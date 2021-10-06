Тэлез быдтон но утён вискын

Глазов ёросын араз 700 муртлы нюлэс сёто, Алнаш ёросын — 50 адямилы

Шаерамы ог 2 миллион гектар вылын нюлэс будэ, со элькунмылэн ог 46 процентэз луэ. Тэль пушкын улыса но, гуртоос пуктӥськыны но, эстӥськыны но сик басьтыны уг быгато. Малы?

Корка пуктыны нюлэс сётӥське 50 арлы огпол. Туспуктӥз Елена Сараматова.

Мунчо — пеноблоклэсь?

— Нуналлы быдэ деревнямы пыр, поезд сямен кузь кыстӥськыса, коръёсын тыро грузовой машинаос ортчо. «Увадрев-холдинг» огазеяськонлы нюлэсмес озьы вузало, — вера Глазов ёросысь Золотари гуртысь Валентина Чупина. — Нош ми, гуртоос, пуктӥськыны но, эстӥськыны но нюлэс басьтыны ум быгатӥське. 10 ар талэсь азьвыл нылмылы мунчо ӝутыны тэль басьямы. Туэ асьмелы лэсьтоно — мунчомы 15 арлэсь кема сылэ ни. Сисьмыны кутскемын ни. Коркамылы но ог 70 ар ни. Лесничествое тэль курыны мынӥмы но, пеноблокен, пе, пуктӥське, тӥляд семьяды алигес тэль басьяз, со дырысь15 ар ортчыны кулэ. Деревнямы милям узыр ӧвӧл — нокинлэн но мунчоез пеноблоклэсь ӧвӧл. Золотариын корка пуктӥсез но ӧвӧл. Маин выльдӥськозы? Пеноблоклэсь мунчо ӝутыны дуно усе ай. Дась бугро басьтэ, шуо. Пичи бугролы ичизэ 40-70 сюрс манет кулэ, нош материаллы кӧня коньдон быдтод на? Ачид нюлэс дасяськод ке, 2 поллы дунтэмгес усе. Милям трактормы но асьмелэн. Но нюлэскы пыреммы уг луы. Деревняысьтымы огез кылем арын бакчазэ кенераны сикысь 2 пуӵ вайиз но, солы 10 сюрс манет штраф сётӥзы.

Калык гур эстыны гинэ но нюлэс басьтыны уг быгаты. Валежник октыны косо. Тэльёсысьтымы котыр 10-15 иськемын валежник уд шедьты ни — чиста калтэмын. Деревняямы 10 корка гинэ газ пыртэмын — дуныз лекос бадӟым. Нош улоно юртъёс 100-лэсь трос. Палкышноос но арлыдоос кыӵе курадӟо. 1 тележка чурка басьтон понна 7 сюрс манет кулэ, пильылэм пу 8-9 сюрс манет сылэ. Нош толлы 2-3 тележка кулэ. Одӥг уждунэд нокызьы уз тырмы. Милям деревняямы уж но ӧвӧл. Фермер дорын 5 кузя ужало, кӧня ке мурт — магазинын, музейын, клубын но оген кылем пересьёслы чаклам спецдомын. Совхозмы вань дыръя умой вал: пу дасяны техника висъяллязы. Со вакытъёсы кораськыны делянкаос но сётъяло вал. 2008-тӥ арын хозяйствомы быриз но, адямиос шуге-леке вуизы. Сокугес ик пу басьтыны но секыт луиз.

Понино гурт поселенилэн кивалтӥсез Нина Дзюина верамъя, гуртоос берлозэ олокӧня ар талэсь азьвыл ни пуктӥськон вылысь нюлэс кораллязы — ёросын тэлен ӝикыт карисько, уг сёто, шуэ. Берло дыре лэсьтӥськисез но чиньыен лыдъямон гинэ, соос но Пониноынгес пумисько. Мукетъёсыз дась корка басьтыны тыршо, эсьма, курадӟонэз уз луы, шуо. Артысь поселениысь Симашурын али коркаос ӝутӥсько, но татын Глазовын улӥсьёс юртъер лэсьто.

— Нюлэс пушкын улыса, тэль кораны ум быгатӥське, ӝожомо гуртоосмы, — вера Нина Дзюина. — Валежниклы нюлэскы пыдло пыроно, азьтэм ӧвӧл ке, тазалыкед вань ке, толлы пу шедьтод. Ярам ай, со каль губи интыын — окты, кӧня мылыд потэ. Но сое но эскерыса ветло, умой писпу вӧсь луыны я коралтыны медаз шедьы шуыса.

Глазовын черод

Гуртоослы нюлэс басьтон понна ёросысь МФЦ-е я лесничествое вазиськоно. Куриськонын одно ик пусъёно, кӧня кубометр сик кулэ, кудпаласьгес но кӧня дыр ӵоже сое дасялозы. Сыӵе куриськонъя котькудзэ черодэ пукто. Документъёсты толэзь куспын эскеро. Кылсярысь, тэль курисьёслэсь учко музъемлы документъёссэс, ёрос администрацилэсь пуктӥськыны лэзем сярысь разрешенизэ. Юртэз выльдыны нюлэс кулэ ке, коркалы кузё луэм сярысь документ ваёно. Соку гинэ тэль вузан-басьтон сярысь огкыл гожто. Черодлэн мышказ кылемъёслы ӵемысь уг удалты. Соослы вуоно араз нош ик куриськонэн лыктоно. Кылсярысь, Глазов ёросысь лесничество араз ог 700 муртлы гинэ нюлэс висъяны быгатэ.

