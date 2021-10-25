Хозяйство — пичи пинал кадь

Дэбес ёросысь Кедӟо гуртысь Шкляевъёс 2 ар фермер луыса ужало ни

«Удмурт дунне онлайн» проект улсын ми, журналистъёс, Интернетысь «Даур ТВ» телевидение пыр меӵак эфирын геройёсынымы пӧртэм темаосъя кенешиськом. Кылем арня вискын куное вуылӥзы Дэбес ёросысь Кедӟо гуртэз ӝутӥсь егит кузпалъёс Анна но Илья Шкляевъёс.

Шкляевъёслэн архивысьтызы

Стипендиен — кунян

— Деревняе медам быры шуыса бертӥ, — вера Илья. — 2005-тӥ арын колхозэз вузазы — лыктӥз предприниматель, уждун тыремысь дугдӥз. Нырысь атай Иже кошкиз, стройкае кутскиз, бӧрысь мамае со сьӧры мынӥз, школае утялскисе интыяськиз. Мыным соку 10 арес вал. Монэ песянай-песятаен ӵош гуртэ кельтӥзы. 2 арнялы огпол сяна бертылыны ӧз быгатэ. Секыт вал соослы монэ будэтыны. Ижын сомында ужаса-ужаса, ӧз узырме. Нош деревняын со быдӟа участок буш, хозяйс­тво куашка. Ижысь гурт удысъя академие пыри, лесниклы дышетскыны кутски. Бертон сярысь весь малпаськылӥ. Анай-атаелы мадиськи фермер кариськон сярысь. Соос шумпотӥзы. Озьы 3-тӥ курсысен стипендиелы 5-6 йыр кунян басьтӥ, анай-атаез гуртэ вайи, пудоез учкыны кулэ шуыса. Ачим дышетскон вискам дворнике, автомойкае уже интыяськи. Студент эшъёсы паймылӥзы, кызьы, пе, стипендилы кунян басьтод, астэ дӥся ай. Стимул вал, маке лэсьтоно шуыса. Кӧня курадӟыса но ёрмыса улод? Озьы 4-тӥ курсысен машина басьтыны быгатӥ. Пудомы йылӥз — сиён дасяно. Кытчы пырод? Машинаме уродос тракторлы воштӥ. Вузаны жаль вал. Пудоез но нырысь вузаны жаль. Тон сое будэтӥд, вордӥд кадь… Но улэмъя дунне шоры учкон воштӥське, валаны кутскиськод: тани та ик бизнес вань.

— Ильялэн малпанэз воштӥськоз на кожаса улӥ, — веранэз борды итӥське Аня. — Городэ ик кошком шуыса оскылӥ. Шутэтскем, кытчы ке ветлэм потэ. Деревняе кошко, пытсасько шуыса кышкалляй. Но гуртын но туж трос

луонлыкъёс усьтӥсько вылэм. Машинаед вань ке, сюрес котькытчы вуттэ, Интернет но дуннеез усьтэ. Табере паймо: о-о, картэд фермер! Данъяськоно. Нырысь озьы ӧй вал. Секыт вал кутскыны, ужлэсь ӧрзэ валаны.

2019-тӥ арын Илья фермер сямен регистрация ортчиз. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн «Агростартап» конкурсаз вормыса, 3 миллион манет грант утӥз, выль техника но 15 ветыл басьтӥз, Кедӟое пуктӥськыны кутскиз. Солы алигес 59 гектар аналтэм музъем сётӥзы, ӝыныяз кызъёс будо, но ваньзэ пумен утялто, шуэ.

Оскись кулэ!

— Фермеръёс пӧлысь тросэз маке бордысен кутскемын. Кин ке колхозэз басьтӥз, кинлы ке анай-атайёссы юрттӥзы, музъемъёссы вал. Мынам номыри ӧй вал. Но секытгес вал «уд быгаты» я «малы со тыныд кулэ?» шуэмзы, — веранзэ азинтэ Илья. — Тыныд мед оскозы кадь. Соку кужым потэ. Аслым осконэ огдыре

бырылӥз. Гид пуктӥсько. Ужась уг шедьтӥськы. Коръёсты огнам ӝутъясько. Кужым бырыса пукси. Грантлэсь куштӥськоно-а, мар-а, но штраф тырем уг поты, шуисько. Грант басьтэм бере кыл сётӥськод, пудо йырдэ будэтод, пуктӥськод шуыса. Малпаськыса пукыкум, тӧл пыд дорам газет юдэс вуттӥз. Ӝутӥсько но, 2 кылзэ гинэ валаны луэ: «преодолевая трудности». Оло, пӧй, Инмар вань, дыр. Нош кужым потӥз. Табере мынам скалъёсы но, порозъёсы но гид тыр. Ужасьёсы но умоесь. Кылсярысь, скал кыске воргорон, бадӟым опытэн дояр. Колхозысь кошкыса, мон доры лыктӥз. Азьвыл ужаз 3 иськем пыдын ветлэ вал. 10 часэ ӝыт бертэ, 2 часэ султэ ни 4 часлы

фермае вуон понна. Нош али со сюрес вамен гинэ улэ, шумпотыса мон дӥньын ужа. Фермер луиськод ке, тон ачид сярысь гинэ сюлмаськыны

кулэ ӧвӧл. Мон ачим ичигес уждун мед басьтом, но ужасьёсы кӧттыро мед

улозы, хозяйствое мед будоз.

