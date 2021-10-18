Ужась киос уг шӧдо кезьытэз

Шаерамы сиён-юон поттӥсьёсты туннэ сӥлы каро. Праздникен валче Пичи Пурга ёросысь Уча гуртысь Пётр Устинов Удмуртиысь гурт удысысь дано ужась нимын пусъемын. Со 37 ар ужа ни слесарь луыса.

Пётр Устинов Удмуртиысь гурт удысысь дано ужась нимын пусъемын

— Калык азьын умой ӧвӧл ни — кизили каризы. Мынэсьтым но ӟеч ужась адямиос вань. Кепырасько. Эшъёс, родняос жингырто, ӟечкылало. Ӧй возьма вал мон, сыӵе бумага сётозы шуыса. Награда понна ужано ӧвӧл, — вера Пётр Ермолаевич.

Армиысь берытскемез бере ик 1984-тӥ арын со «Красная звезда» колхозэ интыяськиз, токарьлы дышетскиз. Кыл-куаразэ уд кылы, нош ужзэ котьку ӟеч быдэстоз, шуо вал со сярысь. Аслыз но удысэз яралляз. Но колхоз лябӟыны кутскиз, отӥяз банкрот каризы. Пумен ваньбурез поттазы, пудоез мясокомбинатэ келязы. Ваньзэ тае адӟыса, Пётр Устиновлэн сюлэмыз вандӥськылӥз: аслаз киыныз лэсьтэм арбериосыз но нокинлы кулэ ӧз луэ ни — ваньмыз металлоломе кошкиз. Тросэз адямиос ужтэк кылизы.

— Мыным «Ильинское молоко» огазеяськонын уж сюриз. Со бадӟым шуд вал. 2002-тӥ арын та предприятие соку гинэ лэсьтӥське вал ай — коробкаез сяна, номыриз ӧй вал. Липетсэ, тӥрлыксэ асьмеос лэсьтӥмы. Пуктӥськись предприятилэн ваньзэ выльзэ гинэ басьтыны соку ик уксёез ӧй вал бере, вуж арбериосты асьмеос тупатъяллямы-выльдылӥмы. Станок вуттэмзы бере умой луиз ни. Соин болт гинэ но шерыны капчи луиз. Али мышке учкиськод ке, паймиськод, сомында лэсьтэмын шуыса.

Бригадаямы Дмитрий Фёдоровен ужаськомы, со сварщик. Кулэ дыръя электрикъёслы вазиськиськом. Заводын токарьлы чертёж ваё, соя лэсьто, нош татын ачид, йырдэ ужатыса, детальёс шериськод. Кудзэ олокӧня пол лэсьтӥськод, уг тупа. Кортлэн аслаз сямыз вань, сыномисьтэмез эшшо но ваменэс. Но тон солэсь ваменэсгес кариськиськод, ужед мед пӧрмоз шуыса. Токарьлэн ужез творческой. Корт юдэслэсь тон кыӵе ке деталь пӧрмытӥськод. Киосы бумагаен вырисьлэн кадь небытэсь ӧвӧл. Куддыръя пӧсез но, кезьытэз но, вӧсь луэмзэс но соос уг шӧдо ни. Берло гинэ сӧсырмемзэ адӟоно. Но ваньзэ чидалод, лэсьтод — уж гинэ медам быры. Ми татын производствоын кадь 8 часысен 17 часозь тыршиськом. Но уже вазьгес потӥськомы я бергес кошкиськомы, производство медаз дугды шуыса, — вера Пётр Ермолаевич.

Солы 61 арес. Кӧня ке ужам потэ на, гуртын пукыса, адями лябӟе, шуэ. Нош отӥяз ассэ быдэсак нылпиосызлы сӥзьыны малпа. Кузпалыныз 2 пиоссэс будэтӥзы. Бадӟымез Ижын улэ, пичиез бордазы ик Учала пуктӥськиз. Лэсьтӥськонын Пётр Ермолаевич пиезлы нырысетӥ юрттӥсь вал. Нош кыӵе яратэ внукъёссэ! Нылпиосызлэн быдэн нылъёс-пиос будо. Самой покчиез внукез песятаез сьӧрысь уг кыльылы. Корт но, пу но, кортӵог, молот но али ик кияз кутэ — воштӥсез будэ.

Елена САРАМАТОВА

Туспуктэмез авторлэн