«Сое одӥг кылын уд усьты»

Улонысь кошкиз Россиысь но Удмуртиысь калык артистка Вероника Садаева

Удмурт театрын Вероника Садаева ужаз 1970-тӥ арысен, та дыр ӵоже уно пӧртэм рольёсты шудӥз.





В. Садаева но солэн рольёсыз

Кошкиз ужаса

Вероника Садаева котькуд роляз оскымон возьматыны быгатылӥз нылкышно кайгуэз-яратонэз, кышномуртлэсь гумырзэ, лул-сюлэмзэ. Рольёсыз ог-огзылы ӧз тупаллялэ, озьы выль но выль образъёс вордскылӥзы — Катерина Измайлова («Леди Макбет Мценского уезда»), Медея («Яратон но вожан»), Кабаниха («Гроза»), Арина Власьевна («Отцы и дети»), Марья («Мултан уж»), Насьток («Насьток но Исьток»), Одоть («Бызьыны вуэм песяйёс»), Марина («Мынам яратонэ татын»), Лукерья («Атас Гири»), Такъян («Асьмелэн со одӥг»), Кыть Надька («Бугырес тулыс»), Анна («Намер»), Капи («Ӝегась зор») но мукет.

Учкисез сямен монэ пай­мытӥз вал «Улӥськом-вылӥськом, шу…» спектакль. Вероника Садаева отын шудӥз пери шуккем песяез. Со песяй али ке но мынам син азям. Пичи гинэ роль. Артисткалэн кылъёсыз но ӧвӧл отын, со шудэ ымнырыныз, вераське синъёсыныз. Шуг-секытъёсын пачкатэм семья пересез гидкуазязы потта, чылкыт омырен мед шокалоз шуыса. Песяй адӟе, маке шудтэм солэн семьяез, керетон-ёрмон пушкы выемын ини нылпиосыз, таин сэрен курадӟо нуныкайёсыз. Со вала: уг яра озьы улыны, но номыре воштэмез уг луы, соин ик курадӟе, бӧрдэ, кайгыре. Та спектакль возьматэ: пичи рольёс уг луо. Уката ик Вероника Садаева соосты шудэ ке. Таӵе шуд учкисьёслы уз ни усьы, 82 аресаз, Удмурт театрын ужан висказ, яратоно артисткамы сценаен пырак­лы люкиськиз.

Удмурт театрлэн кивал­тӥсез Андрей Ураськин верамъя, Вероника Садаева театрез туж зол яратэ вал. Артистка 2 выль спектакль бордын ужаз, репетициосы ветлылӥз.

— 1-тӥ октябре со больницае сюриз. Вероника Алексеевнаен вераськыса, тазалыкез тупатскоз шуыса оскимы. Кылем арня пумын солы шуг луиз, реанимацие сюриз, шоканзэ возизы ИВЛ аппаратэн. Но 2 нунал ортчыса, сюлэмыз жугиськемысь дугдӥз.

Вероника Алексеевна ковидлэсь прививка ӧз пукты вал, мон асме туж чакласько, шуылӥз. Но, жаляса верано, секыт висёнэз вормыны ӧз быгаты, — шуиз Андрей Иванович.

Тыл кадь вал

Россиысь калык артистка нимен Удмурт театрысь Вероника Садаева гинэ пусъемын. Россиысь дано артистка Фаина Будина верамъя, со котькуд ролез бордын сюлмын-визьмын ужаз.

— Сцена вылын со тыл кадь вал, улонын — мукет. Вань ук сыӵе адямиос — турлы-турлы сяська кадь, соосты соку ик одӥг кылын уд но усьты, кыӵе шуыны уд но тоды. Вероника Садаева но сыӵе: ужын мылкыдъёсыз пӧзё, бугыръясько вал, нош гуртаз со туж огшоры но нясь-нясь, лякыт нылкышно луылӥз. Туж оскымон эш, адямиез валась кышномурт. Аслым кадь оскисько вал, ноку но уз вуза, вӧсь уз кары шуыса. Тодам лыктэ, кызьы мыным сётӥзы Медеялэсь рользэ. Мон егит, кышкасько. Отын кылбурен вераськоно. 2 час ӵоже гань-гань кариськыны уг луы, сыӵе секыт роль. Соку Вероника шуэ: тыныд юрттоно-а? Ойдо ӵошен дышетом. Со шоры учкыса, мон дышетски Медеяез шудыны, — шуэ Фаина Ивановна.

