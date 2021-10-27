Пичи Пурга ёросысь «Восход» хозяйствоысь Лобелия нимо скал куиньмо кунян вайиз

Тазьы 10 сюрс сюроос пӧлысь 3-ез гинэ шумпоттэ. Таӵеез хозяйствоямы ӧй вал на, шуо гуртоос. Скал кыкто но сокем ӵем уг вайы ай, пе.

Туспуктэм «Восход» хозяйстволэн

— Лобелия — милям самой трос йӧл сётӥсь скалмы. Кылем арын ог 7 сюрс килограмм йӧл кыскимы. Но таӵе шумпотон кузьмалоз шуыса, ӧм ик возьмалэ. Кунянъёсыз но чебересь вордскизы: огез 28 килограмм секталаё, мукетъёсыз быдэн 25 килограмм. Ӟеч сюдэм но утялтэм бордысь но тазаесь будӥзы, — вера хозяйствоысь зоотехник Ольга Иванова.

Лобелия али нуналаз 28 литр йӧл сётэ. Со огъя группае поттэмын ни. Кунянъёсыз, нимаз висъяса, эшшо чупрес будо. Генетиказы умой бере, соосты ӟечгес утялтыны тыршо, азьланяз нош ик куиньмо кунян басьтыны мед луоз шуыса.

Нялтас вераса, туэ 1-тӥ октябрьлы шаерамы вордӥськемын ни 8 сюрс 676 кунян. 100 скал пӧлысь шорлыдын 57 процентэз кунян вае. Тужгес трос сюроос вордӥсько Кизнер, Вавож, Глазов, Дэбес но Алнаш ёросын.

Елена Сараматова