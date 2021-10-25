Удмуртиысь 11 театр «Театральное Приволжье» фестивале пыриськыны мылкыд кариз ни

Туспуктэм фестивальлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

«Театральное Приволжье» фестивале пыриськыны егитъёслэн но нылпиослэн театръёссы быгато. Мылкыд карисьёслэсь куриськонъёссэс 15-тӥ шуркынмонозь куто. Али Ижкарысь, Сарапулысь, Воткинскысь, Дэри но Эгра ёросъёсысь 11 театръёс куриськонъёссэс келязы ни.

Дэри ёросысь лулчеберетъя «Центральный» комплексысь «Ветер перемен» театр дасяське Михаил Булгаковлэн «Мастер и Маргарита» романэзъя драма возьматыны. Нош Ижкарысь Г. А. Корепанов нимо искусствоосъя нырысетӥ школаысь «Дай пять!» театр-студия спектакльзэ А. Гайдарлэн «Чук и Гек» рассказэзъя пуктыны малпа.

15-тӥ шуркынмонысен вуэм ужъёсты жюриос пыр-поч эскерозы. Вормисьёсты 25-тӥ толсуре шараялозы. Соос фестивальлэн финалаз ортчозы, Приволжск Федерал округысь мукет театръёсын ӵош сцена вылэ потозы.

УД