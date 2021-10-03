ЦУР-ын ужасьёс 1 сюрс 615 юанлы валэктон сётӥзы

Кылем арня ӵоже Удмуртиын улӥсьёс ӵемгес вазиськылӥзы коронавируслэн вӧлмеменыз нюръяськон понна выль амалъёсын герӟаськем юанъёсын. Соосты сюлмаськытӥз, кӧня дыр ӵоже коронавирусэн висем сярысь справкаез уже кутыны яра, кытын маскаен ветлоно луоз. Со сяна ЦУР-ын (Улосвылэн кивалтӥсь центр) ужасьёс валэктӥзы, кызьы «Госуслуги» порталысь прививка пуктэм сярысь сертификатэз шедьтыны луэ.

Туспуктэм udmurt.ru сайтысь

Со сяна калыклэн тодэмез потӥз, окмо-а больницаосын эмъясьёс.

Трос юанъёс вуылӥзы сюресъёсты но тротуаръёсты выльдон сярысь. «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» нацпроект улсын толэзь ӵоже Удмуртиын 57 сюрес выльдӥськиз.

Юалляськизы пӧсь ву лэзён но эстӥськонлэн кутсконэз сярысь но.

Озьы ик калык вералляз, корка котыразы поръян интыос ӧвӧл шуыса. Та бордын но элькун ужа. Ар ӵоже Ижкарын кӧня ке выль парк кылдӥз ни. Улӥсьёс асьсэос но ӵектысалӥзы интыосты, кудъёссэ кемалась выльдыны кулэ ни.

УД