Вероника Садаевалэн уло­нэз капчи ӧй вал. Со вой­на вылтӥ будэм нылпи, вордӥськиз 1939-тӥ арын Шаркан ёросысь Табань гуртын. Пичи дырыз ортчиз Якшур-Бӧдья ёросысь Селычкаын. 9 нылпи пӧлысь бадӟымез. 1960-тӥ арын горд дипломен йылпумъяз Ленинградысь А. Островский нимо театральной институтэз. Дышетскыкуз ик тодматскиз Чечняысь студентэн, вуоно артистэн. Бызиз, егит кузпалъёслэн вордӥськиз Хасан пизы. Вероника Садаева ужаз Грозныйысь М. Лермонтов нимо ӟуч драмая театрын. Но кузпалъёслэн улонзы ӧз пӧрмы. Вероника Садаева Ижевске бертӥз, картэз пизэ солы ӧз сёты. Мар чидаз анай сюлэм, тодӥз, дыр, ачиз гинэ. Вероника Алексеевна котькуд гужем пиез доры ветлылӥз. Азьвыл картэз выль семья кылдытӥз но, Хасанэз будэтӥз песянаез. 16 арес дыръяз ини пиез лыктӥз Москвае, анаеныз солэн кусыпъёсыз туж шунытэсь вал, со яратылӥз семьяеныз Селычкае вуылыны. Вероника Садаевалэн кыкетӥ картэз — Борис Корепанов (удмурт писательлэн Кедра Митрейлэн — Дмитрий Корепановлэн — внукез), филармониысь артист туж яратэ вал Хасанлэсь семьязэ, куинь нылъёссэ. Жаляса верано, артисткалэн бадӟым пиез улонысь кошкиз ни, сое погыртӥз лек пыктос. Кыкетӥ пиез Алексей Корепанов семьяеныз улэ Венгриын. Берло дасо пала арзэ актриса огназ улӥз, сое чаклалляз Люда сузэрез.

Рольёсын ӵош улэмын

Удмурт театрын Вероника Садаева ужаз 50 арлэсь кема. Но котькинлэсь но умойгес сое тодэ, дыр, Россиысь искусство удысысь дано ужась, Удмуртиысь калык артист Леонид Романов. Малы ке шуоно соос ӵош дышетскизы Ленинградысь А. Островский нимо театральной институтын.

— Вероника Садаева ӟуч кылын умой вераськеменыз висъяськылӥз. 5 ар дышетскытозямы, студентъёс пӧлын со самой визьмоез вал. Удмурт театрын ми соин выльысь пумиськимы, дыр ортчыса, мон соку режиссёрлы дышетскыса вуи ни вал. Тодам лыктэ «Насьток но Исьток» комедия. Насьток­лэсь рользэ сётӥ Вероника Садаевалы. Со удмурт кылын соку шуггес вераське вал, кытӥ-отӥ янгыш лэсьтылӥз. Но 3 толэзь ӵоже гуртъёсы гастроле потаса, та спектаклез шудыса, чылк-чылк удмурт сямен вераськыны кутскиз. Со юн сямо но зэмлыкез гажась кышномурт вал. Ас азяз но, мукет артистъёс азе но чурыт куронъёс пуктылӥз. Мыным но йӧтылэ вал. Режиссёр ведь постановкаез ас сяменыз адӟе, артист — куддыр воксё мукет сямен. Но Вероника Алексеевна быгатэ вал монэ, режиссёрез, оскытыны. Спектаклез учкиськод но собере

малпаськод: со ведь шонер верам, умой дэмлан сётэм. Со ӟуч но удмурт спектакльёсын огкадь зол ужаз. Кылем арын кошкиз Удмуртиысь калык артистка Галина Владыкина, табере тани — Вероника Садаева. Жаль. Дыртӥзы, — мылкыдзэ усьтэ Леонид Григорьевич.

Удмуртиысь дано артистка Елена Сунцова тодаз вае Вероника Садаевалэсь егитъёс сярысь сюлмаськемзэ:

— Секыт роль сюре ке, дыг-мог луоно. Сыӵе дыръя милемлы котьку юрттылӥз Вероника Садаева. Палэнысен умойгес адӟиське ук. Репетициосыз ӧй вал ке но, Вероника Алексеевна одно ик театре вуылӥз, учкылӥз. Янгышъёсты синйылтэ ке, вера вал: татӥзэ озьыгес кароно. Текст бордын ужаны дышетылӥз. Одӥг кыл но юнме гожтэмын ӧвӧл, котькудӥзлэн аслаз пуштросэз, артист сое валаны, усьтыны но учкись доры вуттыны кулэ, шуылӥз. Вероника Садаева — туж мур актриса, кужмо артистка вал. Сыӵе дано адями но макем востэм, вылтӥяськисьтэм, аслыз ноку номыр уг куры вал. Сюлэм ӝож луэ, таӵе адямиос улонысь но Удмурт теат­рысь кошко шуыса.

Вероника Садаевалэн вань ачиз сярысь гожтэм кылбурез. Отын таӵе чуръёсыз вань:

Уходят годы! Как много сыграно!

Скорее — прожито! А сколько не…

Театру всем почти обязана,

Но и театр обязан мне…

Хлебнула сладкого. А горького?!.

Но каждой радуюсь весне.

Не своенравна я, но гордая,

И солнца не убить во мне.

Вероника Садаева шуэ вылэм: анае 90 ареслэсь кема улӥз, мон но, пе, уло на…

Артисткаен люкиськон ортчиз 26-тӥ коньывуонэ. Вероника Алексеевна ассэ кремировать карыны курем.

Галина СЕМЁНОВА