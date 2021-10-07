Улэмъя улэм потэ

Зинаида Васильевна Ившиналы туэ гужем 90 арес тырмиз. Трос аръёс ӵоже Балезино каргуртын улэмын, 40 ар дышетон удысын ужамын, берло 13 арзэ Ижевскын улэ. Арлыдыз шоры учкытэк, нуналлы быдэ ульчае пота, трос лыдӟиське.

З. Ившина. Туспуктӥз Валентина Емельянова

Зинаида Васильевна вордскемын но быдэ вуэмын Эгра ёросысь Мазьги гуртын. Семьяязы 4 нылпиос пӧлысь со 2-тӥез вал. Котьма ужлы пичиысен дышетскиз. Школаын дышетскон аръёсыз война вакытэ кемдӥзы, тетрадьёс интые книгаысь чуръёс вискы гожъяськылӥллям гордкушман вуэн яке суэн сурам вуэн. Нырысетӥ дышетӥсьсэс — Серафим Владимировичез — Быдӟым оже басьтӥллям.

— Нэнэмы грамотаез ӧз валалля, нош ми, пиналъёс, бадӟым агаймылэсь адӟем карыса, лыдӟиськыны дышимы, — шуэ Зинаида Васильевна. — Тятямы визьмо вылэм. Гуртъёстӥ ветлэм, счетовод я кладовщик луыса ужам. Грамотаез маке-маке вал бере, вала вылэм, ожмаськон кутскоз шуыса. Колхозын ужамез понна лачак чабей сётӥллям, сое ваньзэ изыса дасям. Войнае кошкемзэ ми валаса но ӧм вуттэ. Отысь ӧз берты ни. Быремын шуыса, туннэ но сюлэм уг оскы на.

Гуртысьтызы 7 классэз йылпумъяса, Зинаида Васильевна Костя агаез ӵектэмъя Якшур-Бӧдьяысь педучилищее дышетскыны мынэм.

— Гуртысьтымы ик Олексанъёслэн Серафима нылзы та училищеын дышетске вал, — тодаз вае песянай. — Монэным ӵош пыдын Якшур-Бӧдьяе ветлылӥз, кутъёсмы но пӧсьтыло вал. Педучилищеын дышетскеме бере Карсовай ёросысь Бектыш гуртысь начальной школае ужаны ыстӥзы. Тросэз школаос соку однокомплектноесь вал: 4 класслы 1 дышетӥсь. Классъёсмы пичиесь, быдэс школаын дышетскисьёсмы ог дасо кузя гинэ вал.

Егит нылаш пыдлось гуртын кема улыны ӧз чида, вордскем палъёсызлэсь мӧзмиз но дораз бертӥз. Уж утчаса, роное мынэ вылэм, нош шедем культурая отделэ. Дышетскем муртэ шумпотыса уже кутӥллям. Али визьмы луысал ке, пе, ӧй мынысал со удысэ: гуртъёстӥ лекциос лыдӟыса ветлэм, клубъёсын ужасьёс понна толэзьлы быдэ совещаниос ортчытъям.

— Культурая отделэн кивалтӥсьлы Николай Ившинлы мон сярысь пеляз сипыртӥллям ни вылэм, егит нылаш вуоз, тодматскы шуыса, — серекъя Зинаида Васильевна. — Карсовай ёросын ужаме сярысь но тодэ ни вылэм, Карсовайын лыдӟиськон юртын ужамын вылэм, нош армиысь бертыкуз, Эграе кожем но отчы ик ужаны интыяськем. Ӵапак со вакытэ мон отчы шеди, озьы тӥни тодматскимы, Эграын сюан каримы.

Ившин кузпалъёс Эгра ёросын кема улӥллямтэ. Николай Алексеевичез нырысь ыстӥллям Ижысь партийной школае дышетскыны, собере — Балезиноысь культурая отделэн кивалтыны. Озьы Ившин кузпалъёс 52 ар Балезиноын валче улӥзы. Зинаида Васильевна уже интыяськиз каргуртысь 1 номеро школае, отын 40 ар пиналъёсты дышетӥз.

— 1956-тӥ арын школае вуи но пайми: 1-тӥ классъёсмы 4 вал, котькудаз ог 30 пиналъёс, — вера кышномурт. — Война вылтӥ но война бере тросэз дышетскемын ӧй вал бере, нылпиосты визьнодан секытэнгес сётскиз. Отӥяз ваньмыз радъяськиз, нылпиос шумпотыса школае ветлӥзы.

Балезиноын улон аръёссэ Зинаида Васильевна шудо вакытэн лыдъя. 52 ар Балезиноын улэмез бере кышномурт Ижевске, Галя нылыз доры, улыны выжиз. Зинаида Ившина спортэн сокем юн эшъяськымтэ ке но, 40 аресаз куас вылэ султыса, дышетӥсьёс пӧлын ортчем ёрос ӵошатсконын призовой инты басьтэм. Со дырысен нуналлы быдэ мугорзэ кыдатэ. Вазенгес вазь ӵукнаосы стадионэ поталляз, нош та вакытэ Ижысь Киров нимо паркетӥ ветлэ. Котькуд нуналзэ зарядка бордысен мытэ. Чидатэк вите «Удмурт дунне» газетлэсь вуэмзэ. Одӥг чурзэ но лыдӟытэк уг кельты, тужгес но яратэ Балезино палъёсысь иворъёсты.

Зинаида Васильевна туж ческыт пӧраське. Пыжиськон, пӧраськон сямыз, городын улыса но, быремын ӧвӧл. Али но толлы сиёнъёс ачиз дася: варенняос, салатъёс. Гужемлэн тужгес кузь нуналъёсаз вордски бере, улон гумыре мынам кузь, шуэ. Таӵе дыръя, пе, улэмъя улэм потэ на.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА