Тазалыклы юрттоз прививка
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Сӥзьыл котьку сямен ОРВИ-ен, гриппен висисьёслэн лыдзы будэ. Берло вакытэ соос борды ковидэн висисьёс вадьсаськизы на. Соин ик шаерамы коронавируслэн вӧлмеменыз нюръяськон понна кутэм выль амалъёслы эмъясьёс дурбасьто.
— Вирусэз вормыны прививка юрттоз, — вераз Ижкарысь 8-тӥ поликлиникалэн заведующиез Елена Ивонина, — солэсь кышкано ӧвӧл. Выль вакцинаос сярысь алама веранъёс туж вӧлмо, калыклэсь йырсазьзэс пожало. Мон но, семьяе но, больницаямы ужасьёс но — ваньзы прививка пуктӥзы ни. Коллективной иммунитетэз кылдытыны вакцинация туж юрттоз.
УД
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