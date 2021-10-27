Сыр пӧзьтӥсьёс йылозы

20-тӥ октябрьысен ужаны кутскиз фермеръёслэн школазы. Конкурс пыр ортчыса, отчы 25 мурт шедиз.

Туспуктэм Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн сайтысьтыз

Ог-огзы шоры учкыса, арлы быдэ тросгес егитъёс музъемен вырыны, пудо вордыны ӧдъяло. Но тодон-валанъёссы уг тырмо. Живот, участок басьтон, теплица лэсьтон, бухгалтер ужен вырон, выт тырон пумысен ик уно юанъёссы кылдо. Ӵапак соослы юрттон вылысь ик шаерамы усьтэмын фермеръёслэн школазы. 3 толэзь ӵоже дышетон ортчоз Ижысь гурт удысъя академиын.

Фермер луыны малпасьёслы валэктӥзы ни, кызьы дунтэк музъем кутоно, кӧня температура луыны кулэ теплицаын ӟеч урожай басьтон понна, кызьы вуздэ басьяськисьёслы вуттоно. Тодосчиос гинэ уг валэкто — кужмо фермеръёс асьсэлэн ужамзы сярысь мадё.

— Мон ачим кылем арын таӵе школа пыр потӥ, — шуиз Балезино ёросысь егит фермер Антон Колотов. — Ачим кадьёсын пумиськыса, аслым осконэ юнмаз: мон шонер сюрес вылын. Школа юрттӥз выль ужан амалъёсты синйылтыны, бизнес-проектме кужмоятыны. Сыр пӧзьтон инты но лэсьтӥ ни. Туэ ужме азинтыны грант утӥ.

Школае гожтӥськемъёс пӧлысь 15 муртлэн сыр пӧзьтэмез, 10-лэн теплицаын емыш но турын-куар будэтэмез потэ. Котькуд дышетскисьлы юрттозы асьсэлэсь брендзэ кылдытыны. Соослы быгатозы луоз кунгож сьӧрысь фермеръёсын но видеосвязь пыр кусып тупатыны. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн ужпумез — асьме дорын поттэм вузэз котькытын мед тодозы. Министр Ольга Абрамова пусъемъя, туэ 9 толэзь ӵоже 3,63 миллион доллар тыр кунгож сьӧры вуз келямын ни, кылем арын сярысь, со 12 процентлы ятыргес. Дуннеысь рыноке, кужмоесь предприятиос сяна, фермеръёс но пото ни. Туэ оглом 6 миллион доллар тыр вуз карыны чакламын.

Елена Сараматова