Прививка дырыз дыръя пуктоно
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— Умой, коронавирусэн нюръяськон понна шаерамы выль амалъёс кутэмын шуыса, — вераз оже пыриськем ветеранъёслэн госпитальзылэн валтӥсь врачез Андрей Дёмин, — вирус капчиен палаське, соин ик сое дырыз дыръя дугдытыны кулэ.
Врачлэн верамезъя, маскаос но перчаткиос огдырлы гинэ вирусэз дугдыто, соин ик прививка пуктыны кулэ.
— Тросэз вакцинаез тодазы ваё ковидлэсь воксё уродмо ке гинэ, — вераз Андрей Дёмин, — 60 ареслэсь бадӟымъёслы прививка одно ик пуктоно, сотэк висён туж секытэн ортче. Статистика возьматэ, егитъёсын ӵошатыса, арлыдоос прививка пуктэмзы бере шергес курадӟо.
УД
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