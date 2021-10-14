Прививка дырыз дыръя пуктоно

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 14 октября, 2021 16:03
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Туспуктэм госпитальлэн сайтысьтыз

— Умой, коронавирусэн нюръяськон понна шаерамы выль амалъёс кутэмын шуыса, — вераз оже пыриськем ветеранъёслэн госпитальзылэн валтӥсь врачез Андрей Дёмин, — вирус капчиен палаське, соин ик сое дырыз дыръя дугдытыны кулэ.

Врачлэн верамезъя, маскаос но перчаткиос огдырлы гинэ вирусэз дугдыто, соин ик прививка пуктыны кулэ.

— Тросэз вакцинаез тодазы ваё ковидлэсь воксё уродмо ке гинэ, — вераз Андрей Дёмин, — 60 ареслэсь бадӟымъёслы прививка одно ик пуктоно, сотэк висён туж секытэн ортче. Статистика возьматэ, егитъёсын ӵошатыса, арлыдоос прививка пуктэмзы бере шергес курадӟо.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 14 октября, 2021 16:03
TAGS: Ковидкоронавирус
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