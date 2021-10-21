Удмуртиын 30-тӥ октябрьысен 7-тӥ ноябрёзь ужаны потано уз луы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 21 октября, 2021 16:54

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Президентлэсь Владимир Путинлэсь косонзэ лыдэ басьтыса, Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов ивортӥз: 30-тӥ октябрьысен 7-тӥ ноябрёзь Удмуртиын ужаны потано уз луы. Но со нуналъёс понна уждун тыриськоз.

Матысь дыре юнматозы, кыӵе графикен ужалозы калыклы юрттэт сётӥсь учреждениос, промышленностья но вуз каронъя предприятиос, транспорт.

Пусйыны кулэ: шутэтскон нуналъёс сярысь решение кутэмын, вируслэсь вӧлмемзэ дугдытон вылысь. Асьме бордысь потэ, макем ӝог дышомы врачъёслэсь ӵектонъёссэс кылыны, ковидлэсь утиськонъя куронъёсты быдэсъяны, вакцинациез ортчыны. Кун но калык та ужпумъя одӥг мылкыдэ вуизы ке, быгатомы огдышем сямъя улыны, — пусйиз Александр Бречалов.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 21 октября, 2021 16:54
TAGS: коронавирус