Сюрес усьтон

Али Кедӟоын 8-10 корка гинэ на. 2 ар талэсь азьвыл татысь сюресъёсы трактор гинэ но нӧдылӥз.

— Огпол ӝытазе пукисько но малпасько: кызьы та мужике ужалоз? — шуэ Аня. — Кызьы уломы? Кыскем йӧлэз но поттыны кулэ ук. Уйбыт Интернетын бугыръяськи но Президентлы гожтэт ыстӥ. Та понна мыным йӧттӥзы ке но, уродгес уз луы ни, малпай. Соку милемыз адӟизы. Сюресэз тупатыны кутскизы. Али гуртысь легковой машинаен потыны луэ ни. Жаляса верано, тросэз понна фермерлы аслыз ик бызьылоно луэ, гуртэз ӝутэмед потэ ке. Кедӟоын шумпото, уж сётӥсь кылдӥз шуыса.

— Али уг быгаты вераны, кӧняез данъясько, кӧняез вожъясько. Со сярысь но малпаськид ке, ужед сярысь вунэтод, — йылтэ Илья. — Сотэк но трос сюлмаськонъёс. Заводъёсы гинэ но пырыны секыт. Огпол Эгра ёросысь Зураысь завод йӧлмес басьтэмысь дугдӥз, сырьёмы, пе, сотэк но трос. 500 литрез кисьтод шат? Семьяен сыр, творог лэсьтӥм. Интернетэ поттӥмы но, адямиос вазиськизы. Али дорын лэсьтэм сиёнэз басьяло. Кышкано ӧвӧл, басьяськисьтэ уд шедьты шуыса. Ужаны кутскиськод ке, йыр ачиз выль малпанъёс бергатыны кутске. Ужамъя синъёс туж зол усьтӥсько.

Фермер сярысь азьвыл малпало вал, со курмем неуч шуыса. Шумпотоно: сыӵе стереотип быре ни. Туала фермер шутэтскыны но дыр шедьтэ. Тани ми алигес Турциын шутэтским. Кунгож сьӧры потон азьын уйёсмес кӧлатэк ужамы. Учком, малпай, кызьы одӥг арнязэ хозяйствомы митэк улоз. Со али пинал кадь ик. Казанёзь вуим но, кышноелы шуисько: Аня, 5 час ортчиз ни, отын быгато меда монтэк? Одӥг минутлы но сюлмысь ужез лэзьыны уг луы. Но валамы: мынам оскымон ужасьёсы но матысь адямиосы вань. Хозяйство табере монтэк но ужа ни.

Егитъёсты кыскон

— Деревня шоры беседка лэсьтомы, гур пуктомы. Табань, перепеч пыжыса, калык­лы гужем пукон места мед луоз, мадиськыны мед быгатозы. Азьланяз потэ на пукон корка ӝутэммы. Ӵыпетэз сузяломы, чорыг лэзёмы. Куноослы корка пуктомы. Соку Кедӟо палъёслэсь чеберзэс адӟисьёс эшшо тросгес луозы, — шуэ Аня.

Шкляевъёслэсь адӟем карыса, мукет егитъёс но бертыны кутскизы. Огез семья ыжъёсын вырыны медэ.

— Хозяйство усьтӥсьёслы бордам лякытгес луоз, — вера Илья. — Ӵошен сиён дасяломы. Соослы техникаен юрттӥсько. Милемын тодматскыны шуыса, кытысь но али егитъёс Кедӟое уг вуыло. Нош уже куриськисьёс кӧня! Вахта амалэн но ужаны дасесь. Эн ай, шуисько, нырысь аслам калыкелы ужан инты кылдыто. Фермаосме паськытато. Деревняямы ужан инты трос ӧвӧл. Шумпотӥсько: гурт улонлэсь умой палзэ калыклы возьматэммы луэ. Номыр сярысь уг жаляськы. Кытын али ужасал, кытын улысал городын? Кин ке вылэ ужаме уг поты. Гуртын мон аслым ачим кузё. Кузпалы но гуртмес ӝутыны выре, «Инстаграмын» бамзэ нуэ. Агротуризмен выремез потэ. Со одӥг нуналлы гинэ уж ӧвӧл. Арскын но тон уд быгаты калыклы пыӵатыны, гуртын но умой улыны луэ шуыса. Али сомында луонлык азинскыны! Машина, Интернет, телефон — ваньмыз вань прогресслэсь кыльытэк улыны. Егитъёс али тросэз тае валаны ӧдъяло ни. Эшшо тросгес егитъёс, оло, фермер кариськысалзы, соослы тросгес грантъёсын юрттысалзы ке. Кутскыку туж кулэ юрттэт. Нырысь араз ӧжытгес мед луысалзы эскерисьёс. Доходэд но ӧвӧл ай, ваньмыз пуктӥськонэ кошке, нош тон котыртӥ кырныж кадь ветло ни, я штраф, я выт курыса. Адямилы дыр но эрик сётоно.

Елена Сараматова