«ФормАРТ» фестивале пыриськем ужъёс понна куара сётон кутскиз
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Приволжск федерал окргуын кӧня ке толэзь ӵоже улонэ пыӵаз стрит-артлы сӥзем «ФормаАрт» фестиваль. Азьло котькуд улосвылын конкурс ортчытӥзы, устозэ суредасез бырйизы. Берло ӵапак солэн ужез городлэн огаз юрт вылаз пуксиз.
Удмуртиысь финалэ потӥз Иван Жижин. Солэн «Основание Ижевска в другой солнечной системе» суредэз Гурт возёсъя академилэн огез корпусэз вылэ интыяськиз. Конкурсын солы 5-тӥ номер сётӥзы.
1-тӥ коньывуонысен устоез уж понна куара сётыны яра ни. Со понна 15-тӥ коньывуонозь 8 (800) 301-50-23 номеръя жингыртоно, 5-тӥ номер понна куара сётоно.
Мукет ужъёсын тодматскыны луэ formartpfo.ru вотэс бамын.
Конкурслэн йылпумъянъёсыз шараямын луозы 21-тӥ коньывуонэ.
Фестиваль радъяське Президентлэн Приволжск Федерал округъя оскем муртэныз Игорь Комаровлэн ӵектэмезъя.
УД
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