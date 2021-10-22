Удмуртилы висъялозы 814 миллион манет кредит Ижысь аэропортлы выль терминал пуктон вылысь.

Коньдон висъяськоз Россилэн бюджетысьтыз. Инфраструктураез азинтыны чаклам проектъёсъя комиссие 83 улосысь заявкаос келямын вал. Соос оглом 1, 35 триллион манет тыр усё.

Туспуктэм izhavia.su сайтысь



— Аэровокзал комплексэз выльдон пумысен 2020-тӥ арын выль проект дасямын ни вал. Та ужпумез котыр ласянь бергатӥм ни бере, Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов вазиськылӥз Россилэн Президентэзлы коньдон висъян но аэропортъёсты выльдонъя программае пыртон пумысен. Табере юрттэт вуоз: вуоно арын быръемын луоз подрядчик, кутскомы лэсьтӥськон ужъёс борды, — ивортӥз Удмуртилэн Правительствоезлэн Тӧроез Ярослав Семенов.

Оглом аэропортэз выльдыны 4, 3 миллиард манет кулэ. Со пӧлысь 814 миллионэз — бюджетысь кредит, кылемез — инвестициос чотын вуоз.

Выль терминаллэн быдӟалаез — 10800 квадрат метр. Со сяна, чакламын самолёт ӝутскон но пуксён полосаосты, перронэз выльдыны. Проектэз быдэстон ӵоже 681 выль ужан интыос кылдозы.

Азьланяз аэропорт тросгес пассажиръёсты пумитаны-келяны быгатоз, озьыен Удмуртие вуись туристъёслэн лыдзы йылоз.

УД