Россилэн Президентэз Владимир Путин ялӥз: 30-тӥ октябрьысен 7-тӥ ноябрёзь калыклы уже потано уз луы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 20 октября, 2021 16:38

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Туспуктэм: Kremlin Pool

Но со нуналъёс понна уждун тыриськоз. Та капчиятонэз пыӵатыны курыса, Президентлы вазиськиз вал Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Татьяна Голикова. Коронавирусэн черламъёслэн лыдзы угось син куспын йылэ, тужгес но зол ӝутскемын 35 улосъёсын. Ӝожомытэ кунамы черен йырин улонысь кошкисьёслэн лыдзы: нунал куспын — 1 сюрс 28 мурт. Чер вӧлмыны кутскем вакытысен тамында ӧй вал на.

Сюлмаськытэ мукетыз но: вакцина пуктэмъёслэн лыдзы сокем уг йылы, калык уг дырты. Соин но черламъёслэн лыдзы будэ. Президент Владимир Путин улосъёслэн йыръёссылы вазиськиз, вакцинаез калыклы пуктылонэз ӝоггес радъяны курыса. Со сяна, саклык висъяны косӥз тестированилы: лабораториосын коронавирусъя анализъёс кема лэсьтӥсько, соос ӝоггес быдэсъяськыны кулэ, шуиз В. Путин.

30-тӥ октябрьысен 7-тӥ ноябрёзь шутэтскон нуналъёс ялэмын бере, тужгес но трос ыштонъёс адӟоз ужбергатон удыс. Президент В. Путин Правительстволы косӥз бизнеслы юрттонъя ужрадъёс кутыны.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 20 октября, 2021 16:38
TAGS: коронавирус
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