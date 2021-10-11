Удмуртиын улӥсьёс «Лига знаний» квизэ пыриськыны быгатозы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 11 октября, 2021 15:56

Related Articles

Россиысь «Знание» огазеяськон ялӥз «Лига знаний» визь сынан викторинаез. Квизэ пыриськон понна 5 муртлэсь команда кылдытоно но ligaznaniy.znanierussia.ru сайтын пусйиськоно.

2 часъем визь сынан шудонъёс 2 арняяз 1 пол ортчылозы. Шудӥсьёс история, география, наука, техника, искусство, лулчеберет, спорт но мукет удысъёсысь тодон-валанъёссэс эскерозы. Туннэ нуналлы викторинае пыриськыны Ижкарысь 2 команда мылкыд кариз ни.

Квизлэн 1-тӥ люкетэз толсуре йылпумъяськоз. 48 устоез команда финалын Москваын пумиськоз.

Проект сярысь пыр-почгес тодыны луэ «Зенит» огазеяськонлэн вотэс бамъёсаз:

https://vk.com/znanierussia
https://www.instagram.com/znanie_russia/
https://www.facebook.com/znanierus
https://t.me/Znanie_Russia
Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 11 октября, 2021 15:56
TAGS: конкурс
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<