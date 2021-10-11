Тазалыклы юрттоз прививка

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 11 октября, 2021 15:46

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Сӥзьыл котьку сямен ОРВИ-ен, гриппен висисьёслэн лыдзы будэ. Берло вакытэ соос борды ковидэн висисьёс вадьсаськизы на. Соин ик шаерамы коронавируслэн вӧлмеменыз нюръяськон понна кутэм выль амалъёслы эмъясьёс дурбасьто.

— Вирусэз вормыны прививка юрттоз, — вераз Ижкарысь 8-тӥ поликлиникалэн заведующиез Елена Ивонина, — солэсь кышкано ӧвӧл. Выль вакцинаос сярысь алама веранъёс туж вӧлмо, калыклэсь йырсазьзэс пожало. Мон но, семьяе но, больницаямы ужасьёс но — ваньзы прививка пуктӥзы ни. Коллективной иммунитетэз кылдытыны вакцинация туж юрттоз.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 11 октября, 2021 15:46
TAGS: коронавирус
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