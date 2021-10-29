Одӥг коркалэн улон-вылонэз

Вылам — пеймытын чилясь гожъёсын жилет, чыртыям — лыз шарф, киям — лыз сумка, мон лыдъясь-чотась.

33 юан

15-тӥ октябрьысен 14-тӥ ноябрёзь мон Ижысь 4 коркаостӥ ортчыны, 230 квартираын улӥсьёсты лыдъяны-чотаны кулэ. Кӧнязэ нуналаз ортчисько — сак чакласа возе стационарной участокысь контролёр Любовь Петровна. Ӵукна 8 час но ӧвӧл на, телефонэ пиетыны ӧдъя ни: иське, Любовь Петровна юалляськоз, кӧня муртэ толон гожтыны пӧрмытӥ.

— Любовь Петровна, нош ик ушъяськыны уг быгатӥськы, — котьку сямен дӥсьтытэкгес вазисько, — та радэ но 20 квартирае гинэ йыгаськыса вуттӥ: 13-яз ӧссэс усьтӥзы, кылемъёсыз доразы ӧй вал. Шутэтскон нуналъёсы шат троссэгес гожтыны пӧрмыто… Мукет переписчикъёс туж ӝог ужало, дыр?

Элина Кумачёва Ижысь 4 коркаосысь адямиосты гожтыны кулэ. Туспуктӥз Валентина Емельянова.

— Эн сюлмаське, ваньмыз умой! — буйгатэ Любовь Петровна. — Нуналаз 10-15 квартирае гинэ но пыраса вуттӥсьёс вань. Валасько, лыдъян-чотан — капчи уж ӧвӧл.

Зэмен но, переписчик луыны соглаш кариськыкум, чик ӧй малпа вал, ужез жадьымон луоз шуыса. Кин марлэсь, вылды, нош мон жадисько, пал ки вылам (мукетыныз киын гожъяськоно) планшетэз возьыса — ог 10 квартираез ортчеме бере со малы ке туж секыт потыны кутске.

2 муртэн семьяез гожтыны шорлыдын ог 5 минут кулэ луэ, семья бадӟым ке, 10-15 минут но кошке. Котькуд адями 33 юанлы валэктон сётыны кулэ! Кылсярысь, пусъёно ку, кытын вордскемез, кытын ужамез яке пенсиын луэмез, доходэз, улон интылэсь быдӟалазэ, улон условиосты, кыӵе кылъёсты тодэмез, национальностез… Эшшо планшетын пусъемын на участоке пырись вань коркаос но квартираос — отысь туж умой адӟиське, кин лыдъян-чотанэ пыриськиз ни, кин ӧз на вутты.

Бускельёс

Нырысетӥ арня куспын быдэсак ортчи одӥгзэ гинэ коркаез. 4 подъездэн коркан — 70 квартира. Панельлэсь пурысь юрт пуктэмын Хрущёв вакытъёсы — шоркарын сыӵеос тачак. Отын улӥсьёс пӧлысь тросэз — арлыдоос.

— Мон ӧсме нокинлы уг усьяськы, укыр зол йыгаськиськоды но, ӧй чида, — ӧс мышкысь йырзэ мычиз пичи гинэ мугоро, тӧдьы пужмерен шобыртӥськем йырсиё нылкышно. — Ойдолэ, иське, гожъялэ монэ но. Вордӥськи 1941-тӥ арын 21-тӥ июне, 1 ныл вордӥ. Дышетскеме — вылӥ, городысь огаз заводын ужай. Жаль, кемалась пал кыли…

Пал кылем кышноос котькуд 3-тӥ-4-тӥ квартираын, уноез пенсие потэмын. Но тросэз уло семьятэм нылпиосынызы. Переписчиклэн мар меда ужез, но мон малпаськонэ усьылӥсько ик: кин кудзы сярысь сюлмаське меда: нылпиос анайзы сярысь яке анай нылпиосыз сярысь?

— Эмъясь сузэр луыса 30 арлэсь кема ужай, — вера мукетыз 80 арес котыраз вуэм песянай. — Кузпалы туж кемалась ӧвӧл ни. 2 пиосы бордам — бадӟымез 50 арессэ тырмытӥз ни, кыкетӥез кӧнялы ке гинэ пичи. Огзы но ноку кузпалъяськылэмын ӧвӧл. Нылкышнооссы вань кадь, пиосы одӥг-ог ышыло…

Тросэз песянайёс туж вераськисесь, кылзӥд ке, быдэс улонзэс но вералозы, дыр.

