«Пуны кар» яке туала гурт объект?

Кабакгуртын асьсэ кужымен люкаськон инты лэсьтӥзы

Глазов ёросысь Кабакгуртэз элькунамы улӥсьёс пӧлысь тросэз татчыозь, оло, уг но тодо вал. Гуртоос, дэмен коньдон бичаса, 160 сюрс манет тыр пукон корка лэсьтӥзы но данэ потӥзы. Курласез лачак луиз. Малы?

Глаз ёросысь Кабакгуртын улӥсьёс, дэмен люкаськыса, 160 сюрс манет тыр пукон корка лэсьтӥзы. Туспуктэм Вячеслав Сабрековлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Пенсия ульчаын люкылӥзы

Кабакгуртын туннэ ог 40 улӥсез. Ваньзы сямен — арлыдоос. Пӧлазы 4-5 семья гинэ егитъёс. Коркаос огез бӧрсьы мукетыз ланьырало. Пуктӥськисез татчыозь воксё ӧй вал ни. Но алигес огез егит семья выль юрт ӝутӥз, татчы артысь Куреггуртысь васькиз.

— Деревнямы ноку зӧк (бадӟым) ӧй вал, — вера Кабакгуртысь Елена Шудегова. — Ачим татын 5 аресысен улӥсько. Бызи но татчы ик. Улытозямы пыр вожъяськиськом Куреггуртлы. Со милесьтым кӧня ке иськемлы гинэ палэнын, нош отын библиотека но, школа но, сад но, медпункт но, клуб но — ваньмыз вань. Милям ноку номырмы ӧй вал. «Большевик» колхозлэн фермаосыз, 3 складэз, сушилкаосыз ужазы, етӥн куасьтӥзы. Но ферма куашканы кутскиз но, сое кесязы, мае быгатӥзы, ваньзэ Куреггуртэ нуизы. Колхоз но нимзэ воштӥз, «Коротай» луиз. Ужасьёсыз гинэ ӧз воштӥське — дояркаос, скотникъёс, механизаторъёс кабакгуртъёс ик кылизы. Деревнямы бырыны кутскиз но, егитъёс кошкыны ӧдъязы. Но кылемъёсызлы но кызьы ке улоно ук. Пырон-люкаськон местамы гинэ но ӧвӧл. Азьвыл магазинэ пыриськомы вал. Коронавирус кутскиз но, люкаськылыны ӧз лэзе ни. Тройчае бертэмъёс но кытчы кариськыны паймо. Автобус дугдылон остановкаын вераськыса пукыло. Гуртэн праздник ортчытыны но места ӧвӧл. Нош пенсия кызьы люкыло? Почтальон я огез песянай доры пыре, я мукетыз доры. Ульчаын но люкылэмзы вань. Кызьы озьы улод?

Таӵе югдуре вуэменызы ик, гуртоос толалтэ сходэ люкаськылӥзы. Кема кенешизы, мар карыны луоно. Пыд йылазы сисьмись вуж коркаосты но тодазы вайизы, сое басьтыны-тупатъяны уз луы меда шуыса. Но лыдъязы но, вормонтэм потӥз: татын юртъёс ог 400 сюрс манет сыло, нош дунтэк сётӥсез ӧвӧл. Уноез бакчаоссэс дача чот возё.

— Беседка выллем ке но маке шукконо шуыса, огкылэ вуимы, — валэктэ Куреггурт поселениен кивалтӥсь Валентина Никитина. — «Интыысь кичӧлтон» программае пыриськомы, асьмеос коньдон бичаломы, шуимы. Туала вакытэ со ласянь каньыл: котькуд люкам 1 манет борды элькун бюджетысь 3 манет будэто. Озьы 2-тӥ квартал ӵоже кабакгуртъёс 30 сюрс манет бичазы, эшшо 10 сюрс манет «Коротай» хозяйство висъяз. Бюджетысь 120 сюрс манет 3-тӥ кварталэ гинэ вуиз. Та дыр куспын материалъёслы дунъёс 3 поллы ӝутӥськизы, тужгес но — профильной трубаослы, профнастиллы. Пластик укно, ӧсъёс пуктомы, вылзэ, пушсэ чеберъяломы малпаськомы вал. Уксё талы уз тырмы ни шуыса валамы. Но кенешимы: кутскимы бере, пуктомы ни.

Корт гур шунтӥз

Беседкалы инты ӝог сюриз: сое склад бервыллэн фундамент вылаз лэсьтоно кариськизы. Улӥсьёс асьсэос ик дорысьтызы инструментъ­ёс поттӥзы. Кин мар быгатэ, озьы пуктӥськизы: воргоронъёс борддорзэ ӝутӥзы, нылкышноос но пиналъёс вӧзазы юрттӥськизы. Лымы усемлэсь азьло липыны дыртӥзы.