— Азьвыл аръёсы лесничествое адямиос котьку лыктыны быгато вал, соосты тетраде гожъяллямы, нюлэс ваньзылы сямен сётылӥмы, — валэктэ Глазов ёросысь лесничествоен кивалтӥсь Александр Никитин. — Но тэль пумтэм ӧвӧл ук. Коран но утён вискын эсэпсэ шедьтоно. Соин но куронъёс чурытазы, котькуд районлы лимит тупатӥзы. Кудбыдӟа со луоз — тодмо луэ выль ар кутскон азьын гинэ. Милям ёросамы улӥсьёслы пуктӥськон-выльдӥськон но эстӥськон вылысь Инкуазез утёнъя но инкуазь узырлыкъёсъя министерство туэ ог 15 сюрс кубометр висъяз. Со сяна, 27 сюрс кубометрез утялто ужбергатӥсьёс, 32 сюрс кубометрез — «Увадрев-холдинг» огазеяськон. Куд-огезлы делянка висъяськод, нош адямиос тэргасько. Кинлы ке писпуос уг ярало, кин ке кыдёкын, шуэ. Но арысь аре нюлэсъёс ӧжытгес кылё. Шумпотыны кулэ, дыр: туннэ ми котькудӥзлы пуктӥськыны 150 кубометрозь сётыны быгатӥськомы, эшшо 35 кубометр мунчо, гид пуктыны висъяськом. Мунчолы 4-5 кубометр но тырме, дворец кадь ӧд лэсьтӥськы ке. Куддыр сое но басьтӥсь уг шедьы — делянказэс вузало, асьсэос ӝожтӥсько.

Александр Никитин верамъя, арлы быдэ ёросазы корка лэсьтӥсьёс йыло. 2000-тӥ аръёсы пуктӥськисьёслы ог 6,5 сюрс кубометр сик висъяськиз ке, туэ 15 сюрс кубометрез кораны лэземын. Туэ ватсаса эшшо 5 сюрс кубометр куро вал, но министерство алӥз. Глазовын улӥсьёслы нюлэс трос кулэ. Тросэз, пенсие потыса, выльысь гуртэ берытско. Участок юасьёс-басьтӥсьёс нуналлы быдэ вань.

— Нюлэс нокинлы но дунтэк уг сётӥськы. Пиломатериаллы сямен ик, тэльлы но дунъёс туэ ӝутӥськизы. Ог 5 ар талэсь азьвыл 185 кубометр шорлыдын 40 сюрс манет сылэ вал ке, али 70-80 сюрс манетозь вуэ. Тужгес дуно — кыз но кызьпу. Таос ик пуктӥськыны но эстӥськыны ӵемгес мыно. Но, пиломатериалэн ӵошатыса, нюлэс дун сокем зол ӧз ӝутӥськы ай. Тазалыкед но аслад техникаед вань ке, нюлэс дасян трослы дунтэмгес усе, — пусъе Александр Иванович.

Алнашъёс Можгае ветло

Глазов ёросын тэль трос ай. Нош лымшор палан воксё йыр бордазы кырмисько.

— Арысь аре нюлэсэн секыт луэ, — шуэ Можга но Алнаш ёросъёсысь лесничествоен кивалтӥсь Сергей Иванцов. — Туэ можгаослы 10 сюрс кубометр нюлэс висъяны быгатӥмы. Араз шорлыдын 300 муртлы делянка сётӥськомы. Тросэз кыз куро, нош милям со ӧжыт, куаро писпуосты кулэ уг каро, соос уго корка пушез лэсьтыны сяна уг мыно. Алнаш палан югдур эшшо секытгес. Татын туэ 1,5 сюрс кубометр кораны лимит тупатэмын вал. Министерстволэсь мырдэм эшшо 4 сюрс кубометр куримы. Араз ог 50 муртлы гинэ нюлэс сётыны быгатӥськом. 2010-тӥ кӧс арын Алнаш ёросын трос писпуос куасьмизы. Номыре сётыны. Йыркуръяськисез трос. Соосты валаны луэ, но номырин юрттэммы уг луы.

Асьсэ ёросазы нюлэслы лимит быремын ке, гуртоос мукет ёросэ но вазиськыны быгато. Но мукет ёросъёсын асьсэлэн черодзы, сокемысь нюлэс поттыны но туж дуно усёз. Югдур секыт бере, адямиос соку ик ужбергатӥсьёс доры лыкто. Но лымшор палась частной пилорамаослы но али берганы секыт луиз.

— Можгае нюлэслы ветлоно луиськомы — Алнаш палан номыр ӧвӧл ни, — вера Алнашысь пилорама возись Александр Петров. — Деловой древесина курыса вуо, но соин али вырыны секыт — материал уг сюры. Дунъёсты амалтэк 60-70 процентлы ӝутоно луимы. Отӥяз эшшо будозы на, вылды. Ярам ай, Елабугаысь заводъёс возиськыны юртто — ми соослы поддонъёс лэсьтӥськомы. Сотэк, оло, ворсаськоно луысалмы ни. Туннэ нюлэс сюдэ на, нош отӥяз ӧйтӧд мар луоз…

Инкуазь узырлыкъёсъя но инкуазез утёнъя министр Денис Удалов:

— Нюлэс кодексъя котькуд адями 15 арлы огпол быгатэ мунчозэ, гидъёссэ выльдон вылысь нюлэс басьтыны. Нош корка ӝутыны тэль 50 арлы огпол сётӥське. Черодтэк нюлэс басьтыны быгато тылпуын юртъерзэс ыштэмъёс но трос нылпиё семьяос. Шаерамы улӥсьёслы арлы быдэ ог 300 сюрс кубометр нюлэс висъяськомы.

Елена САРАМАТОВА