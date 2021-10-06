Прививка одно пуктоно!
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Роспотребнадзорлэн Удмуртиысь управлениез 6-тӥ октябре список юнматӥз, кинлы одно ик коронавируслэсь вакцина пуктоно.
Тазалыкез утёнъя министрлэн воштӥсез Марина Петренко пусъемъя, адямиос асьсэ мылкыд каремзыя прививка пуктыны уг дырто, нош висён ӝог вӧлме. Эмъясьёс приёмын уйинозь пуконо луо. Кулӥсьёс нуналысь нуналэ йыло. Соин ик трос калыкен ужасьёслы вакцина одно ик пуктыны косэмын, шуэ.
Соос пӧлын:
— Вуз карон, бытовой но социальной услугая службаосын, гостиницаосын,ватӥськонэн герӟаськем удысъёсын ужасьёс;
— Чеберъяськон салонъёсын, фитнес-клубъёсын, бассейнын но мунчоосын ужасьёс;
— Калыкез сюдонэн вырисьёс;
— Страхованиен вырисьёс, Пенсиосъя фондъёсын, банкъёсын, МФЦ-осын ужасьёс;
— Транспортын но таксиын ужасьёс;
— Дышетон, тазалыкез эмъян удысын ужасьёс;
— ЖКХ но энергетика удысын ужасьёс;
— Культурая учреждениосын, кинотеатръёсын ужасьёс;
— Лагерьёсын, шудон комнатаосын но вуз каронъя центръёсын нылпиосын ужасьёс;
— Спортъя но мугорез кыдатонъя ужрадъёсты радъясьёс;
— Промышленной предприятиосын тыршисьёс;
— Кун но муниципал служащийёс.
М. Петренко пусъемъя, вакцина одно пуктыны косэмын калыкез утён понна. Нош маскаен ветлон, чылкытлыкез чаклан сяме пыӵаны кулэ, шуэ.
УД
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