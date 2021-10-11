Удмуртиын улӥсьёс «Лига знаний» квизэ пыриськыны быгатозы
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Россиысь «Знание» огазеяськон ялӥз «Лига знаний» визь сынан викторинаез. Квизэ пыриськон понна 5 муртлэсь команда кылдытоно но ligaznaniy.znanierussia.ru сайтын пусйиськоно.
2 часъем визь сынан шудонъёс 2 арняяз 1 пол ортчылозы. Шудӥсьёс история, география, наука, техника, искусство, лулчеберет, спорт но мукет удысъёсысь тодон-валанъёссэс эскерозы. Туннэ нуналлы викторинае пыриськыны Ижкарысь 2 команда мылкыд кариз ни.
Квизлэн 1-тӥ люкетэз толсуре йылпумъяськоз. 48 устоез команда финалын Москваын пумиськоз.
Проект сярысь пыр-почгес тодыны луэ «Зенит» огазеяськонлэн вотэс бамъёсаз:
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