдон понна калыклэн 80 процентэз (924 сюрс мурт) прививка пуктыны кулэ.
Тодады вайытом, вакцинация пыр 18 ареслэсь бадӟымъёс ортчыны кулэ. Привика пуктыны яра поликлиникаын яке Калыклэн тазалыкезъя центрын усьтэм пунктын.
УД
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