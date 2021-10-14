Туристъёслэн улон-вылонзы понна сюлмасько
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Коньывуон пумозь Россиын кышкыт луисьтэм туризмъя огъя стандартъёс кутэмын луозы.
— Милям «Туризм и индустрия гостеприимства» проектмы ужаны кутскиз, — вераз Правительстволэн председателезлэн воштӥсез Дмитрий Чернышенко, — али котькуд улосвылъя планъёс лэсьтӥсько. Инвесторъёс льготной кредитъёс басьтыса, кунмылэн пӧртэм сэрегъёсаз объектъёс пуктыны быгатозы, нош улосвылъёс туризмез азинтонъя юрттэт басьтыны.
Удмуртиысь экономикая министрлэн Михаил Туминлэн верамезъя, шаерамы туристъёслэн тазалыксэс, улон-вылонзэс сак учко. Ар куспын улосвыламы 100 сюрс пала куноос вуыло.
— Али, вирус медаз вӧлмы шуыса, ми чакласькомы маска нуллон режимез, дистанциез, кафеосты, залъёсты тырмытэмез, — вераз Михаил Тумин.
УД
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