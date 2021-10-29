Прививкалы — выль ФАП-е

Пичи Пурга ёросысь Бӧдья-Пуро гуртын улӥсьёс шумпотэмын: соос но табере чебер шуныт интыын эмъяськыны быгатозы. Алигес отын выль ФАП-сы усьтӥськиз.

Медсестра Алёна Елышева но санитарка Галина Усаева Пичи Пурга ёросысь Бӧдья-Пуро гуртысь выль ФАП-ын ужало. Туспуктӥз Валентина Емельянова.

Фельдшерлэсь ужзэ быдэсъя эмсузэр Алёна Елышева. Ачиз со Пуро гуртын вордскемын, Бӧдья-Пуро гуртэ быземын, 15 арзэ Кияса ёрос больницае ветлыса ужаз хирург вӧзын медсестраын, нош 2016-тӥ арын гуртысьтызы ФАП-е интыяськиз. Пичи пу медпунктын соос 2 кузя ужазы. Санитарка Галина Усаева вазь ӵукнаосы гур эстылӥз. Ужаны кутскемез бере ачиз ик быдэс машина пу пильылэм. Берлогес медпунктэ пильылэм пу вайылӥзы ни. Сое лапасэ люкано, бӧрысь ФАП-е пыртоно, пеньзэ поттоно вал. Юртлэн улӥ коръёсыз сисьмемын, гурлэн шунытэз кемалы уг тырмы. Кылем толалтэ медпунктазы гын сапегъёсын но шуныт штанъёсын пукиллям, медсестра висисьёсты гур бордын эскерылэм.

— Выль ФАП ӧз пуктэ ке, ужысь кошко ни, шуисько вал, — вера Алёна Олеговна. — Выль юрт кылдоз шуыса осконмы ӧй вал: гуртмы пересьме, калыклэн лыдыз арысь аре кулэсме. ФАП-ез ар куспын вуттӥзы. Со шуныт, югыт, интыез 2-3 поллы бадӟымгес, таӵе чебер интыын ужамъя ужамед потоз. Гуртоос но серекъяло, висьытэк но татчы пыремед потоз шуыса. Ужан тӥрлык ваньмыз выль. Инструментъёсмес стерилизовать карыны ёрос больницае келяськомы вал, табере сухожаровой шкафмы асьмелэн, со сяна, электрокардиографмы, дефибриллятормы вань.

Бӧдья-Пуро гуртысь эмсузэр эскерыса возе 243 муртэ, со пӧлысь 35-ез — быдэ вуымтэ нылпиос. ФАП-е ӵемгес вазиськыло бадӟым вирзӥбетэн курадӟисьёс, кынман висёнъёсын черламъёс, прививка пуктыны но мыло-кыдо лыкто. Секыт висисьёс доры Алёна Олеговна ачиз ветлэ, куд-ог дыръя вазисько артысь гуртъёсын улӥсьёс но. Эмъясь ачиз но кылем арын ковидэн висиз.

— Кылем арын 2 мурт, мон но пие, ковидэн висимы,

тросэзлэн пневмония вал, нош туэ гужем пумысен кутскыса, 10 мурт висиз ни. Одӥгез городысь ковид-центрын эмъяськоно луиз, — шуэ эмсузэр. — Висисьёсмы вань бере, калык вала прививкалэсь пайдазэ. Та дырозь сое пуктылӥзы арлыдоос, нош табере ужась калык ӵемгес вазиське. Прививка пуктыны мылкыд карисьёсын список лэсьтӥсько, собере ёрос больницаысь вакцина ваемзэс витисько. Туннэ нуналлы гуртысьтымы 165 мурт ковидлэсь прививка пуктӥз ни, ревакцинацие лыктӥсьёс но вань гинэ.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА