Удмуртиын «Иворты, кытын кулонэн вуз каро» акцилэн 2-тӥ люкетэз кутскиз

Арлы быдэ акция ортче йырез усыкмытӥсь суретъёслэн вӧлмеменызы, нылпиослэн, быдэ вуэмъёслэн, арлыдоослэн соосты веръяменызы нюръяськон понна.

21-тӥ-28-тӥ коньывуонэ Югдурез утёнъя министерстволэн наркотикъёслэсь вӧлмемзэс эскерись комитетын 17 часысен 19 часозь пӧсь линия ужалоз. (3412) 415-127 номеръя жингыртыса, тодыны луоз, кызьы наркотикъёслэсь вӧлмемзэс дугдытоно, мар луоз йырез усыкмытӥсь суретъёсты веръям, соосты вӧлмытэм понна, кыӵе амалъёсын соослэсь куштӥськыны луэ.

Министерство тодады вайытэ, йырез усыкмытӥсь суретъёсты вузасьёс, мак но кенэм будэтӥсьёс, наркопритонъёс сярысь мар ке тодӥськоды ке, уй но, нунал но быгатӥськоды ивортыны (3412) 557-145, 419-123, 419-002 номеръёсъя.

УД