— Липеммы, выж вӧлдэммы бере кыӵе ваньмы шумпотӥмы! — вера проектэз огез улонэ пыӵатӥсь Елена Шудегова. — Укноос, ӧс кылдэм бере гуртоос синвуаськизы: со быдӟа ужез асьме понна вормимы ук! 25-тӥ сентябре беседкамес усьтон каримы, калыкез люкамы. Корт гур эстӥмы, чай пӧсятӥмы но, мылкыдмы ик шуназ. Мӧйыос вазизы: табере, пе, Арлыдоослэсь нуналзэс пусъён местамы вань. Празднике дэмен ӝук пӧзьтӥмы, шулдыръяським. Клубын ужасьёс но мылкыд сётыны вуылӥзы. Тулыс вуиз ке, беседкамы котыре сяська, виноград мерттом, выжъёссэ буялом, пушсэ чеберъялом, зӧк гур пуктом, тылскем дурын табань-перепеч пыжыса пукыны луоз шуыса малпаллямы. Шумпотонмы сярысь ёрос йырмы Вячеслав Сабреков Интернет вотэсысь группаосаз поттӥз но, выламы кинэз но ӧз омырскы: пукон корка ӧвӧл со — пуны кар шуыса гожъяло. Кыӵе но жоб кылъёс уг верало. Милемлы яра, ми сое асьмеос лэсьтӥмы, малы адямиос сыӵе лекесь? Вань ӟигарез но мылкыдэз быдто ук! Каль (али) милемлы лекос урод.

Ваче вуон

Кабакгурт озьы шуак данэ потӥз. Татчы журналистъёс но, блогеръёс но кыстӥськыны кутскизы. Валентина Никитина верамъя, уноез сьӧдман вылысь лыкто, ӟечен гожтон вылысь уг вуо. Гуртоос талы но зол паймемын.

Вячеслав Сабрековлэн «ВКонтакте» бамысьтыз пукон корка сярысь пост улын 6-тӥ октябрьлы ог 400 комментарийёс вал ни. Пӧлазы котькыӵеез вань. Кылсярысь, огез гожтэ: «Мынам пуныослы вольере ӟечгес!» Мукетыз шуэ: «Концлагерьёсын баракъёс умоесьгес вал». Кин ке будэтэ: «Дунтэм материалъёслэсь но чебергес беседка лэсьтыны луэ». Кабакгурт палъёсысь потэм Роман Иванов калыклы валэктыны выре ик, ми огшоры адямиос, милемлы та пукон коркамы туж яра шуыса, но сое но быдтыса кушто, коть сыӵе беседка пуктыны возьдаське вал, шуо. Илья Ушкин гожтэ: «Адямиос шумпото. Кызьы пӧрмытӥзы, озьы лэсьтӥзы. Беседка пуктон я ӟургетыса улон куспын

бырйыны косысалзы ке,

беседкаез бырйысал. Улӥсь­ёсты ӟечкыласько!»

Лыдӟиськод но, йырсиос пежыр ӝутско. Кин кинэ золгес куртчыны быгатоз кадь, озьы гожъямын. Кылъёссэс но уг куто, ог-огзэс гажан сярысь но вунэто. Кабакгуртъёс но куреггуртъёс асьсэ калыксы понна дурбасьтыса гожто ке, мукетъёсыз эшшо золгес урмо.

Кисьмалоз-а выль проект?

Таӵе тэргаськон уноезлэн вотэсын пукисьёслэн син шоразы йӧтӥз. Удмуртилэн Тӧроезлэн советникез, Удмуртиез азинтонъя центрен кивалтӥсь Вячеслав Правдзинский 29-тӥ сентябре «Фейсбукысь» страницаысеныз калыклы вазиськиз: «Кабакгуртын улӥсьёс асьсэлы беседка яке комьюнити-центр лэсьтӥзы. Городскойёс курланы ӧдъязы, кыӵе со сыӵе «уродство» луоз шуыса. Нош мыным та объект туала гурт улонлэн антропологиезъя но эстетикаезъя туж крутой но тунсыко потэ». Вячеслав Правдзинский объектэз умоятон вылысь архитекторъёс куспын конкурс ялыны ӵектэ. Сыӵе проектъёс мукет гуртъёсын но пукон коркаос лэсьтыны ярасалзы, шуэ. Унояз поселениосын угось адямиослэн люкаськон интыоссы ӧвӧл. Тросэз солэсь малпанзэ умоен лыдъязы. Кин тодэ, оло, тулысозь выль проект кисьмалоз. Ёросын но пукон коркаез юнматыны, шулдыртыны мылкыдъёссы бадӟымесь.

Кабакгуртын мукет малпанзы но вань: татын ӵыпетлы кулэясько. Шурзы кыдёкын, нош ӵыпетсы ноку ӧй вал. Асьмелы но шутэтскыны ярасалыз, тылпулэсь утиськон вылысь но туж ӟеч луысалыз, тылобурдоосмы но шумпотысалзы, шуо гуртоос. Зэм, пукон коркаенызы сыӵе лэчыт югдур кылдэмен, малпанъёссэс шара вераны но уг дӥсьто ни.

— Азьвыл ик шыпыт улӥськомы вал: нокин ми сярысь ӧз тодылы, нокин лекен ӧз вералля. Али но шыпытын улэммы потэ. Ми нокинлы ум люкетӥське ук, милемыз но вӧсь медаз каре, — шуо кабакгуртъёс.

Глазов ёрослэн йырыз Вячеслав Сабреков:

— Кабакгуртын ӝутэм пукон корка калыкез бугыртӥз. Со быдэсак гуртоослэн кужыменызы лэсьтэмын. Администрация азьын али бадӟым ужпум сылэ — пукон коркаез ӟечомытыны юрттоно. Тулыс вуиз ке, котыраз гуждор кизёмы, сяська мерттомы. Юртлэсь пушсэ но, вылзэ но яркытгес каромы.

Елена САРАМАТОВА