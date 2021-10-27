Форма кышкатэ, удмурт кыл шунтэ

Кыл кутытонъя управленилэн Удмурт ёзаз психолог луыса тырше Дарина Беляева. Удмурт кылэз тодэмез юрттэ солы пинал йыртэмасьёсын огкыл шедьтыны, эш кариськыны но соосты ӟеч сюрес вылэ султытыны.

Дарина Беляева. Туспуктӥз Елена Слащёва

Психолог, внутренней службая лейтенант Дарина Беляева вордскемын Пичи Пурга ёросысь Аксакшур гуртын. 9-тӥ класс бере вамыштоно кариськиз анаезлэн пытьыезъя — дышетскыны пыриз Можгаысь педагогикая колледже. Сое йылпумъяса, берытскиз вордскем гуртаз. Кӧня ке ар ӵоже педагог-организатор луыса тыршиз Аксакшур школаын, бӧрысь Пичи Пурга ёрос администрациысь дышетонъя управлениын методист вал. Со вакытэ ик психолог луыса ужаз Учаысь реабилитацияя нылпи юртын: визь-кенешен юрттӥз секыт югдуре шедем семьяосысь пиналъёслы. Дышетсконзэ заочной амалэн азинтӥз Глазовысь педагогикая институтын, басьтӥз психологлэсь дипломзэ. Семья кылдытыса, улыны выжиз Иже.

Табере Дарина Беляева кыл кутэ Ижысь Октябрь но Индустриальной, Ува, Пичи Пурга, Дэри ёросъёс понна — ужа отысь нылпиосын. Соос пӧлысь уноез кыл кутонэ кыскемын Уголовной кодекслэн 228-тӥ статьяезъя — шузимытӥсь суретъёсты вӧлмытон, озьы ик 158-тӥезъя — лушкаськон, мурт ваньбурез изъянтон. Гуртъёсын, кылсярысь, паськыт вӧлмемын пӧртэм кортэз вузан: нылпиос корт шедьто но сое вузало, нош бӧрысь солэн кузёез потэ. Со сяна, 4 быдэ вуымтэос социальной сетьёсы гожъяллям кыӵе ке осконлы пумит луэмзы сярысь. Таиз ини экстремизм луэ.

— Пиналлэн быдэ вуон дырыз — анай-атай понна тужгес сюлмаськымон вакыт, — шуэ Д. Беляева. — Уноез нылпиенызы огкыл шедьтыны шугъясько, пинал кыстӥське ураме, эшъёсыз пӧлы. Умойтэм компание шедьыса, йыртэманы кутске. Быдэ вуымтэосын ужанлэн аслаз аспӧртэмлыкъёсыз. Соос законэз тӥязы, но эриксы таламын ӧвӧл на. Соин ик психолог азьын сылӥсь ужпум — нылпи мед валалоз умойтэм вамыш лэсьтэмзэ, выль йыруж медаз лэсьты ни. Но бадӟым муртлы ваньзэ меӵак вераны луэ ке, пиналлы — котькуд верам кылдэ чакласа. Тупатсконэзлы осконэз медаз быры, ассэ медаз йырйы. Соосты ӟечгес валан понна тестъёс лэсьтыны-суреданы сётӥськом. Тани одӥгаз тестын сётэмын пӧртэм пусъёс, кылсярысь, точка, квадрат, огезлэсь мукетыз кузьгес 3 гожъёс. Соослэсь суред пӧрмытыны куриськом. Тросэз, кылсярысь, со 3 гожлэсь тубат суредало, вылӥе тубон шуо — таиз туж ӟеч, озьыен, нылпи оске ӟечезлы. Нош куд-огез шуэ: мон, пе, со тубатэтӥ васькисько. Юасько: малы озьы малпаськоды, тубат ӝутсконэз возьматэ ук. Ми, пе, законэз тӥямы, уродзэ лэсьтӥмы, улонлэн пыдсаз лэзькиськомы. Таӵеослэсь йырзэс ӟеч пала берыктыны тыршисько. Нялтас вераса, пиналъёсын но, бадӟымъёсын но кенешыкум, формаме уг дӥсяськы — озьы адями пуш дуннезэ мыло-кыдогес усьтэ, форма кышкатэ-а, мар-а, — шуэ Д. Беляева.

Психологлэн чакламезъя, пинал йыртэмасьёс пӧлысь уноез — удалтымтэ семьяосысь. Анай-атайёссы кудӟытӥсеныз эшъясько, жугисько, нокытын уг ужало.

Д. Беляева соосын но ужа. Валэктэ: нылпи — коть 5 арес солы, коть 14 — шӧдыны кулэ анай-атайлэсь со сярысь сюлмаськемзэ, юрттыны дась луэмзэ.

— Со сяна, анай-атайёс нылпиоссылы валэктыны кулэ, кыӵе кыл кутонэ вуттыны быгатоз соиз я таиз йыртэман, — вера Д. Беляева. — Учкиськод но: нылпи ӟеч семьяысь, нош кыл кутон улэ шедемын одӥг миллиграмм наркотикен. Интернетысь шузимытӥсь суретъёс сярысь ивор шедьтыны быгато, нош кытчы вуттэ соин кушласькон но сое вӧлмытон — тодэмзы уг поты ни. Юаськод но, ӧм, пе, малпалэ, пыры быдӟа наркотик понна кыл кутон улэ шедёмы шуыса. Таӵе ик учыр банковской картаосын. Нылпиос муртлэсь картазэ шедьто, уксёзэ быдто. Малпало, соосты уз шедьтэ. Нылпилэн йыраз пыӵатоно: котькуд йыртэман шарае потэ.

Елена ТУГАШОВА