Эшшо соос переписчикъёслы туж оскисько, пырыны-пуксьыны косо — ӧжыт гинэ чай уг ӵекто. Одӥгез песянай подъездэ пукон ик поттӥз: пуксьы, пе, жадиськод, дыр, мон али ик бускельёсме ӧтё — тӥ гожъялэ гинэ на. Арлыдоосмы ог-огзылы юрттӥськыса, ог-огзэс гажаса улыны быгато на — та ӟеч сямзы монэ но, переписчикез, туж шунтэ: котькуд квартирае йыгаськыса жадёно ке но, мыло-кыдо ужасько.

Бен, пӧлазы котькыӵеосыз сюро. Уката но шоро-куспо арлыдын воргоронъёс переписе пыриськыны чутрак пумит луо — укыр трос юанъёсты, пе. Таӵеос списокысь соку ик адӟисько — квартиразы вадьсы «отказ» гожтӥсько ке, квартира номерзы горд ӝуаны кутске. Берло отчы ачиз контролёр потоз. Эшшо переписчикъёсты алӥзы: юись, наркотикъёсын кушласькись, вожомем мутъёслэсь озьы ик трос юалляськоно ӧвӧл — бӧрысь доразы перепись ортчытыны участковой йыгаськоз.

Шумпотто егит семьяос! Хрущёвкаын соос трос ӧвӧл. Котькудаз 2-3 пинал будэ.

— Пиналмы 1 гинэ ай, — вера егит анай. — 2019-тӥ арын вордӥськиз, декретын пукисько на. Но тани кыкетӥзэ но возьмаськом ни! Семьямы бадӟым мед луоз кадь потэ.

Озьы одӥгаз квартирае йыгаськиськод — мылкыд лӧптэ. Но мукетаз пыриськод — мӧзмыт луэ. Кӧня оген улӥсь 30, 40, 50 аресъем нылкышноос! Воргоронъёс но ӧжыт ӧвӧл. Одӥг коркан, одӥг подъездын ик соос ог-огзэс уг шедьто-адӟо шат?

Одӥг коркаез быдэсак ортчытозям, валай: арлыдоослы уг тырмы соосты кылзӥсь. Шоро-куспо арлыдъемъёслы — ог-огзэс тодматӥсь.

Нош егитъёс выжыосынызы уг тунсыкъясько, со сярысь уг тодо. Лыдъян-чотан дыръя нимысьтыз саклык висъяське кылъёсты тодэмлы, национальностьлы. Егитъёс чик малпаськытэк асьсэды ӟуч карыны дырто.

— Малы национальностез гожтонэз, ваньмес россиянин гинэ кароно вал, — шуиз одӥгез 20 аресъем пияш.

— Анай-атаймы удмуртъёс, но ми ӟуч гинэ вераськиськом ни, — вераз 23 аресъем нылаш.

Таосызлы мон удмурт сямен вазисько. Валало ведь! Куд-огез тупатыны но куро: гожтэ, иське, удмурт шуыса. Нош кыӵе усто вылэм, переписьысь юанъёсты удмурт кылын сётӥськод но, тыныд но чылкыт удмурт кылын ик валэкто ке! Зэм-зэм, 2 таӵе семьяез гожтыны кылдӥз ни. Эшшо, пе, одӥгаз «Удмурт дунне» газетэз но лыдӟо!

Ки бервыл

Лыдъян-чотан йылпумъяськытозь, дыр вань на. Адямиослэн асьсэды гожтыны 3 амалзы вань: нырысетӥез — стационарной участоке ветлыса. Элькунамы соос 456 интыын усьтэмын. Малы ке туж шерез адямиос таӵе луонлыксэс куто. Кыкетӥез — «Госуслуги» портал пыр. Мон малпамъя, таиз тужгес капчиез! Уката но — егитъёслы. Но участокам тросгес арлыдоос бере, соос переписчикез возьмало.

— Ой, сюлмаськисько вал, кытысь меда тӥледыз шедьтоно, — шумпотыса усьтӥз ӧссэ огез арлыдо нылкышно. — Туж умой, лыктӥды шуыса, — пыре, пыре!

Шӧдӥсько: мынам но ки бервылы-мылкыды кылёз бадӟым странамылэн историяз. Угось перепись юнме уг орчытӥськы: соя валаны луоз, кызьы улэ калыкмы, мар нырысь ик лэсьтоно улон-вылонэз ӟечгес карон понна. Эшшо ӵапак перепись вылэ чӧлскыса, нылпиосмы, нунокъёсмы но соос бере вордскись пиналъёсмы чаклалозы: кызьы 2020-тӥ аръёсы улӥллям Россиын, Удмуртиын, Ижын, гуртын…

Элина КУМАЧЁВА