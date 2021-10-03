«ФормАРТ» фестивале пыриськем ужъёс понна куара сётон кутскиз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 3 октября, 2021 15:35

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Приволжск федерал окргуын кӧня ке толэзь ӵоже улонэ пыӵаз стрит-артлы сӥзем «ФормаАрт» фестиваль. Азьло котькуд улосвылын конкурс ортчытӥзы, устозэ суредасез бырйизы. Берло ӵапак солэн ужез городлэн огаз юрт вылаз пуксиз.

Туспуктэм udmurt.ru сайтысь

Удмуртиысь финалэ потӥз Иван Жижин. Солэн «Основание Ижевска в другой солнечной системе» суредэз Гурт возёсъя академилэн огез корпусэз вылэ интыяськиз. Конкурсын солы 5-тӥ номер сётӥзы.

1-тӥ коньывуонысен устоез уж понна куара сётыны яра ни. Со понна 15-тӥ коньывуонозь 8 (800) 301-50-23 номеръя жингыртоно, 5-тӥ номер понна куара сётоно.

Мукет ужъёсын тодматскыны луэ formartpfo.ru вотэс бамын.

Конкурслэн йылпумъянъёсыз шараямын луозы 21-тӥ коньывуонэ.

Фестиваль радъяське Президентлэн Приволжск Федерал округъя оскем муртэныз Игорь Комаровлэн ӵектэмезъя.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 3 октября, 2021 15:35
TAGS: пфостритарт
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