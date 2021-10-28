Удмуртиын «Госуслуги» пыр лыдъян-чотанэз 129 сюрс 138 мурт ортчиз
Related Articles
15-тӥ коньывуонысен 14-тӥ шуркынмонозь кунамы калыкез лыдъян-чотан ортче. Туэ нырысьсэ сое ортчыны луэ онлайн «Госуслуги» портал пыр.
— Лыдъян-чотанлэн йылпумъянъёсызъя ми адӟом: кӧня ми, кыӵеесь ми, кыӵе милям коркамы, малы ми дышетскиськомы, кӧня егитъёсмы но арлыдоосмы, кытчы ми кыстӥськиськомы, — вераз Президентлэн Приволжск федерал округъя оскем муртэз Игорь Комаров , — макем трос мурт отчы пыриськоз, сокем трос асьмеос сярысь тодомы.
Берпуметӥ иворъёсъя, Удмуртиын «Госуслуги» пыр 129 сюрс 138 мурт лыдъян-чотанэз ортчиз. Коркась корка 2 сюрс 731 лыдъясь-чотась ветлэ. Коронавиурсэз медаз вӧлмытэ шуыса, ваньзы маска, перчатки дӥсяло, киоссэс антисептикъёсын ӵушыло. Переписчикез тодманы капчи: вылаз дӥсямын лыдъян-чотанлэн тодметъёсыныз жилет но шарф, кияз фонарь но планшет.
УД